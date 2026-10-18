Colombia

Salario mínimo 2027: En cuánto quedaría si aprobaran aumento de 38,5% propuesto por la CUT: el ajuste superaría los 600.000 pesos

El planteamiento elevaría la remuneración básica mensual de $1.750.905 a $2.424.003, sin subsidio de transporte, aunque deberá ser revisado por el Comando Nacional Unitario y negociado con empleadores y el Ejecutivo

Crowe Colombia evaluó tres escenarios de incremento del salario mínimo en Colombia para 2027 con variaciones de 6,29%, 8% y 10% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La CUT plantea un incremento del 38,5 % para el salario mínimo de Colombia en 2027, con lo que el sueldo básico alcanzaría los $2.424.003 sin auxilio de transporte - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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La CUT plantea solicitar un aumento del 38,5 % para el salario mínimo de Colombia en 2027, una pretensión que, si fuera acordada por sindicatos, empresarios y el Gobierno nacional, elevaría el ingreso básico mensual de $1.750.905 a $2.424.003, sin auxilio de transporte.

La decisión deberá definirse en una mesa tripartita, donde las organizaciones sindicales presentarán su propuesta y negociarán la cifra final con los representantes empresariales y el Gobierno. La eventual aplicación del porcentaje el 31 de diciembre de 2026 es, por ahora, un ejercicio hipotético.

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El cálculo parte del salario mínimo vigente y representa un alza mensual de $673.098. El valor proyectado excluye el auxilio de transporte y no implica que el incremento haya sido aprobado.

El planteamiento inicial fue expuesto por Fabio Arias, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, durante el comienzo de la discusión sobre la remuneración mínima para 2027. El dirigente sostuvo que las organizaciones de trabajadores contemplan llevar el porcentaje a la mesa de concertación laboral para avanzar hacia el llamado salario mínimo vital.

El incremento en el precio de los alimentos impacta en el presupuesto de los hogares colombianos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El Comando Nacional Unitario revisará la cifra del 38,5 % antes de que los delegados de los trabajadores presenten su posición oficial en la mesa de concertación - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Arias indicó que la solicitud responde a la brecha que, desde la perspectiva sindical, existe entre los ingresos actuales y el monto necesario para cubrir las necesidades de los trabajadores. La cifra deberá ser revisada por el Comando Nacional Unitario antes de que los representantes sindicales definan su posición ante la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

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La propuesta del 38,5% corresponde a una posición inicial para la negociación. Su traslado directo sobre el salario vigente permite estimar el monto resultante, pero no anticipa el acuerdo que alcancen las partes.

Los escenarios entre 6,29 % y 10 %

El salario mínimo de 2027 podría ubicarse entre $1.861.037 y $1.925.996, sin auxilio de transporte, de acuerdo con un informe de Moore Colombia que evaluó tres posibles ajustes: 6,29%, 8% y 10%. Esas alternativas añadirían entre $110.132 y $175.091 mensuales antes de los descuentos de ley.

Con un incremento de 6,29%, el sueldo básico alcanzaría $1.861.037. Un ajuste de 8% lo llevaría a $1.890.977, mientras que un aumento de 10% situaría la remuneración en $1.925.996.

Alarcón presidió la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación e integró el Comité Nacional de Paro en las protestas de 2019 y 2021 - crédito Diego Pineda/Colprensa
La pretensión sindical suma 32 puntos porcentuales de recuperación del poder adquisitivo a una inflación estimada del 6,5 % - crédito Diego Pineda/Colprensa

Las simulaciones toman como base el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095. El documento aclara que no son propuestas oficiales, ya que la negociación dependerá de la inflación al cierre de 2026 y de los indicadores de productividad.

La inflación anual fue de 6,29% en septiembre, según el Dane. El Banco de la República mantuvo su tasa de interés en 12,25% tras la decisión adoptada el 30 de septiembre.

El Gobierno definiría el ajuste antes del 30 de diciembre si no hay consenso

La proyección sindical se fundamenta en un cálculo sobre la distancia entre el salario mínimo y el salario mínimo vital. Fabio Arias, exdirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), afirmó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó esa brecha en 48 puntos porcentuales para Colombia.

Según explicó Arias en declaraciones recogidas por Caracol Radio, el aumento decretado durante el Gobierno de Gustavo Petro fue de 23,7%. Al descontar la inflación, el alza real habría sido de 18%, con lo que, bajo esa metodología, quedarían 32 puntos por recuperar. A ese diferencial se sumaría una inflación estimada cercana a 6,5 %, de donde surge la pretensión de un incremento de 38,5%.

Nelson Alarcón asumió la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores en reemplazo de Fabio Arias con la defensa del salario mínimo vital como prioridad - crédito Sergio Acero/Colprensa
El Gobierno nacional podrá fijar el ajuste por decreto hasta el 30 de diciembre de 2026 si los sindicatos y empresarios no alcanzan un consenso - crédito Sergio Acero/Colprensa

La Comisión tiene como fecha límite el 15 de diciembre de 2026 para alcanzar un consenso. Si las partes no logran un acuerdo, deberán presentar por escrito sus argumentos en las 48 horas posteriores y el Gobierno nacional podrá fijar el nuevo salario hasta el 30 de diciembre. La cifra que se determine comenzará a regir el 1 de enero de 2027.

Para el sector empresarial, la discusión coincidirá con la aplicación de cambios de la Ley 2466 de 2025. Entre ellos figura el aumento gradual del recargo por trabajo en días de descanso obligatorio y festivos, que llegará a 100% en julio de 2027, además de la jornada máxima de 42 horas semanales vigente desde julio de 2026. Estos factores deberán considerarse junto al incremento salarial en los presupuestos y las nóminas del próximo año.

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