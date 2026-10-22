Tras la muerte de un sacerdote en Ecuador por el golpe con una figura de Cristo, se hace viral video de cura colombiano al que también le cayó un crucifijo encima: “Se salvó de milagro”

Un crucifijo cae sobre un sacerdote frente al altar en una iglesia - crédito @oscaribus.0912/Instagram

Guardar

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que una cruz cayó sobre un sacerdote en Colombia. El episodio recordó el caso ocurrido en Guayaquil, Ecuador, donde el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió tras ser golpeado por un objeto religioso durante una misa.

En esta ocasión, el afectado fue el sacerdote Óscar Echeverri, que no sufrió heridas de gravedad. El hecho ocurrió el 28 de abril de 2026, mientras grababa contenido para sus redes sociales, espacio en el que suele publicar reflexiones.

PUBLICIDAD

Según se observa en las imágenes, Echeverri se acercó a la cruz para modificar su posición. La sostuvo con ambas manos desde la parte inferior, pero el peso del objeto lo venció y la estructura cayó sobre él.

Aunque la cruz impactó en su cabeza, el golpe no fue directo. El sacerdote cayó al suelo, se levantó de inmediato y acomodó el objeto en el piso mientras la cámara continuaba grabando.

Pocos segundos después, Echeverri se acercó al dispositivo con una expresión de sorpresa. Luego levantó la cruz y la ubicó nuevamente en su lugar.

“La fecha, la causa y el lugar que nos corresponden morir, eso son y no otros”, escribió el religioso en una publicación posterior en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El video se viralizó en plataformas digitales y generó comentarios por las similitudes con el caso de Guayaquil, aunque el desenlace fue distinto.

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que una cruz cayó sobre un sacerdote en Colombia - crédito @oscaribus.0912/Instagram

El curá ecuatoriano que falleció por la caida de un crucifijo en medio de una eucaristia

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió el sábado 17 de octubre de 2026, después de que una cruz de madera se desprendiera y cayera sobre él durante una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador.

La caída ocurrió cuando Sánchez Molinari estaba frente al altar y daba paso a las súplicas de la ceremonia, dos minutos después de terminar su homilía. No hubo información inmediata de las autoridades ni de la Arquidiócesis de Guayaquil sobre las causas del desprendimiento, según BBC Mundo.

PUBLICIDAD

La misa era transmitida en directo por las plataformas de la parroquia y el accidente quedó registrado en video. Los asistentes reaccionaron de inmediato, intentaron auxiliar al sacerdote y una mujer gritó: “¡Llamen a una ambulancia! ¡Padre, padre!”.

Una reflexión sobre la muerte y el tiempo dedicado a Dios

Un comunicado de la Arquidiócesis de Guayaquil informa el fallecimiento del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro.

Durante la homilía, Sánchez Molinari partió del pasaje evangélico en el que Jesús responde sobre el tributo al César: “Lo que es del César al César, lo que es de Dios, de Dios”. El sacerdote pidió que las obligaciones materiales no desplazaran el espacio destinado a la fe y a los vínculos familiares.

“Queridos hermanos y hermanas, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, dijo desde el púlpito. “Esa marca siempre debe estar presente, pues es la de Dios. A veces nuestra vida la tornamos en cosas materiales, en cosas exageradas. Pero no damos el justo valor a lo que es de Dios”. Tras terminar el sermón, regresó al altar antes de que la estructura de madera se desprendiera de la pared ubicada detrás de él.

PUBLICIDAD

El párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Sánchez Molinari integraba la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los redentoristas, y dirigía la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, situada en las calles Calicuchima y José Mascote, en el sur de Guayaquil. La comunidad religiosa fue fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio y desarrolla tareas de evangelización, misiones y acompañamiento espiritual.

El sacerdote estaba a cargo de la atención pastoral de la parroquia y presidía sus celebraciones religiosas. La iglesia pertenecía a la Vicaría Centro de la Arquidiócesis de Guayaquil.

Patricio Alfredo Sánchez Molinari, sacerdote que murió tras caerle cruz encima en misa - crédito redes sociales

La Arquidiócesis confirmó su fallecimiento la noche del sábado y expresó sus condolencias a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. En su mensaje, indicó que el sacerdote “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

PUBLICIDAD

El cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, celebró una misa en memoria de Sánchez Molinari el domingo en la misma iglesia donde ocurrió el accidente. Medios locales mostraron el lunes trabajos para recolocar la imagen de Cristo en la cruz.