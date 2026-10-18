Colombia

Lina Tejeiro reveló los detalles de su parto: “Me soñaba uno vaginal y lo tuve”

La actriz colombiana rompió el silencio sobre el nacimiento de su hijo Gael y contó, a través de una dinámica de preguntas en Instagram, cómo vivió el parto, el peso y la estatura del bebé, y los ocho días de hospitalización que debió atravesar por un cuadro de preeclampsia

A través de una ronda de preguntas en Instagram, la actriz colombiana reveló el peso y la estatura con los que nació su hijo Gael, celebró haber logrado el parto vaginal que soñaba y explicó la complicación médica que la mantuvo hospitalizada - crédito @rechismes/IG

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Lina Tejeiro reveló que está perdidamente enamorada de su hijo. Así lo definió días atrás la actriz colombiana, que volvió a sus redes sociales casi un mes después de convertirse en madre por primera vez.

Y es que el pequeño Gael nació el 16 de septiembre, casi tres semanas antes de lo previsto. El parto estaba calculado para el 3 de octubre, pero una preeclampsia obligó a adelantar la llegada del primogénito de la llanera.

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El parto que soñó, a pesar de las complicaciones

“El parto me fue superbién”, contó Tejeiro en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Reconoció ante sus seguidores que las contracciones y los dolores propios del proceso, pero destacó algo puntual.

“Yo me soñaba un parto vaginal y lo tuve”, afirmó. La actriz admitió que su cuerpo “tampoco aguantó mucho más” y que Gael “se adelantó un montón”, pero remarcó que, a pesar de esas condiciones, lograron el parto natural que había imaginado.

El video con el que Lina Tejeiro relató el parto adelantado de Gael - crédito linatejeiro/Instagram
El video con el que Lina Tejeiro relató el parto adelantado de Gael - crédito linatejeiro/Instagram

La actriz vivió este nacimiento en solitario, sin el padre de Gael como parte de su vida en pareja, una decisión que ya había explicado meses antes del parto. “Fue hermoso, doloroso como todo, pero fue hermoso”, resumió. Y agregó un detalle médico que valoró especialmente: “Ni siquiera me hicieron episiotomía”.

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Gael pesó 3.050 gramos y midió 49 centímetros

Gael nació en la semana 37 más tres días de gestación. Pesó 3.050 gramos y midió 49 centímetros, datos que Tejeiro compartió directamente con sus seguidores ante la pregunta sobre el peso y las medidas que tuvo el menor.

Sobre los días posteriores al nacimiento, la actriz se mostró conforme. “Hasta el momento me ha ido superbién”, aseguró, y atribuyó buena parte de esa tranquilidad al acompañamiento de su familia.

“Afortunadamente, he estado muy, muy bien rodeada y acompañada de mi mamá, mis hermanos, mi familia”, relató. Aun así, no ocultó que la rutina con un recién nacido tiene sus exigencias: “Hay días obviamente superretadores, noches superretadoras”.

Ocho días hospitalizada por preeclampsia

Lina Tejeiro mostró las horas previas al nacimiento de su hijo Gael - crédito linatejeiro/Instagram
Lina Tejeiro mostró las horas previas al nacimiento de su hijo Gael - crédito linatejeiro/Instagram

Finalmente, la actriz de Padres e hijos contó que lo más difícil del proceso, según la propia Tejeiro, fue la hospitalización prolongada. “Creo que lo difícil al principio fue como estar hospitalizada tantos días, porque sí estuvimos hospitalizados como casi ocho días”, contó.

Esa internación extendida respondió a un cuadro de preeclampsia que mantuvo su presión arterial en niveles altos y de difícil control, según precisó en otra publicación de la misma dinámica de preguntas.

“Por la preeclampsia, porque después de que nació Gael mi tensión seguía muy alta y estaba un poquito difícil de controlar la tensión, entonces tuvieron que dejarme varios días en la clínica para poder recuperarme”, explicó.

El bebé, en cambio, no presentó complicaciones. “Gael nació bien, estuvo perfecto, sano, o sea, él ni siquiera tuvo que pasar a neonatos y ni estuvo hospitalizado por cuenta propia, pero siempre estuvo conmigo”, aclaró la actriz, y por eso habló de “nosotros” al referirse a la hospitalización conjunta.

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su primer hijo, Gael, durante la mañana del domingo 20 de septiembre - crédito linatejeiro/IG
Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su primer hijo, Gael, durante la mañana del domingo 20 de septiembre - crédito linatejeiro/IG

Pese a ese comienzo exigente, Tejeiro cerró el balance con optimismo. “Afortunadamente, he estado muy tranquila, me he sentido bien, feliz; no me ha ido muy bien, la verdad. Espero seguir así”, dijo la actriz.

La celeridad del diagnóstico también trastocó los preparativos. Según contó en días previos, todavía tenía compras pendientes y la habitación del bebé no estaba terminada, porque esperaba su llegada para comienzos de octubre.

De inmediato, las declaraciones de Tejeiro generaron opiniones entre sus seguidores, con mensajes como: “Hermosa Lina, te felicito por ese gordito hermoso”; “Creo que todos estamos enamorados de Gael, que bello”; “Vas a ser la mejor mamá del mundo, el proceso es complicado, pero también enamora”, entre otros.

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