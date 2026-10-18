Por primera vez en la historia Colombia se clasificó a la final por equipos del Mundial de Gimnasia Artística: Ángel Barajas comanda la selección

Colombia clasificó por primera vez en su historia a la final por equipos en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Rotterdam - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

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Colombia por primera vez en la historia de la Federación Colombiana de Gimnasia inscribió su nombre entre las ocho selecciones finalistas en un Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. Fue en el que tiene lugar en Rotterdam, Países Bajos desde el 17 de octubre y que se extenderá hasta el 25 del octubre.

La delegación cafetera sumó 242.727 unidades, siendo el último país en conseguir el cupo. La mejor participación fue la de Japón, que sumó 254.529 puntos; el segundo puesto fue para Gran Bretaña con 251.460 unidades y el tercer puesto fue para World Gymnastics 2, que es la designación entregada a los gimnastas nacidos en Rusia, con 249.162 puntos.

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República China, Estados Unidos, Suiza y Países Bajos completaron la lista de ocho naciones finalistas en la prueba por equipos que consta de la suma de todos los aparatos (piso, caballo con arzones, anillas, salto de caballo, barras paralelas, barra horizontal).

Los tres mejores países de la final en el Rotterdam Ahoy obtendrán plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

El equipo colombiano de gimnasia artística masculino está conformado por el medallista olímpico Ángel Barajas, junto a Thomás Mejía, Yan Dairon Zabala, Camilo Vera, Jorman Álvarez y Felipe Ramos. Los entrenadores son Jairo Ruiz y Jossimar Calvo, referentes de la gimnasia colombiana. En la categoría femenina, la única representante será Ginna Escobar.

El cucuteño busca cerrar su temporada con el título de barras paralelas de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística 2026, después de conquistar siete medallas, dos de ellas de oro. Camilo Vera disputará su primer Mundial de mayores tras ganar dos medallas de oro, en barra fija y barras paralelas, durante el Campeonato del Mundo Júnior de 2025.

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El puntaje de Colombia fue 39.198 en piso, 40.099 en caballo con arzones, 39.566 en anillas, 40.932 en salto de caballo, 42.433 en barras paralelas y 40.499 en barra horizontal. Esta fue la primera participación de Colombia luego de cuatro años de ausencia en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. El último antecedente en esta prueba, la Tricolor puntuó 231.295 unidades.

El medallista olímpico Ángel Barajas integra la delegación masculina bajo la dirección técnica de Jairo Ruiz y Jossimar Calvo - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

El resultado es importante además por las delegaciones que quedaron atrás de Colombia: Italia, Bélgica, Francia, Canadá, Alemania, Brasil y Australia tienen mayor tradición olímpica en la gimnasia. El único colombiano en una final de un Mundial de Gimnasia Artística fue Jossimar Calvo, ahora entrenador.

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La final será el próximo martes 20 desde las 12:30 p. m. en el Rotterdam Ahoy. Ángel Barajas y Camilo Vera también buscarán la medalla en las pruebas de All Around y Barra Fija en las competencias individuales. El All Around está programado para el jueves 22 de octubre y la de aparatos entre sábado 24 y domingo 25 de octubre. Los tres mejores países clasificarán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Más que un resultado individual, quiero ir a los Juegos Olímpicos de LA28 con el equipo completo. Ya no ir con uno o dos deportistas, sino el equipo completo”, confesó Barajas a Olympics.com en una entrevista al inicio de este ciclo olímpico.

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Ángel Barajas y Camilo Vera son los dos mejores gimnastas colombianos en 2026 - crédito Federación Colombiana de Gimnasia

La Federación Colombiana de Gimnasia celebró su logro en las redes sociales destacando el talento y disciplina de sus deportistas: “Este logro es el resultado del talento, la disciplina y el trabajo de nuestros gimnastas y del equipo técnico que los acompaña, demostrando que Colombia sigue creciendo y ganando espacio entre las grandes potencias de este deporte”.

La entidad también destacó la clasificación de Camilo Vera y Ángel Barajas a las finales individuales: " Dos deportistas, una misma bandera y el resultado de años de disciplina, esfuerzo y dedicación. Colombia demuestra su crecimiento y deja huella en el escenario internacional. ¡Vamos, Ángel y Camilo! A darlo todo en las finales y a seguir escribiendo la historia de la gimnasia colombiana".

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