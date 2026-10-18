Colombia

Policía encontró a 12 menores indígenas en condiciones precarias en el centro de Cali

La mayor Silvia Rodríguez indicó que la actuación hizo parte de la operación Cristo Rey y del programa Abre tus ojos

Activaron ruta de protección para 12 niños indígenas ubicados en una vivienda de Cali - crédito @radiosupercali/X
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La Policía Nacional ubicó a 12 menores de edad de una comunidad indígena que permanecían en condiciones precarias dentro de una vivienda del barrio El Calvario, en el centro de Cali.

Las autoridades activaron una ruta de protección con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para evaluar la situación y avanzar en el restablecimiento de sus derechos. El procedimiento ocurrió durante la operación denominada “Cristo Rey”, que contó con la participación de la Alcaldía de Cali, la Personería y el Icbf.

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Los niños, niñas y adolescentes fueron llevados junto a sus padres y representantes a una sede de esa entidad, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Los menores fueron trasladados con sus familias al Icbf

La mayor Silvia Rodríguez informó en un video que la intervención se realizó como parte del programa Abre tus ojos, una iniciativa de prevención y protección de la niñez frente a situaciones que puedan afectar su integridad.

Identificaron a dos patrulleros fallecidos en la ofensiva armada. Un hombre y una mujer - crédito Colprensa
Imagen de referencia - Autoridades trasladaron al Icbf a 12 menores localizados en una vivienda del centro de Cali - crédito Colprensa

“La ruta de protección fue activada”, señaló la oficial al referirse al procedimiento desarrollado en el inmueble. La Policía no detalló la edad de los menores ni precisó cuánto tiempo llevaban en ese lugar.

Según la institución, el traslado incluyó a los adultos responsables de los menores, con el fin de que el Icbf defina las medidas necesarias dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

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Ese mecanismo busca verificar las condiciones familiares, sociales y habitacionales que rodean a los niños y adolescentes.

La presencia de los 12 integrantes de la comunidad indígena en una vivienda del sector generó la intervención de las autoridades locales, que evaluaron las circunstancias en las que se encontraban. Hasta el momento, no se informó si el caso derivará en investigaciones penales o administrativas contra alguna persona.

La Policía pidió reportar situaciones que afecten a niños y adolescentes

Rodríguez indicó que la actuación conjunta tuvo como prioridad “proteger los derechos” de los menores. La Policía Nacional sostuvo que mantendrá acciones de prevención en sectores donde se detecten riesgos para la infancia.

La Policía invitó a los ciudadanos a comunicar cualquier hecho que pueda poner en riesgo a niños, niñas o adolescentes a través de la línea de emergencia 123.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Icbf asumió el caso de 12 menores hallados en situación de riesgo en El Calvario - crédito Icbf

¿De qué trata el programa Abre tus ojos?

La Policía Nacional, por medio de la Policía de Infancia y Adolescencia, desarrolla el programa Abre tus Ojos, una estrategia de prevención dirigida a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. La iniciativa busca identificar factores que puedan exponer a esta población a situaciones de vulnerabilidad y reforzar la protección de sus derechos.

El programa se apoya en actividades pedagógicas orientadas a la formación en valores y principios. También propone herramientas para que los integrantes de las familias, las comunidades y las instituciones reconozcan señales de riesgo y actúen de forma oportuna.

Para su aplicación, la Policía trabaja con cinco módulos elaborados junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Cada cartilla aborda contenidos específicos de acuerdo con la población a la que está destinada.

El primer documento, “Abre tus Ojos, un Programa de Prevención”, presenta el origen de la estrategia, sus principios y las metodologías que orientan las acciones formativas.

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Policía e Icbf impulsan programa para prevenir riesgos contra niños y adolescentes - crédito Guillermo Torres

La cartilla Abre tus Ojos Bases Conceptuales ofrece al personal de Infancia y Adolescencia elementos para comprender problemáticas que afectan a menores de edad y jóvenes. El material también reúne contenidos para prevenir vulneraciones de derechos.

Otro de los módulos se denomina Abre tus Ojos en Familia. Su contenido está enfocado en el trabajo de los uniformados con padres, cuidadores y otros responsables, al considerar al entorno familiar como uno de los principales espacios de protección y socialización.

La guía Abre tus Ojos con las Niñas y Niños está dirigida a la primera infancia, entre los cero y cinco años, y a la infancia, de seis a 11 años. El documento plantea acciones para promover la participación de esta población en su entorno.

Por su parte, Abre tus Ojos a los Adolescentes y Jóvenes reúne orientaciones para el acompañamiento de ese grupo etario. El material reconoce sus conocimientos y prácticas como aportes para prevenir violencias y riesgos.

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