Álvaro Montero y Sebastián Villa jugarán la final de la Copa Sudamericana con Boca Juniors en Barranquilla: así los calificó la prensa en Argentina

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El 20 de octubre de 2026, Boca Juniors logró la épica al remontar el 0-1 en el juego de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y derrotó por 1-3 al cuadro brasileño en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil).

Pese a que el equipo brasileño dirigido por Pedro Emmanuel contó con el exdelantero de Atlético Nacional Marino Hinestroza, el protagonismo del cuadro argentino con Sebastián Villa y Álvaro Montero, junto a Leandro Paredes y Facundo Herrera fue determinante para que el equipo de Buenos Aires clasificara a la final que se disputará el 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

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El periodista y comentarista habló sobre los rendimientos más destacados de los jugadores de Boca-crédito TyC Sports

Por esta razón, el periodista Tati Civiello de Tyc Sports y Radio Continental analizaron los rendimientos de los colombianos.

Sobre Montero, no le dio responsabilidad en la anotación en el gol del uruguayo “Puma” Rodríguez y elogió lo que fue su trabajo en el juego aéreo:

“Álvaro Montero - 7 Nada que hacer en el gol, esta vez no sufrió los centros y se jugó a buscar algunos haciendo valer su altura. Bien al cortar un centro bajo con veneno”, dijo.

Del atacante colombiano explicó que fue determinante en el ataque del cuadro dirigido por Rodolfo el “Vasco” Arruabarrena:

“Sebastián Villa - 7 Las cosas pueden salirle bien o mal pero tiene la suficiente calidad y experiencia como para que estos partidos no le pesen. Se perdió el segundo mano a mano pasada la media hora y al minuto puso la asistencia genial por arriba para Merentiel. En los pie a pie falló bastante, pero ¿a quién le importa?“, analizó

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El portal de fútbol detalló lo determinante que fue Sebastián Villa -crédito Bola VIP

El portal Bolavip fue en la misma línea de TyC con Montero a la hora de explicar su relevancia en el juego aéreo frente al Vasco da Gama en Río de Janeiro:

“Álvaro Montero (6): No tuvo demasiado trabajo como consecuencia de la falta de ideas de Vasco da Gama a lo largo de la mayor parte del partido. No pudo hacer demasiado en el tanto de Rodríguez y se mostró realmente seguro en los envíos aéreos”, dijeron

De Villa dijeron que fue un problema para la defensa rival por su velocidad y habilidad para la defensa del Vasco:

“Sebastián Villa (6): Alternó apariciones criteriosas como la que derivó en la asistencia para Merentiel en el segundo gol con algunas otras que no decidió ni ejecutó bien. De todos modos, apoyado en su velocidad, fue un problema para la defensa rival”, explicaron.

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Así fue la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

Santiago Ascabibar y Thiago Mendes en el Vasco vs. Boca-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Boca derrotó 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y avanzó a la final de la Copa Sudamericana 2026 gracias a un remate de Leandro Paredes a los 43 minutos del segundo tiempo. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena revirtió la caída por 1-0 en la ida, se impuso 3-2 en el resultado global y evitó la definición por penales.

El partido comenzó con Boca decidido a recuperar la desventaja. A los tres minutos, Lautaro Di Lollo abrió el marcador con un cabezazo que cambió la dirección de un centro de Lautaro Blanco y sorprendió a la defensa local.

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Vasco da Gama intentó responder con intensidad durante el primer cuarto de hora, pero Boca logró sostener la presión inicial. El equipo argentino tuvo otra oportunidad a través de Leonel Flores, cuyo remate fue rechazado.

FOTODELDÍA AMDEP4409. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 20/10/2026.- Jugadores de Boca celebran al vencer a Vasco este martes, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Vasco Da Gama y Boca Juniors en el estadio Maracaná en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

Sebastián Villa desperdició un mano a mano al demorarse para definir, aunque la jugada continuó y terminó en el segundo gol visitante. El colombiano asistió a Miguel Merentiel, que controló la pelota y definió para establecer el 2-0, resultado que daba vuelta la serie.

La reacción brasileña llegó después de un error colectivo de Boca en la marca y un despeje deficiente. El uruguayo Rodríguez descontó y devolvió la ventaja parcial a Vasco da Gama en el global.

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Con la clasificación nuevamente en riesgo, Milton Delgado entregó la pelota a Paredes, que había llegado al encuentro con apenas 11 días de recuperación de un desgarro. El capitán encontró espacio fuera del área y conectó un remate potente para marcar el tercer tanto de Boca.

Los cambios de Arruabarrena en el mediocampo

La celebración de Boca en el Maracaná-crédito Thiago Ribeiro/REUTERS

Rodolfo Arruabarrena modificó dos piezas respecto del encuentro de ida en la Bombonera. Rodrigo Battaglia ingresó por Williams Alarcón en el mediocampo, mientras que Villa ocupó el lugar de Carlos Palacios y asumió responsabilidades defensivas sobre la banda.

Battaglia aportó posicionamiento y conducción en una zona que había sufrido sin Paredes en el primer partido. Santiago Ascacibar y Delgado también sostuvieron el esfuerzo en la recuperación, mientras los extremos colaboraron con los laterales.

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La defensa de Boca tuvo a sus centrales firmes durante gran parte del encuentro y logró contener los intentos de Vasco da Gama, salvo en la acción que derivó en el descuento. El equipo brasileño había llegado a las semifinales después de eliminar a Independiente Medellín, Olimpia e Independiente Santa Fe.

Paredes había sido una de las principales incógnitas en la previa por su condición física. Su intervención en el tramo final definió una remontada que Boca construyó con los goles de Di Lollo, Merentiel y su capitán en el Maracaná.