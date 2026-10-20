Congresista ponente del Presupuesto General de la Nación 2027 explicó qué se aprobó y qué se quedó: falta la sanción presidencial

Congresista ponente del Presupuesto General de la Nación 2027 explicó qué se aprobó y qué se quedó por fuera del articulado que espera de sanción presidencial - crédito sumnistrado infobae

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En horas de la madrugada del 20 de octubre de 2026, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, fijado por $634,9 billones, y dejó la iniciativa lista para la sanción presidencial.

Uno de los ajustes introducidos al proyecto fue la reducción a $8,36 billones de los recursos previstos para la amortización de la deuda. Esa modificación permitió elevar la inversión en cerca de $7,74 billones. Con los cambios, el pago de obligaciones financieras quedó fijado en $147 billones, mientras que la inversión contará con $94,6 billones. El presupuesto total será 14,2% superior al aprobado para 2026 y la mayor parte se orientará al funcionamiento del Estado.

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Tras la luz verde que dio el Legislativo, el senador del Centro Democrático Christian Garcés afirmó que con la iniciativa se trasladarán recursos hacia la salud, la atención de las personas afectadas por el terremoto y los subsidios de energía y gas. El congresista, quien fue coordinador ponente de la iniciativa, sostuvo que los cambios se financiaron en parte con una reducción de la partida prevista para el servicio de la deuda.

Garcés afirmó que el presupuesto permite garantizar la operación estatal el próximo año, aunque admitió, en entrevista con La FM, que no incluye el aumento de inversión en infraestructura que, a su juicio, requiere Colombia.

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Garcés plantea un ajuste fiscal y cambios en el perfil de la deuda

El senador del Centro Democrático Christian Garcés anticipó que se iniciará el estudio de una adición presupuestal por $2,7 billones para la población afectada por el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Reuters/Colprensa

El senador definió la aprobación como un punto de partida para ordenar las cuentas públicas. En su análisis, el Gobierno nacional tiene como deber reducir sus gastos de funcionamiento y buscar una renegociación o un reperfilamiento de la deuda, sin promover otra reforma tributaria.

“Este no es el presupuesto que quisiéramos, porque quisiéramos muchos más recursos para las inversiones, pero es el inicio de recuperar el rumbo del manejo del presupuesto y de recuperar la situación fiscal tan grave que tiene Colombia, la cual heredó este gobierno”, señaló Garcés a la cadena radial.

En efecto, vinculó la situación fiscal con la administración del expresidente Gustavo Petro. Agregó que el presupuesto se sustenta en los tributos vigentes y en el endeudamiento previsto, sin nuevos gravámenes.

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“Tiene que venir el ajuste fiscal donde se bajen los gastos de funcionamiento y una renegociación o reperfilamiento de la deuda. (...) Este es un presupuesto real donde la inversión es de casi el 15 %, como quisiéramos”, afirmó el legislador.

Garcés propuso, además, una ley de rescate económico que, según dijo, permita impulsar la actividad productiva y elevar los ingresos públicos. Para el senador, esas medidas deberían ampliar el margen de inversión estatal y evitar que el pago de la deuda y el funcionamiento absorban una proporción mayor de los recursos.

La partida de salud sube de $81 billones a $86 billones

Los recursos para la salud subieron de $81 billones a $86 billones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Christian Garcés destacó como uno de los cambios centrales la adición de $5 billones para el sector salud. Conforme a las cifras expuestas por el congresista, la asignación pasó de $81 billones a $86 billones durante el debate legislativo.

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“Aumentamos en 5 billones de pesos el mejoramiento de la atención de la salud de los colombianos”, declaró el senador.

También informó que se redujeron $8 billones de la partida para el servicio de la deuda, sin afectar —en su versión— el cumplimiento de los compromisos financieros de la Nación. De ese monto, $3,8 billones se destinarían a la atención y recuperación de las zonas golpeadas por el terremoto, mientras que otros $3 billones se orientarían a subsidios de energía y gas para hogares de menores ingresos.

“No podemos dejar los territorios dañados como han quedado ni a los damnificados abandonados”, sostuvo el senador.

Garcés anticipó, finalmente, que se iniciará el estudio de una adición presupuestal por $2,7 billones para la población afectada por la emergencia del 10 de agosto de 2026 - crédito Paula Orozco/AP

Garcés anticipó, finalmente, que se iniciará el estudio de una adición presupuestal por $2,7 billones para la población afectada por la emergencia del 10 de agosto de 2026. La destinación específica de esos recursos quedará sujeta al trámite de ese proyecto en el Congreso de la República.

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