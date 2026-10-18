Colombia

Shakira apareció con el sombrero tradicional de Kirguistán para sus conciertos en el país y desató la euforia entre sus fans

La llegada de la colombiana despertó expectativa entre admiradores locales y visitantes de otros países. La artista se presentará en el Bishkek Arena como parte de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’

La barranquillera ya está en Kirguistán, donde fue recibida por sus fanáticos antes de una fecha inédita en su carrera - crédito @offpaparazzi/TikTok

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Shakira debuta en Kirguistán con un concierto previsto para el 18 de octubre en el Bishkek Arena. La presentación forma parte de la gira Las mujeres ya no lloran y será la primera vez que la cantante actúe en este país de Asia central.

El espectáculo ha despertado interés fuera de las fronteras kirguises. La expectativa es que asistan seguidores procedentes de al menos 33 países, atraídos por una fecha inédita dentro del recorrido internacional de la artista.

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Asimismo, en redes sociales se han hecho virales algunos videos de los fanáticos que esperan encontrarse con la colombiana en el espectáculo musical, realizando algunos bailes a las afueras de la arena donde se presentará la artista con canciones como TQG, Loba, Estoy aquí y otras de sus canciones en inglés.

La artista se presentó en Kirguistán por primera vez en medio de ovaciones por sus seguidores - crédito Europa Press
La artista se presentó en Kirguistán por primera vez en medio de ovaciones por sus seguidores - crédito Europa Press

La cantante colombiana ya se encuentra en Kirguistán y protagonizó un recibimiento cercano con sus admiradores. La barranquillera compartió con las personas que la esperaban y se mostró atenta ante las muestras de afecto de sus seguidores, como la firma de autógrafos y fotografías con quienes la esperaban a las afueras del hotel mientras se dirigía a sus ensayos.

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Uno de los gestos que más llamó la atención fue la elección de un sombrero tradicional del país. Con ese detalle, Shakira se acercó a una expresión cultural local durante sus primeras horas en la nación.

La visita reúne dos elementos que explican el interés por el concierto: la llegada de una figura global a un escenario poco habitual para sus giras y la presencia prevista de público internacional. Para los fanáticos kirguisos, la fecha representa la oportunidad de verla por primera vez en vivo en su propio país.

La artista apareció cantando sobre el escenario, probando el sonido previo a su show en este país - crédito @sweetycary/TikTok

La artista llega a Bishkek después de una gira que lleva el nombre de su más reciente etapa musical. El concierto en el Bishkek Arena concentrará ahora la atención de quienes viajaron para acompañarla y de los seguidores locales que celebraron su llegada.

Comentarios como: “Nuestra hermosa y bendecida colombiana Shakira, desde ya aclamada por sus fans en Kirguistán”; “Divina nuestra latina en tierras kirguisas”; “Ella siempre llamando la atención a donde llega”, entre otros.

Maluma y la relación con Shakira a lo largo de los años

Maluma y Shakira compartieron escenario en Madrid durante el penúltimo concierto de la gira de la cantante barranquillera, donde estrenaron en directo Agua, su nueva colaboración. La actuación ocurrió un día antes de que el artista colombiano visitara el programa español El Hormiguero.

Allí, Maluma describió el vínculo que mantiene con Shakira como una amistad cercana, construida desde que grabaron Chantaje hace ocho años. Aquella sesión se extendió hasta cerca de las 5:00 a. m. y abrió su relación laboral, que ambos artistas trasladan hoy al escenario.

El colombiano visitó 'El Hormiguero' y sorprendió con sus declaraciones sobre la manera en la que llevan la relación con la barranquillera - crédito @flexyad/IG

El intérprete sostuvo que, cuando están juntos, el tiempo pasa con rapidez y que comparten una energía que hace difícil distinguir el trabajo de la diversión. “Nuestra química no sabe mentir”, recordó Maluma durante la entrevista televisiva, citando una frase de la canción.

Maluma explicó que su reencuentro con Shakira en Madrid fue la primera interpretación en vivo de su nuevo sencillo y que la cercanía entre los dos surge de una amistad forjada desde su primera canción juntos. El cantante afirmó que actuar con ella ya no le provoca nervios, sino una adrenalina positiva.

En la charla, Maluma habló de los cambios personales que atravesó tras más de una década de actividad ininterrumpida. Admitió que perdió el propósito y el rumbo pese a cumplir su sueño de vivir de la música.

El nacimiento de Paris, en marzo de 2024, y la muerte de su abuela coincidieron con un estado de alerta constante, marcado por insomnio y preocupación, según el cantante.

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