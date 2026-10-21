Chats extraídos del teléfono de Sandra Ortiz confirmarían su participación en el escándalo de corrupción en la Ungrd: así se habría entregado millonario soborno

Sandra Ortiz es una de las presuntas implicadas en el caso de corrupción ocurrido al interior de la Ungrd - crédito Colprensa

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Los chats extraídos del celular de la ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz contendrían mensajes que la ubicarían en la previa a la presunta entrega de $ 3.000 millones al expresidente del Congreso Iván Name Vásquez, como parte del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con la información de Semana, y de la que ya había dado cuenta Infobae Colombia, hacen mención de las reuniones de Ortiz no solo con Name; también con el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, el exdirector de Ungrd Olmedo López y su exsubdirector, Sneyder Pinilla

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El teléfono de Ortiz está en poder de la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, el contenido de las conversaciones no ha tenido, hasta ahora, una exposición pública relevante dentro de las audiencias que avanzan por el entramado de corrupción en la unidad, que salió a la luz por sobrecostos en la compra de carrotanques en La Guajira.

Sandra Ortiz ha sido denominada como la mensajera en lo que habría sido la entrega de dinero a Iván Name - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La información, como en su momento lo contó esta redacción, permitiría reconstruir una secuencia de encuentros y comunicaciones ocurridos entre septiembre y octubre de 2023. La Fiscalía investiga si esos contactos estuvieron relacionados con el supuesto pago de dinero a Name a cambio de respaldos políticos para el Gobierno de Gustavo Petro.

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Aunque Ortiz ha negado haber participado en la entrega de recursos y en la operación que se investiga, y su defensa ha sostenido que no tuvo intervención en actos de corrupción dentro de la Ungrd, las conversaciones hasta el momento conocidas dejarían mal parada a la exfuncionaria, que hizo parte del partido Alianza Verde.

El almuerzo entre Sandra Ortiz, Iván Name y Carlos Ramón González

Uno de los episodios centrales ocurrió el 21 de septiembre de 2023. Un análisis de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), citado en la información conocida, estableció que Ortiz habría participado en un almuerzo con Name y González; presuntamente como parte del entramado corrupto que operó al interior de la Ungrd.

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Según el escrito de acusación de la Corte Suprema, los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, habrían recibido sobornos millonarios para facilitar reformas del Gobierno - crédito Ungrd - Colprensa

El informe dice que “se estableció que Sandra Ortiz al parecer participó en los siguientes eventos: 21/09/2023, almuerzo al parecer con Carlos Ramón e Iván Name, sobre la 1:00 p. m., de acuerdo con los chats y agendas expuestos en las conversaciones de WhatsApp”, relacionó Semana en la información revelada sobre este caso.

En los mensajes entre Ortiz y Name muestran la coordinación de esa cita. A las 9:33 a. m. de ese día, el expresidente del Senado le escribió: “Querida mía, almuerzo a la 1 te parece? Habla con CR y confírmame”. Once minutos después, Ortiz contestó: “Querido presidente, muy buenos días. Confirmado”, en una reunión pactada a la 1:00 p. m.

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La agenda que Ortiz envió a su secretaria, Lina Ortiz, el día anterior también incluiría el encuentro. En el mensaje quedó anotado: “12:30 Almuerzo Dr. Carlos Ramón y presidente del senado Dr. Iván Name”, por lo que de acuerdo con el ente acusador, esa reunión podría tener relevancia porque ocurrió antes de la supuesta entrega de dinero.

Sandra Ortiz sostuvo, según los chats, conversaciones puntuales con el exdirector de la Ungrd Olmedo López - crédito @paulabolivar/X - Catalina Olaya/Colprensa

Name era entonces una de las figuras centrales de la Alianza Verde, partido en el que también militaban González y Ortiz, y llegó a la dignidad tras ganarle el pulso a la exsenadora Angélica Lozano, que aspiró sin éxito a la presidencia del Congreso. Una elección que, en su momento, se dio con influencia de miembros del Pacto Histórico.

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“Es urgente que hablemos”, el mensaje de Sandra Ortiz a Olmedo López

Luego del almuerzo, Ortiz habría buscado al entonces director de la Ungrd Olmedo López. “Director buena tarde, es urgente que hablemos”, le escribió ese mismo 21 de septiembre, en un momento que los investigadores consideran relevante para establecer la cronología de las actuaciones que rodearon el caso de la entrega del soborno.

Según las declaraciones que López ha rendido ante las autoridades, la unidad fue utilizada para gestionar contratos y recursos con fines políticos. En ese sentido, la información indica que, para la Fiscalía, las conversaciones podrían guardar relación con una estrategia orientada a conseguir apoyos en el Congreso para iniciativas del Gobierno.

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Carlos Ramón González también estaría involucrado en el megacaso de corrupción en la Ungrd - crédito Presidencia de la República

Pero también estaría enfocada en la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional; no obstante, los chats por sí solos, cabe destacar, no detallarían el contenido de la conversación que Ortiz pretendía sostener con López ni permiten establecer qué decisiones se tomaron después de ese mensaje.

La reunión en el hotel Tequendama Suites

El 25 de septiembre de 2023, Ortiz habría contactado a López para confirmar una reunión en “la suit del Tequendama”. Según el material conocido, Iván Name también habría participado en ese encuentro, en un informe de la Fiscalía que señala que la exalta consejera habría asistido ese día a dos citas, consideradas clave en la investigación.

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Una de ellas, un almuerzo en el restaurante La Malcriada, sin una hora fija, y una reunión con López a las 8:00 a. m. en una habitación del hotel Tequendama Suites. La reunión coincide con la versión de López sobre contactos previos a la entrega de dinero, en una operación para llevarle el efectivo a Name y al expresidente de la Cámara Andrés Calle.

En respuesta, la exconsejera ha cuestionado los señalamientos que la identifican como la presunta intermediaria. En el proceso, su nombre ha aparecido vinculado al traslado de los recursos destinados a Name, una versión que ella ha rechazado, pese a que existirían conversaciones que detallarían sus movimientos en las fechas clave.

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Este fue uno de los chats entre Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla aquel 13 de octubre, día clave en la investigación, pues se habría entregado la segunda parte del soborno a Iván Name - crédito Infobae Colombia

“Todo listo para el tinto” el 12 de octubre

Las conversaciones del 12 de octubre de 2023 contienen varios de los mensajes que ahora hacen parte de la reconstrucción de los investigadores. Ese día, Ortiz se comunicó con López desde las 11:49 a. m., con el fin de coordinar el encuentro que definiría, según información de los entes de investigación, aspectos logísticos de la entrega de dinero.

“Director, buenos días”, escribió Ortiz. “Buenos días”, contestó López. “¿A qué hora pasas?”, preguntó ella. El entonces director de la Ungrd respondió que estaba en una reunión y agregó: “Termino aquí. Termino y le llamo”, a lo que la exfuncionaria comentó: “Perfecto”. López finalizó el diálogo con esta frase: “Todo listo para el tinto”.

Según la hipótesis que se investiga, el supuesto “tinto” podría corresponder a la entrega de la primera parte del dinero destinado a Name en su residencia. Para esa fecha, López y el entonces subdirector Sneyder Pinilla, habrían discutido la disponibilidad de efectivo, entregado en dos fases, cada una con $1.500 millones, el 12 y 13 de octubre.

El mensaje de Name después de la primera entrega

La noche del 12 de octubre, Name volvió a comunicarse con Ortiz. A las 9:30 p. m., el entonces presidente del Senado le escribió: “Dios te bendiga, querida Sandra”. El mensaje incluía una referencia a un nuevo encuentro: “mañana 8 am”; en una conversación relevante porque ocurrió en la fecha en que habría sido entregado el primer paquete.

Infobae Colombia ya había revelado el testimonio de la escolta que acompañó a Sandra Ortiz indicó que acompañó a la exfuncionaria al apartamento de Iván Name, el día en que se habría entregado la segunda parte del soborno al exsenador - crédito Infobae Colombia

Al día siguiente, Name modificó la hora inicialmente propuesta. “8 y 30 mejor”, escribió, a lo que Ortiz respondió: “Perfecto”. El encuentro, según la información conocida, no se habría concretado durante la mañana, pues la conversación continuó a lo largo del día con nuevos mensajes entre Ortiz y Pinilla, que gestionó el dinero entregado.

El 13 de octubre, y como lo había contado Infobae Colombia, Ortiz sostuvo comunicaciones con Pinilla para intentar definir la reunión y, en uno de los mensajes, la exconsejera señaló que estaba “pendiente de las onces de hoy”. Durante la jornada, los contactos habrían estado condicionados por las agendas de los involucrados.

En la noche, Pinilla preguntó a Ortiz dónde debía llegar y poco antes de las 9:00 p. m., la muker escribió a Name: “Presidente, te llego a las 9”, a lo que él respondió: “Bien”. De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, ese sería el momento en que se habría coordinado la entrega de los $1.500 millones restantes del soborno de $3.000 millones.

Sandra Ortiz ofició como alta consejera para las Regiones, antes de que estallara el caso de corrupción en la Ungrd - crédito Colprensa

Un teléfono bajo custodia de la Fiscalía

La Fiscalía busca determinar si Ortiz participó en el traslado de los recursos o si tuvo un papel distinto en la logística de los encuentros. Por ello, la existencia de estas conversaciones abre interrogantes sobre el uso que la Fiscalía ha dado a la información extraída del teléfono de Ortiz, pues contendría conversaciones clave.

En efecto, el dispositivo tendría mensajes con Name, López, Pinilla y otras personas relacionadas con los hechos investigados. Los chats serían contrastados con las declaraciones de López y Pinilla, con registros de agendas y con otras pruebas documentales recogidas durante la investigación, para verificar su autenticidad.

Hasta ahora, el contenido no ha sido presentado de forma amplia en las audiencias contra los excongresistas vinculados al caso. Al respecto, la defensa de Ortiz podrá controvertir el alcance de los mensajes y la interpretación que haga la Fiscalía sobre cada encuentro, en una secuencia de comunicaciones que coinciden con la supuesta entrega.