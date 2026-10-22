Terminal de transporte del Salitre en Bogotá tomó importante decisión sobre las rutas de buses intermunicipales en las noches: de qué trata la medida

La medida busca reducir el tránsito de vehículos sobre la carrera 68D para mejorar la convivencia con los residentes - crédito Terminal de Transporte El Salitre

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La Secretaría Distrital de Movilidad prevé cambiar durante la madrugada la salida de los buses intermunicipales desde la Terminal de Transporte Salitre, en Bogotá.

El ajuste se aplicará entre las 12:00 a. m. y las 4.00 a. m. En ese lapso, los buses intermunicipales que abandonen la sede Salitre deberán usar la salida occidental y evitar el recorrido nocturno por la carrera 68D.

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La medida, divulgada el 20 de octubre de 2026 por la administración de Bogotá, establece que los buses deberán abandonar la terminal por la puerta occidental e incorporarse directamente a la avenida Boyacá.

La modificación alcanza únicamente a las empresas y vehículos que operan en la terminal durante esas cuatro horas. Fuera de esa franja, la información oficial no anticipa variaciones en los trayectos habituales.

El ajuste en las rutas de transporte intermunicipal operará entre las 12:00 a. m. y las 4:00 a. m. - crédito Colprensa

La regulación busca ordenar el tránsito de los automotores que parten de la terminal durante la madrugada, cuando las vías cercanas a las instalaciones registraban una concentración de circulación asociada con la salida de los buses.

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Puerta occidental durante cuatro horas

El esquema fijado por el Distrito concentra la modificación en la franja nocturna. La restricción comienza a las 12.00 a. m. y termina a las 4.00 a. m.

Durante esas cuatro horas, la carrera 68D queda fuera del trayecto autorizado para las empresas de transporte público intermunicipal que despachan desde Salitre.

La puerta occidental será el punto habilitado para el egreso de la flota. Desde allí, los buses ingresarán a la avenida Boyacá para continuar sus recorridos.

Fuera de ese intervalo, la operación de los vehículos intermunicipales seguirá bajo las condiciones habituales de la Terminal de Transporte. La disposición no modifica los trayectos de salida durante el resto del día. Su alcance se limita al movimiento de buses que realiza despachos en horas de la madrugada.

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La decisión oficial atiende quejas ciudadanas relacionadas con el mal parqueo en las inmediaciones de la terminal- crédito Google Maps

El Distrito respondió a reclamos de los vecinos de Montevideo

La reorganización surgió tras las solicitudes presentadas por habitantes del barrio Montevideo y de sectores vecinos a la Terminal de Transporte sede Salitre.

Los residentes habían expuesto ante las autoridades distritales las dificultades vinculadas con la circulación constante de buses por las vías internas del sector durante la noche.

Uno de los problemas señalados fue el estacionamiento indebido de vehículos de pasajeros en calles del barrio. La presencia de buses en zonas no autorizadas afectaba el paso de otros automotores y causaba molestias entre los habitantes.

La nueva ruta nocturna apunta a disminuir ese impacto en el entorno residencial y a concentrar la salida de los vehículos en un acceso distinto al utilizado de forma habitual.

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El traslado del egreso hacia la avenida Boyacá también busca mejorar las condiciones de seguridad vial para los conductores y peatones que circulan por esa zona de Bogotá durante la noche.

La propuesta inicial de trasladar los servicios de Portal 80 al Terminal de Salitre generó preocupación por el alza en tarifas y tiempos de viaje - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La medida deja definidos cuatro elementos para las empresas transportadoras: la franja de aplicación, la prohibición sobre la carrera 68D, la puerta occidental como acceso de salida y la avenida Boyacá como vía de incorporación.

El documento está publicado como un proyecto administrativo

Las personas interesadas en revisar los detalles pueden consultar el proyecto de acto administrativo que la entidad publicó en el portal LegalBog.

El documento reúne la propuesta relacionada con la modificación del recorrido nocturno de los buses que parten de la Terminal Salitre.

La publicación debe interpretarse con cautela: la información disponible identifica el texto como un proyecto de acto administrativo. Por ese motivo, no corresponde presentarlo como una disposición definitiva sin comprobar su publicación formal y su estado administrativo.

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La información oficial identifica el documento como un proyecto de acto administrativo. Por ese motivo, la medida no debe considerarse una norma definitiva sin comprobar su publicación formal y el estado del trámite.