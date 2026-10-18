Exjugador de Millonarios aseguró que los hinchas lo odiaban por ir a jugar con su selección: así le respondieron

Juan Pablo Vargas jugó la Copa Mundial de la FIFA 2020 con Costa Rica cuando era jugador de Millonarios - crédito Matt Blewett-Imagn Images

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El exdefensor costarricense Juan Pablo Vargas afirmó, tras jugar una fecha FIFA con Costa Rica, que priorizó a su selección por encima de Millonarios, una decisión que lo dejó fuera de varias finales del club bogotano y reavivó las críticas de parte de la hinchada.

Vargas explicó que representar a Costa Rica tiene un significado especial para él y reconoció que esa elección provocó rechazo entre aficionados del club. “Que lo digan los aficionados de Millonarios que me odian porque siempre puse la selección por encima y me perdí cuatro finales allá”, afirmó en una versión de sus declaraciones.

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El malestar se expresó en redes sociales, en las que algunos seguidores cuestionaron que el futbolista antepusiera las convocatorias internacionales a los partidos decisivos del equipo:

Juan Pablo Vargas jugó con Millonarios desde enero de 2020 hasta diciembre de 2025, logrando tres títulos - crédito Millonarios FC

“Los burros lo odian por eso. Sea cuál sea la selección siempre va a estar por encima de cualquier club, pero los bobitos nunca lo entenderán” @Millosporla17

“Soy hincha de millonarios y no e escuchado de ningún hincha conocido que se odie a Juan Pablo Vargas. Se le reconoce x lo que dejó en la cancha mas que por errores que se pudieron haber cometido como dejar al equipo que le pagaba botado cuando más se le necesitaba (sic)” @Herman684Herman

“no Juanpa, yo a usted lo defiendo a capa y espada pero como va a salir con esas, no era necesario, si bien tiene mucha razón, el hincha acá lo critica por algo estúpido porque igual es inevitable el tema de la selección, también tenemos razon acá. Así no” @Tiago222324

“Y este @_juanpavargas que o que? Jajaja acá nadie jamás lo odió, incluso afortunadamente no estuvo en el campeonato más importante de todo su paso por Millos en el 2023, incluso gracias a un penal mal cobrado por el no pasamos a una final” @Benitolaches

El defensor admitió que sus decisiones podían haber perjudicado al equipo bogotano, aunque no se retractó de la prioridad que le dio a su país. “Al final son decisiones que se toman. A ver, pueden ser buenas, pueden ser malas, puedo decir: ‘Me equivoqué’. No importa, no tengo problema en aceptarlo”.

Juan Pablo Vargas fue uno de los capitanes de Millonarios, debido a su experiencia con seis temporadas en el club - crédito Millonarios FC

La convocatoria internacional, agregó, le permitió vivir el respaldo de los hinchas costarricenses en un estadio casi lleno. “Esto es hermoso, ver el estadio hoy como se vio, prácticamente lleno, la afición apoyando, es algo que todo jugador sueña con vivir”, expresó.

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Vargas jugó en Millonarios entre 2020 y 2025 y se consolidó como titular habitual durante cinco temporadas. En ese ciclo ganó tres títulos: la Copa Colombia de 2022, la Liga BetPlay de 2023 y la Superliga de 2024.

Con los Embajadores, Juan Pablo Vargas disputó 211 encuentros, anotó ocho goles y dio siete asistencias.