Cuándo volverá a jugar James Rodríguez con Atlético Nacional tras su ausencia vs. Boyacá Chicó

El entrenador Lucas González implementó rotaciones en la nómina para dosificar las cargas físicas del plantel - crédito Atlético Nacional

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Atlético Nacional dejó fuera a James Rodríguez y ganó 4-1 ante Boyacá Chicó el sábado 17 de octubre en Tunja, en un partido aplazado de la primera fecha de la liga colombiana. El director técnico Lucas González decidió rotar a sus habituales titulares por la seguidilla de encuentros que afrontará el equipo.

La planificación contempla cuatro compromisos en 10 días: visitará a Cúcuta Deportivo el martes 20 de octubre, recibirá a Deportivo Pasto el jueves 22, enfrentará a Independiente Medellín el domingo 25 y jugará contra Independiente Santa Fe el jueves 29. Rodríguez quedó disponible para los próximos duelos, aunque González definirá en cuáles participará.

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Esto indica que el próximo partido de James Rodríguez sería en su tierra natal, Cúcuta, tras el descanso recibido para el duelo contra Chicó. El recién retirado de la selección Colombia ha disputado seis partidos en su primer torneo con los Verdolagas, acumulando 351 minutos y dos asistencias. Aún no debuta en las redes con goles a favor.

James Rodríguez acumula seis partidos, 351 minutos y dos asistencias en su primer campeonato con Atlético Nacional - crédito David Jaramillo/Colprensa

El partido ante los Motilones, correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026, se jugará el martes 20 de octubre desde las 6:30 p. m. en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana. El ingreso de hinchada visitante y de prendas alusivas a Atlético Nacional fueron prohibidas por las autoridades.

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El técnico detalló que el plantel regresará de Cúcuta el miércoles para concentrarse de inmediato antes del partido del jueves. “Es imposible que nosotros hagamos que todos los minutos los jueguen los mismos jugadores. Tendremos que ir rotando jugadores”, agregó.

Además de Rodríguez, Nacional no contó con Andrés Felipe Román. Samuel Velásquez integró el banco de suplentes en Tunja, mientras que Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Ian Carlo Poveda y William Tesillo forman parte de la lista de jugadores lesionados.

La planificación del club contempla cuatro compromisos oficiales en un lapso de diez días - crédito David Jaramillo/Colprensa

El entrenador alineó a Franco Armani; Xavi Ríos, Neider Parra, César Haydar y Milton Casco; Elkin Rivero, Elías Cabrera y Juan Manuel Zapata; Juan Manuel Rengifo, Cardona y Emmanuel Benítez. Durante el segundo tiempo ingresaron Felipe Marín, Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Kevin Parra y José Escorcia.

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La victoria elevó a Nacional al segundo puesto de la tabla. Edwin Cardona condujo el mediocampo, anotó un gol, entregó una asistencia y fue elegido como la figura del encuentro.

Así va Atlético Nacional en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

James Rodríguez es uno de los jugadores que Atlético Nacional trata de llevar de manera tranquila para no desgastar su condición física, por los trayectos y carga de partidos seguidos - crédito Atlético Nacional

América de Cali: 27 puntos / +16 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Atlético Nacional: 26 puntos / +14 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 25 puntos / +11 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Millonarios: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 24 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / +1 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Once Caldas: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 18 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Águilas Doradas: 16 puntos / -1 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Llaneros FC: 14 puntos / -2 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 14 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Alianza FC: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Boyacá Chicó: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Junior FC: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Fortaleza FC: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportivo Pereira: 10 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Jaguares FC: 10 puntos / -11 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.