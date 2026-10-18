Desfile de Victoria’s Secret hoy: hora en Colombia y todas las formas de seguirlo en vivo

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El desfile de Victoria’s Secret regresa el domingo 18 de octubre desde Los Ángeles con una novedad central: por primera vez, el público podrá seguir el espectáculo de manera completamente gratuita y sin necesidad de recurrir a plataformas de streaming pagas, como ocurrió en ediciones anteriores.

La marca confirmó la transmisión a través de su cuenta oficial de Instagram en Colombia, que precisó el horario y los canales disponibles para el público local.

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Cómo y a qué hora ver el desfile desde Colombia

Victoria's Secret transmitirá el desfile en sus redes sociales a partir de las 6:30 p. m. con la presentación oficial en la alfombra rosa - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Quienes quieran seguir el evento desde Colombia podrán hacerlo a partir de las 6:30 p. m., hora colombiana, a través del canal de YouTube de la marca. Desde esa hora, comenzará la transmisión de la alfombra rosa con las celebridades que arriben al evento.

La transmisión también está disponible de forma simultánea en TikTok en la cuenta oficial de la marca, con el mismo contenido y sin restricciones geográficas.

El acceso gratuito a todas las plataformas marca un cambio respecto a años anteriores, cuando la compañía optó por acuerdos de streaming para distribuir la señal en distintas partes del mundo. Para esta edición, la decisión apunta a ampliar el alcance sin barreras de pago.

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Algunos seguidores de la marca esperan, de todas formas, que la calidad de imagen se mantenga en alta definición pese al cambio de formato.

El Fantasy Bra vuelve después de ocho años

Uno de los elementos más esperados del regreso es la reaparición del Fantasy Bra, la pieza de joyería y lencería que la marca no presentaba desde hacía ocho años.

Gisele Bündchen ha llevado el fantasy bra más caro de la historia hasta ahora - crédito Redes Sociales

La prenda fue creada en colaboración con Jacob & Co. e incorpora diamantes junto con estructuras diseñadas para adaptarse al movimiento del cuerpo durante la pasarela. De acuerdo con versiones de expertos en la marca, se espera que el fantasy bra tendrá un costo de 22 millones de dólares, teniendo en cuenta el enorme diamante que tendrá en el centro de la prenda íntima.

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‘Angels Among Us’ y el contrato que se definió antes del desfile

La edición de este año integró además una docuserie previa llamada Angels Among Us, que siguió a diez finalistas durante el proceso de casting. La ganadora de esa competencia obtuvo un contrato con IMG Models y, con él, un lugar directo en la pasarela de este domingo.

Modelos confirmadas: veteranas, nuevas caras y mayor diversidad

El casting de 2026 combina a figuras consolidadas con nombres que se suman por primera vez al desfile. Entre las confirmadas aparecen Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Ashley Graham, Alex Consani, Paloma Elsesser, Anok Yai y Amelia Gray.

La colombiana Valentina Castro participó en la línea Pink, conocida por su enfoque juvenil y urbano, junto a la agrupacion de k-pop TWICE - crédito Victoria's Secret/YouTube

La lista incorpora perfiles más amplios que en ediciones pasadas. Alex Consani participa como la primera modelo transgénero confirmada en la pasarela, mientras que Ashley Graham y Paloma Elsesser representan la apuesta de la marca por la diversidad corporal.

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A ellas se suman veteranas como Adriana Lima y Gigi Hadid, que vuelven a integrar el lineup después de haber sido parte de ediciones históricas del desfile.

Lineup musical femenino y el traslado de sede a Los Ángeles

El espectáculo musical de este año quedó en manos exclusivamente de artistas mujeres. Se presentarán en vivo Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo KATSEYE.

El desfile se transmitirá a través de las redes sociales de la marca a partir de las 6:30 p. m. - crédito @victoriassecretcolombia/IG

El otro cambio relevante de la edición tiene que ver con la sede. El desfile dejó Nueva York, escenario habitual en años anteriores, y se trasladó a Culver City, dentro del área de Los Ángeles.

Ese traslado refuerza el enfoque híbrido que la marca busca para el evento, con una transmisión pensada desde el inicio para YouTube y redes sociales antes que para una producción televisiva tradicional.

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La combinación de casting ampliado, regreso de piezas históricas y acceso gratuito total convierte a esta edición en un punto de comparación directo con los formatos de streaming pago que la marca utilizó en años recientes.