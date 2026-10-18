Honey Ordóñez: la modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret 2026

La modelo colombiana que será parte del desfile de Victoria's Secret en Los Ángeles - crédito @honeyord/IG

Guardar

Honey Ordóñez es la segunda modelo colombiana que en la noche del domingo 18 de octubre desfilará para una de las pasarelas de lencería más importantes del mundo: el Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Lo que persiguió durante dos intentos fallidos: un lugar en la pasarela de Victoria’s Secret. La modelo colombiana estará presente en la pasarela que se trasladó a Los Ángeles (California) para deleitar a mujeres y hombres con las modelos más relevantes de la industria.

PUBLICIDAD

Antes de lograrlo, Ordóñez se había presentado al casting de la marca en dos ocasiones sin éxito, según publicó El Universal, generando expectativa, pues en 2025 fue Valentina Castro la que ocupó su lugar en el desfile.

La colombiana Honey Ordóñez confirmó que será parte del desfile de lencería de Victoria's Secret - crédito @honeyord/IG

Recién en la convocatoria para la edición de 2026 obtuvo su cupo entre las modelos confirmadas con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “WOW, todavía estoy procesando! ¡No podría estar más emocionada de ser parte de este legendario show de Victoria’s Secret ... Nos vemos, chicos... VAMOS CON TODA! Mi yo de 8 años no me lo creería", acompañado de emojis de alas de ángeles, corazones y la bandera de Colombia.

PUBLICIDAD

La modelo confirmó la noticia con un carrete de fotografías al frente del letrero del escenario, vestida con unos jeans de bota ancha, chaqueta bomber con la frase Victoria’s Secret.

¿Quién es la modelo que representará a Colombia en Los Ángeles?

Honey Ordóñez es originaria de San Andrés y tiene raíces colombianas por parte de su padre y nicaragüenses por parte de su madre. Mide 1,75 metros de estatura y acumula trabajos con firmas como Dior y Puma, además de apariciones en revistas internacionales.

La colombiana compartió una fotografía con el logo de la marca para confirmar su participación en el desfile - crédito @honeyord/IG

La joven compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales y expresó la emoción que le genera sumarse a uno de los desfiles más reconocidos de la industria de la moda, según detalló el canal.

PUBLICIDAD

El antecedente que abrió la puerta a Colombia

La participación de Ordóñez llega un año después del debut de Valentina Castro, modelo nacida en Tumaco, Nariño. Castro se convirtió en octubre de 2025 en la primera colombiana en desfilar de forma oficial para la marca de lencería.

Ese antecedente puso el nombre de Colombia en el radar de la marca. La llegada de una segunda modelo del país a la pasarela consolida esa presencia en un evento que durante décadas reunió a figuras del modelaje internacional, señaló el diario.

Una pasarela con modelos reconocidas y nuevas figuras

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 trasladó su sede a la costa oeste de Estados Unidos. La edición combina el regreso de varias de las modelos más reconocidas de la marca, como Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Rosie Huntington-Whiteley, entre otras, con la llegada de nuevas figuras, entre ellas Ordóñez.

PUBLICIDAD

Valentina Castro fue la primera modelo colombiana, originaria de Nariño, en desfilar para la marca de lencería - crédito REUTERS/Brendan McDermid

El esquema del espectáculo también incorporó presentaciones musicales y una estrategia orientada a mostrar al público el proceso de selección y producción detrás de la pasarela.

Lo que significa este debut para la moda colombiana

La incorporación de una segunda modelo colombiana en dos años consecutivos marca una tendencia dentro del casting internacional de la marca. Tanto Ordóñez como Castro llegaron a la pasarela tras procesos de selección competitivos que incluyeron intentos previos sin resultado.

La presencia de modelos colombianas en un evento de ese alcance también amplía la visibilidad internacional de perfiles formados fuera de los circuitos tradicionales de la moda en Bogotá o Medellín. Ordóñez, nacida en San Andrés, representa esa diversidad geográfica dentro de la industria.

PUBLICIDAD

Por ahora, la atención se concentra en la transmisión del domingo, cuando la modelo colombiana suba por primera vez a la pasarela que durante años reunió a algunas de las figuras más influyentes del modelaje mundial.