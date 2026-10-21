Cuatro clásicos del fútbol colombiano en cuadrangulares semifinales: así va la tabla de posiciones tras los partidos de Millonarios y Nacional

Millonarios y Once Caldas empataron 1-1 este martes 20 de octubre de 2026 en El Campín, un resultado que frenó la posibilidad del equipo bogotano de afianzarse en la parte alta de la Liga BetPlay II y mantuvo al conjunto manizaleño en la pelea por ingresar a los cuadrangulares semifinales.
América de Cali quedó como líder con 28 puntos en 14 partidos. Atlético Nacional conservó el segundo puesto con 26 unidades en 13 encuentros, la misma cifra que Deportivo Cali, tercero por ubicación en la clasificación. Millonarios cierra el tren de equipo con 26 puntos, pero la diferencia de gol lo relega a la cuarta casilla.
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La derrota de Atlético Nacional en su visita a Cúcuta Deportivo fue otro de los resultados que modificaron las aspiraciones a los cuadrangulares. El triunfo impulsó al conjunto local hacia los ocho primeros puestos y sostuvo su objetivo de escapar de la parte baja de la tabla.
Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Cúcuta Deportivo completaban el grupo parcial de los ocho equipos que accederían a las semifinales. Esto abre la posibilidad a que en Cuadrangulares se den cuatro clásicos regionales, de los más importantes del país: clásico vallecaucano, clásico paisa, clásico capitalino y el clásico de oriente.
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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II
- América de Cali: 28 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Atlético Nacional: 26 puntos / +13 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Deportivo Cali: 26 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Independiente Santa Fe: 22 puntos / +6 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Once Caldas: 20 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Llaneros FC: 17 puntos / -1 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Alianza FC: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Deportivo Pereira: 13 puntos / -8 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Junior FC: 12 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. (eliminado)
- Boyacá Chicó: 12 puntos / -14 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Fortaleza FC: 11 puntos / -6 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Jaguares FC: 10 puntos / -11 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Deportivo Pasto: 9 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados (eliminado).
Estos son los partidos de la Fecha 16 y aplazados
Miércoles 21 de octubre
Fecha 7
Independiente Santa Fe vs. Jaguares FC
- Hora: 8:20 p. m.
- Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).
Fecha 9
Llaneros vs. Deportivo Cali
- Hora: 6:15 p. m.
- Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé (Villavicencio).
Jueves 22 de octubre
Fecha 14
Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).
Viernes 23 de octubre
Fecha 16
Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga
- Hora: 6:00 p. m.
- Estadio: La Independencia (Boyacá).
Junior FC vs. Águilas Doradas
- Hora: 8:10 p. m.
- Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla).
Sábado 24 de octubre
Fecha 16
América de Cali vs. Cúcuta Deportivo
- Hora: 6:05 p. m.
- Estadio: Pascual Guerrero (Cali).
Once Caldas vs. Deportivo Pereira
- Hora: 8:15 p. m.
- Estadio: Palogrande (Manizales).
Domingo 25 de octubre
Fecha 16
Fortaleza FC vs. Deportivo Cali
- Hora: 2:00 p. m.
- Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).
Alianza FC vs. Internacional de Bogotá
- Hora: 4:05 p. m.
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau (Valledupar).
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
- Hora: 6:10 p. m.
- Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
- Hora: 8:15 p. m.
- Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué).
Lunes 26 de octubre
Fecha 16
Jaguares FC vs. Llaneros FC
- Hora: 6:00 p. m.
- Estadio: Jaraguay (Monteria).
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