Colombia

Congresista del Pacto Histórico aseguró que sacaron a Rodrigo Lara del Ministerio del Interior por hablar bien del asesinado candidato presidencial de la izquierda Bernardo Jaramillo: “Era un gran hombre”

El representante a la Cámara por Bogotá José Luis Bohórquez mencionó el presunto rol que habría tenido el presidente de la junta directiva de Ecopetrol Carlos Suárez, sumado a las palabras de Lara, que en medio de la polémica por el retiro de obras del Museo Nacional afirmó que Jaramillo fue un “buen hombre”

Rodrigo Lara reconoce que quitar a Bernardo Jaramillo del Museo Nacional fue un error - crédito Instagram/@joseluisbohorquezoficial

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La salida de Rodrigo Lara del Ministerio de Interior, y tras la polémica que se armó en el Congreso tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, y que a la final terminará siendo implementado vía decreto por el presidente Abelardo de la Espriella, sigue dejando reacciones por parte de la bancada de oposición, entre ellos José Luis Bohórquez y Esmeralda Hernández (representante a la Cámara y senadora Pacto Histórico), que denunció el error que llevó a que se atribuyeran que habían “tumbado” la iniciativa del Gobierno nacional.

A raíz de que el Senado y la Cámara de Representantes habrían aprobado versiones distintas del artículo 65, y después del aluvión de críticas que recibieron Lara y el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, De la Espriella comunicó la decisión la noche del 21 de octubre de 2026.

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“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia”, señaló De la Espriella, que en la misma publicación hecha desde su cuenta de X anunció a Alejandro Ordóñez (exprocurador y embajador de Colombia ante la OEA —Organización de Estados Americanos—) como reemplazo de Lara, mientras que el líder de la cartera de Justicia Iván Cancino ocupa el cargo de manera temporal.

No obstante, además de la réplica de la senadora Hernández, Bohórquez señaló a través de un video que difundió en redes sociales la mañana del jueves 22 de octubre, los motivos que habrían llevado al jefe de Estado a tomar la decisión, y relacionó dos puntos en concreto: una declaración que brindó Lara en medio de la controversia por el retiro de obras del Museo Nacional y la presunta influencia de Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

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El representante a la Cámara por Bogotá José Luis Bohórquez (Pacto Histórico), relacionó las palabras de Rodrigo Lara en las que reconoció que el retiro de una pieza del Museo Nacional en la que aparece Bernardo Jaramillo Ossa, exsenador y candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP), asesinado en el Puente Aéreo de Bogotá por un sicario de 16 años el 22 de marzo de 1990 - crédito @JLuisBohorquez/X

“¡No fue solo por el presupuesto! Una fuente del Gobierno nos confirmó que el video en el que Lara reconoce que Bernardo Jaramillo fue un gran hombre pesó en su salida. ¿El problema? Contradecir a @ABDELAESPRIELLA y al asesor Suárez en su famosa «batalla cultural»“, señala el mensaje adjunto a la grabación de Bohórquez.

El representante a la Cámara por Bogotá comentó: “Se fue el ministro Lara y unos dicen que duró muy poco. La verdad es que duró demasiado para el sectarismo de este Gobierno”.

“Les quiero contar que en las últimas horas, no solamente por el tema del presupuesto, por la compañera Esmeralda Hernández, sino también, por muy buena fuente, me lo han confirmado, el video que sacamos indicando que por Bernardo Jaramillo, cuando él confiesa que es un buen hombre por el Museo Nacional, eso les cayó como un baldado de agua fría en el Gobierno nacional”, explicó Bohórquez más adelante.

Bohórquez señaló a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, en el video que compartió vía X la mañana del jueves 22 de octubre de 2026 - crédito @JLuisBohorquez/X
Bohórquez señaló a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, en el video que compartió vía X la mañana del jueves 22 de octubre de 2026 - crédito @JLuisBohorquez/X

El congresista detalló el presunto papel que habría desempeñado Suárez para que saliera Lara del Gobierno.

“Un señor Suárez, allá un poco sectario en ese gobierno, que le molestó profundamente que el señor ministro se solidarizara o manifestara que el señor Bernardo Jaramillo, un hombre de izquierda al que quitaron el Museo Nacional, era un gran hombre, porque eso básicamente contradecía la postura del Gobierno nacional”, puntualizó Bohórquez.

Para el representante a la Cámara, “eso se suma a varios de los errores para el Gobierno nacional que cometió el señor Lara”, y lo llevó a calificar el panorama con la expresión: “Pasamos de Guatemala a Guatepeor”.

Sobre los motivos que lo llevaron a sentenciar la frase anterior, Bohórquez expuso: “Porque el señor Ordoñez sí que es un ultrafascista, un hombre retrógrado, un hombre que considera que las mujeres no deben tener los mismos derechos que los hombres, un hombre que quiere decidir sobre el cuerpo de las mujeres, un hombre que quemaba libros, un hombre que usó la Procuraduría para perseguir a sus contrincantes políticos”.

“Sí, fue un gran hombre”, le dijo Lara a Bohórquez, al referirse a Bernardo Jaramillo Ossa, en un video que compartió el representante a la Cámara desde su cuenta de Instagram el 20 de octubre de 2026 - crédito @joseluisbohorquezoficial/Instagram
“Sí, fue un gran hombre”, le dijo Lara a Bohórquez, al referirse a Bernardo Jaramillo Ossa, en un video que compartió el representante a la Cámara desde su cuenta de Instagram el 20 de octubre de 2026 - crédito @joseluisbohorquezoficial/Instagram

“No nos esperan los mejores momentos, pero ahí no faltaba. Así como a Lara, al señor Ordoñez le pondremos cara y haremos debate, porque esto es una república democrática. Ahí nos vemos”, advirtió al final del video el congresista del Pacto Histórico.

Por último, y en el cierre de su mensaje en X, Bohórquez concluyó: “Ahora llega Ordóñez. Que quede claro: ¡no nos van a silenciar! A las imposiciones les respondemos con argumentos; a la intolerancia, con democracia. ¡Que empiece el debate!"

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