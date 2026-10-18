Críticas a Luis Matorel, el árbitro central del partido Millonarios vs. Jaguares: el equipo visitante llegó a jugar con 12 futbolistas

Juan Guillermo Cuadrado sufrió del juego fuerte de Jaguares de Córdoba - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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Millonarios ganó por 4-1 a Jaguares de Córdoba en El Campín, donde el árbitro Luis Matorel quedó bajo críticas tras permitir que el equipo visitante tuviera 12 jugadores durante un instante del partido.

La irregularidad fue registrada por el periodista Alejandro Gamboa en una imagen panorámica publicada en X: “Hoy, por un momento, Jaguares jugó con 12 futbolistas. Eso resume el nivel de Matorel y su equipo arbitral esta noche en El Campín”. En la fotografía también se observa a integrantes del banquillo de Millonarios dirigirse hacia el árbitro asistente.

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La televisión mostró después a Matorel contando a los jugadores de Jaguares antes de reanudar el encuentro. La acción provocó cuestionamientos de los aficionados sobre otras decisiones del juez durante el partido.

Momento en el que Jaguares tuvo 12 jugadores en el campo de juego vs. Millonarios FC - crédito @AlejoGamboaJ_/X

El capitán de Millonarios, Mackalister Silva, evitó pronunciarse de forma contundente sobre el arbitraje: “Ya devolvernos o quedarnos en una cosa u otra, pues realmente ahorita no marca una diferencia o no tiene una una razón contundente. Creo que todos vimos el partido y cada quien puede sacar sus conclusiones. Ellos también se evalúan, ellos también tienen gente que los evalúan. Entonces, creo que al final todos estamos buscando es la mejoría del fútbol colombiano”.

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En redes sociales otros analistas arbitrales cuestionaron que Luis Matorel sea uno de los árbitros con proceso a recibir la acreditación FIFA y reseñaron otras conductas indebidas del central en el partido en donde Millonarios regresó a la victoria:

Luis Matorel fue el árbitro del partido Deportivo Cali vs. Independiente Medellín - crédito Colprensa

“Este señor permitió: 12 jugadores en campo, 11 amonestados, se encaró con la tribuna, mal manejo de partido, pésimas decisiones. Y lo siguen vendiendo como árbitro de la máxima categoría. Este Matorel es un claro ejemplo de porque estamos como estamos” @JUZGANDOJUECES

“Que Luis Matorel es malo coincidimos. Pero son más perversos los que lo mantienen” @fabioprieto2

“En la cancha bien, árbitros como ese Matorel se tiran los partidos. Además ese tipo de tiempo atrás debe de tener un trauma muy grande con Millos porque siempre les pita de forma desleal por no decir deshonesta” “@lfba97

Así fue la goleada 4-1 de Millonarios vs. Jaguares en la fecha 15 de la Liga BetPlay

Andrey Estupiñán anotó dos goles frente a Jaguares FC y destacó la obtención del triunfo pese a la dificultad del campo - crédito Colprensa/Cristian Bayona)

Millonarios goleó a Jaguares por 4-1 este sábado en su regreso a El Campín, por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026. El equipo dirigido por Alberto Gamero cortó una racha de tres empates, llegó a 25 puntos y ascendió provisionalmente al cuarto lugar.

Andrey Estupiñán abrió el marcador en el minuto 34 tras una asistencia de David Mackalister Silva. Seis minutos más tarde, Leonardo Castro aprovechó un centro rastrero de Juan Guillermo Cuadrado para ampliar la ventaja, aunque Cristian Álvarez descontó en el primer minuto de adición con un tiro libre que terminó en el ángulo.

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Jaguares intentó adelantar sus líneas durante algunos pasajes del complemento, pero no consiguió transformar ese dominio territorial en ocasiones claras. Estupiñán marcó de cabeza al minuto 63, tras un centro de Castro, y Daniel Ruiz selló el resultado siete minutos después con un remate dentro del área.

El triunfo dejó a Millonarios cerca de su objetivo de regresar a los cuadrangulares, instancia que no disputó en los dos semestres anteriores. Jaguares permaneció con 10 unidades en la penúltima posición y continúa comprometido en la lucha por conservar la categoría.

América de Cali: 27 puntos / +16 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Atlético Nacional: 26 puntos / +14 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 25 puntos / +11 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Millonarios: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 24 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / +1 diferencia de gol / 14 partidos jugados.