Colombia

Dirigente de Bayern Múnich culpa a la selección Colombia del mal arranque de Luis Díaz: “Volvió y quizá no estaba en su mejor momento”

Joshua Kimmich, uno de los capitantes del equipo alemán, aseguró sentirse feliz por el triplete del colombiano ante RB Leipzig

Luis Díaz registró tres goles y una asistencia en la victoria de Bayern Múnich por 6-1 ante Leipzig - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz registró tres goles y una asistencia en la victoria de Bayern Múnich por 6-1 ante Leipzig - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
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Luis Díaz marcó tres goles y dio una asistencia en la victoria 6-1 de Bayern Múnich ante Leipzig, el sábado 17 de octubre, una actuación que elevó las expectativas del club alemán antes de su partido del miércoles contra Arsenal por la Champions League.

El extremo colombiano había alcanzado cinco anotaciones en 10 partidos de la temporada tras una racha inicial sin convertir. Su rendimiento frente a Leipzig también le permitió llegar a 31 goles en 61 encuentros con Bayern Múnich, además de 20 asistencias.

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Max Eberl, director deportivo del club bávaro, vinculó la reacción del atacante con las dos semanas de descanso que tuvo durante la fecha FIFA, cuando no viajó para reunirse con la Selección Colombia. El dirigente asistió a la conferencia de prensa porque el entrenador Vincent Kompany no pudo hacerlo por motivos de salud.

“Creo que a Lucho le ha venido bien este descanso, en el que no ha tenido que viajar para reunirse con su selección y ha podido simplemente recuperarse un poco”, afirmó Eberl. El directivo recordó que Díaz había participado en casi 50 goles y asistencias durante la temporada anterior.

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El dirigente sostuvo que el regreso del colombiano después del Mundial con Colombia tuvo un peso emocional. “Para los colombianos y los sudamericanos sigue siendo, emocionalmente, algo muy especial y luego volvió y quizá no estaba en su mejor momento. Y por eso, esas dos semanas le han venido muy bien”.

Max Eberl vinculó el rendimiento del delantero con el descanso de dos semanas durante la fecha FIFA sin viajes internacionales - crédito Angelika Warmut/REUTERS
Max Eberl vinculó el rendimiento del delantero con el descanso de dos semanas durante la fecha FIFA sin viajes internacionales - crédito Angelika Warmut/REUTERS

La recuperación ya había tenido señales en los partidos contra Augsburgo y Stuttgart, antes de la exhibición ante Leipzig. Eberl consideró que el triplete fue la recompensa a esa mejora, luego de que el delantero volviera a marcar tres veces en un mismo partido ocho meses después de lograrlo frente a Hoffenheim.

“El jugador más destacado de un equipo excepcionalmente fuerte”, calificó Bild al colombiano, que recibió la nota uno tras el encuentro. El medio alemán destacó el pase de Joshua Kimmich para el primer tanto de Díaz, a los 12 minutos.

Kimmich, quien asistió a su compañero en esa jugada, valoró la movilidad del colombiano y su capacidad para atacar a la espalda de la defensa. “Estoy muy contento por Lucho. Se lo merecía totalmente. Falló algunas ocasiones al inicio de la temporada después de haber tenido un rendimiento increíble la temporada pasada”, dijo el mediocampista a Sky Sport.

El futbolista alemán de 31 años agregó que los movimientos de Díaz amplían sus opciones de pase. “Con Lucho, tenemos un jugador que siempre está dispuesto a hacer esos desmarques. Eso es muy importante”, explicó Kimmich.

Joshua Kimmich remarcó que los desmarques del colombiano hacia la espalda defensiva amplían las opciones de pase - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Joshua Kimmich remarcó que los desmarques del colombiano hacia la espalda defensiva amplían las opciones de pase - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Eberl describió esa función como una pieza de la estructura ofensiva de Bayern Múnich. Mientras Michael Olise se asocia por la banda derecha con Kimmich y Konrad Laimer en sectores reducidos, Díaz encuentra espacios para profundizar y finalizar las jugadas.

“Necesitas tener espacios en otros lados. Hace que haya que buscar huecos en algún sitio, y ese es precisamente el espacio que tiene Lucho, al que siempre se adentra en profundidad. Y luego también marca esos goles”, señaló el director deportivo.

El partido frente a Arsenal será una prueba inmediata para esa versatilidad ofensiva. Bayern Múnich recibirá al equipo inglés sin Olise, quien fue expulsado ante Viking en Noruega. Eberl espera que allí nuevamente el guajiro sea destacado.

La estadística en Bayern Múnich en donde Luis Díaz supera a Michael Olise

Luis Díaz superó las críticas del arranque de la temporada con el Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz superó las críticas del arranque de la temporada con el Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz supera 36 km/h y se conBunvirtió en el futbolista más veloz del Bayern Múnich durante la actual campaña de la Bundesliga, por delante de Michael Olise.

Olise y Kimmich aparecen detrás de Díaz, ambos con una marca de 35,5 km/h. El canadiense Alphonso Davies ocupa el cuarto puesto, con 35,4 km/h, mientras que el juvenil Lennart Karl cierra la clasificación con 35 km/h. El Bayern se prepara ahora para recibir al Arsenal en la Champions League.

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