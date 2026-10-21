Colombia

Con una arepa de huevo chef colombiana ganó el premio mayor de concurso gastronómico en Turquía: “Hice un homenaje a las mesas de frito”

María Cecilia Restrepo superó a representantes de Líbano, España y Grecia, además del vencedor de MasterChef Turquía, con platos que enlazaron recetas caribeñas y árabes durante el certamen celebrado en Gaziantep este año

El jurado de Gaziantep escogió la propuesta de Ajá Chechi, inspirada en las fritangueras y en preparaciones árabes, entre cinco participantes internacionales reunidos en la cita gastronómica durante la edición de 2026 - crédito aja_chechi/Instagram
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La cocinera colombiana María Cecilia Restrepo, conocida como “Ajá Chechi”, ganó una competencia de GastroAntep 2026 en Gaziantep, Turquía, con una propuesta de sabores caribeños que rindió homenaje a las fritangueras de Colombia y a las tradiciones culinarias que sostienen.

Restrepo lleva diez años dedicada a la cocina y define su trabajo como una expresión de lo ancestral, el mestizaje y sus raíces árabes. Nació en San Andrés Islas y creció en Montería, de acuerdo con el portal Soy Colombiano en Europa.

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La chef viajó con la expectativa de realizar una presentación de cocina en vivo, pero se encontró con una competencia que reunió a otros cuatro participantes de otras latitudes del mundo.

“Quiero contarles que cuando yo me gané la convocatoria para venir a este lugar, lo que yo pensé era que yo iba a hacer una presentación en vivo y luego me aclararon que no tenía que traer mis maíces porque no era una presentación, sino un concurso de cocina. Y yo dije: “Miércoles, yo no quiero un concurso de cocina”. Pero ya yo estaba embaucada en esta vaina, ya tenía casi medio tiquete recolectado”, señaló la colombiana.

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La representante presentó arepas de huevo, kibbeh y babaganoush ante rivales de Líbano, España y Grecia, además del vencedor de MasterChef Turquía, reconocido en ese país, según relató tras el resultado - crédito aja_checi/Instagram

Entre sus rivales hubo representantes de Líbano, España y Grecia, además de un ganador de MasterChef Turquía, a quien Restrepo describió como un cocinero reconocido en ese país. Frente a ese grupo, decidió presentar platos que conectaran la cocina del Caribe colombiano con ingredientes y preparaciones de tradición árabe.

Estoy haciendo este video para decirles que el concurso fuimos cinco concursantes, cuatro hombres, yo era la única mujer. Concursó un chef del Líbano, un chef de España, un chef de Grecia y el master chef de Turquía, el que ganó master chef en Turquía, que es un chef muy famoso de aquí. Todos hicieron sus platos y yo hice un homenaje a las mesas de frito del Caribe colombiano”, comentó “Ajá Chechi”.

Maíz negro, kibbeh y homenaje a las fritangueras

La propuesta incluyó arepas de huevo elaboradas con maíz negro, kibbeh preparado con un trigo que, según explicó, no se consigue en Colombia, y babaganoush con yogur. La combinación buscó reivindicar el trabajo de las mujeres que mantienen las mesas de fritos en la región Caribe.

La arepa de huevo concentró buena parte de la reacción del público. “Todo el mundo quedó loco con las arepas”, afirmó la cocinera, quien también destacó la recepción que tuvo el babaganoush.

El menú incorporó kibbeh hecho con un trigo no disponible en Colombia y babaganoush con yogur, para vincular tradiciones árabes con las preparaciones regionales que sostienen mujeres en sus negocios cotidianos - crédito aja_chechi/Instagram

El jurado eligió su propuesta como ganadora y la chef celebró el resultado con una dedicatoria a las cocineras que inspiraron su presentación.

Hice arepas de huevo de maíz negrito, hice unos kibbes con un trigo especial que no se consigue en Colombia y les quiero contar que me lo gané. Me gané el concurso y estoy muy feliz. Demasiado feliz. He pasado llorando porque la verdad es que ni me lo esperaba. Aquí hay gente muy tesa e hice unos kibbes, que aquí comen kibbes por todos lados, pero definitivamente nada como los kibbes que hacemos nosotros allá, que tienen mucho sabor”, señaló la reconocida chef.

Entre lágrimas, la colombiana señaló que los comensales y jurados probaron sus productos y quedaron fascinados con el sabor del Caribe colombiano, además de recibir halagos por la propuesta de una arepa de huevo típica del país.

Hombres y mujeres posan frente a una pared blanca con una cita en turco y un retrato iluminado
María Cecilia Restrepo ganó una competencia del festival GastroAntep en Turquía con una propuesta de cocina caribeña - crédito aja_chechi/Instagram

Y las arepas, todo el mundo quedó loco con las arepas e hice un baba ganoush, que ustedes saben que yo lo preparo allá con yogur y fue superbonito, a la gente le encantó. Mucha gente comió de lo que hice, a todo el mundo le encantó y al jurado también le encantó. Pero nada, solamente quería hacer esto para contarles que los representé muy bien y que me gané el concurso y que viva Colombia y que vivan las fritangueras de Colombia”, concluyó la chef.

Una cocina independiente en el Centro Histórico de Cartagena

La cocinera trabaja como chef independiente en una cocina oculta de su propiedad, situada en el Callejón de los Estribos, cerca de la Plaza Santo Domingo, en el Centro Histórico de Cartagena. Allí comparte su actividad cotidiana con Geo, Marciana y Omer.

Mi cocina es la representación de lo ancestral en la actualidad y también del mestizaje. Y además es maximalista”, sostuvo Restrepo sobre una propuesta que reúne fritos, memoria familiar, colores y herencia árabe.

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