Colombia

Abelardo de la Espriella ordenó bombardear al ELN en Nariño: van 8 guerrilleros muertos, según reporte preliminar

El Comando Conjunto de Operaciones Especiales atacó un campamento del Frente de Guerra Suroccidental durante la madrugada del jueves 22 de octubre y espera concluir las acciones para emitir un balance definitivo

Las Fuerzas Militares ejecutaron en Nariño el quinto bombardeo contra el ELN por orden del presidente Abelardo De la Espriella - crédito AP Foto/Fernando Vergara
Las Fuerzas Militares ejecutaron en Nariño el quinto bombardeo contra el ELN por orden del presidente Abelardo De la Espriella - crédito AP Foto/Fernando Vergara
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Las Fuerzas Militares realizaron en la madrugada del jueves 22 de octubre el quinto bombardeo ordenado por el presidente Abelardo De la Espriella contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Nariño, una ofensiva dirigida al Frente de Guerra Suroccidental que dejó un reporte preliminar de 8 muertos entre integrantes de esa estructura.

Con la decisión del Ejecutivo, el operativo adelantado en las últimas se convierte en el primer ataque de este tipo registrado en esa zona del suroccidente colombiano, según información conocida por El Tiempo.

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El Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia, Ccoes, ejecutó el ataque de alta precisión contra un campamento de la guerrilla y aguardaba la finalización de las acciones para entregar el balance definitivo.

Nariño atraviesa una crisis de orden público protagonizada por la actividad de grupos armados ilegales. Aunque las disidencias de las Farc bajo las órdenes de Iván Mordisco concentran la mayor parte de las acciones delictivas, el Frente de Guerra Suroccidental del ELN ha ampliado su presencia en los últimos años.

La disputa territorial y las economías ilegales en Nariño

El control ilegal del territorio enfrenta a las estructuras armadas y ha derivado en confrontaciones que también profundizaron la crisis social en el departamento. El narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y el hurto de hidrocarburos figuran entre las economías que alimentan esa disputa.

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Los informes de inteligencia conocidos por La FM señalan que integrantes del Frente de Guerra Suroccidental han cometido atentados, masacres y otros ataques en la región, lo que convirtió al grupo en priodidad para las Fuerzas Militares.

El bombardeo anterior se produjo el 11 de octubre en la región del Catatumbo, Norte de Santander, y estuvo dirigido contra cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Esa fue la cuarta operación aérea ordenada por De la Espriella desde su llegada a la Casa de Nariño.

El jefe de Estado confirmó entonces la decisión a través de su cuenta de X. “Anoche, mientras muchos colombianos descansaban, impartí directamente la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander contra un objetivo militar conocido como Frente 33, de las disidencias de alias ‘Calarcá’”, señaló el mandatario.

De la Espriella añadió que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, mantuvo comunicación directa con el ministro de Defensa y la cúpula militar para autorizar el ataque y seguir su desarrollo. El resultado de esa acción fue de cuatro disidentes abatidos, entre ellos una menor de 16 años.

La Operación Azarías y los ataques anteriores

El tercer bombardeo del Gobierno fue confirmado el 31 de agosto y tuvo como objetivo un campamento atribuido a alias Iván Mordisco en Guaviare. Las tropas ubicaron el lugar tras labores de inteligencia.

La Operación Azarías estuvo a cargo de unidades del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana. Se desarrolló en la vereda Lagos del Dorado, en el municipio de Miraflores, contra el Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias El Tigre o Pintado.

El Presidente informó que el balance final fue de 23 guerrilleros neutralizados, seis capturados y dos personas recuperadas que serían menores de edad. Las tropas también incautaron material de guerra e intendencia.

Antes de esa operación, las Fuerzas Militares bombardearon a las disidencias de Calarcá en Guaviare. El primer ataque aéreo del actual Gobierno se realizó en Catatumbo contra el ELN.

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