Encontraron el cadáver de un hombre en el ‘locker’ de un parqueadero en Bucaramanga: investigan la causa de la muerte

Una ilustración recrea un procedimiento forense del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía frente a un conjunto residencial acordonado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre fue encontrado sin vida dentro de un casillero ubicado en el sótano de un conjunto residencial de Bucaramanga. El hallazgo ocurrió la noche del lunes 19 de octubre de 2026, en el barrio Ricaurte, y las autoridades investigan las circunstancias de la muerte.

El caso fue informado a la Policía Metropolitana de Bucaramanga hacia las 7:32 p. m., tras una alerta de la red de apoyo sobre una persona que no presentaba signos vitales en el conjunto Puerta Mayor.

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Al llegar al sótano 1 del edificio, cerca del parqueadero 115, los uniformados observaron rastros de sangre que salían de un locker. Dentro del compartimiento hallaron el cuerpo de un hombre cuya identidad aún no había sido confirmada.

La víctima tenía heridas que serían de arma cortopunzante

Según la información preliminar de las autoridades, el hombre presentaba lesiones que, al parecer, fueron causadas con un arma cortopunzante. Por el momento, no se estableció si se trató de un homicidio ni la causa exacta de la muerte.

Tampoco se conocen las circunstancias que llevaron a que el cuerpo quedara dentro del casillero, ubicado en el parqueadero del conjunto residencial.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizan peritajes forenses junto a un laboratorio móvil frente a un edificio residencial - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) quedaron a cargo de los actos urgentes, la inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos que permitan avanzar en la investigación.

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Las diligencias buscan establecer la identidad de la víctima, determinar cómo llegó al lugar y esclarecer si hubo responsables en este hecho ocurrido en el sur de Bucaramanga.

Hallaron el cuerpo de una persona dentro de un caño en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá

Las autoridades investigan el hallazgo de una persona muerta en un caño del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El caso salió a la luz tras una alerta de habitantes de la zona.

Unidades de la Policía llegaron al lugar, delimitaron el área y dieron aviso al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que efectuó la inspección técnica y trasladó el cadáver para los análisis forenses.

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Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación trasladan un cuerpo hacia un vehículo oficial en una zona acordonada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

También intervinieron agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que revisan registros de cámaras de seguridad y recogen declaraciones de residentes para determinar las circunstancias en las que el cuerpo terminó en el canal.

Vecinos del sector señalaron que la víctima habría sido encontrada dentro de una maleta y tendría aparentes signos de desmembramiento. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado esa información.

El oficial Cristian Velásquez, de la guarnición de Bogotá, explicó que la Policía recibió el reporte por medio de sus canales de atención. Tras verificarlo, los uniformados encontraron a una persona sin signos vitales dentro del caño.

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La Fiscalía quedó a cargo de la investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los posibles responsables.

Homicidios en Bogotá en 2026: cifras, zonas críticas y modalidades

Bogotá registró una reducción en los homicidios durante 2026, aunque el comportamiento del delito mantuvo diferencias entre las localidades y las autoridades conservaron intervenciones focalizadas en varios sectores de la capital.

El cuerpo de Pedro Nel Serrano fue hallado en un canal de aguas negras del barrio Alamedas de Timiza, en la localidad de Kennedy - crédito @PasaenBogota / X

De acuerdo con el balance de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre enero y septiembre los homicidios disminuyeron 8% frente al mismo periodo de 2025. El descenso se presentó en un contexto de operativos contra estructuras delincuenciales, patrullajes conjuntos entre la Policía y el Ejército, controles a establecimientos y acciones para prevenir riñas.

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El dato más reciente corresponde a septiembre, mes en el que se reportaron 73 homicidios, frente a 84 casos en septiembre de 2025. La variación equivale a 11 muertes menos, o una disminución del 13,1%. Según los reportes disponibles, fue el menor registro para ese mes desde 2003.

El comportamiento de septiembre muestra una caída frente a los últimos años. En septiembre de 2023 se registraron 97 homicidios; en 2024, la cifra ascendió a 129; en 2025 bajó a 84, y en 2026 llegó a 73. La comparación con septiembre de 2024 arroja una disminución de 56 casos, equivalente al 43,4%.

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En el acumulado de los primeros ocho meses, Bogotá pasó de 799 homicidios en 2025 a 740 en 2026, de acuerdo con un análisis publicado a comienzos de octubre. Esa cifra representa una reducción del 7,4%. La diferencia entre este porcentaje y el balance de 8% a septiembre obedece a los distintos cortes temporales de los informes.