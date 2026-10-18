Directora del Icbf denunció que, durante la manifestación del Museo Nacional, fueron utilizados niños como escudos: “Cobardía”

Carolina Restrepo pidió proteger a niños, niñas y adolescentes tras los disturbios ocurridos durante la protesta en Bogotá - crédito Icbf

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El sábado 17 de octubre de 2026, se realizó el plantón convocado por sectores sociales en rechazo a la reciente medida del presidente Abelardo de la Espriella para retirar más de 30 piezas que estaban expuestas en el Museo Nacional de Colombia, con sede en Bogotá.

La concentración reunió a cerca de 500 personas desde el mediodía. Sin embargo, al caer la noche, se presentaron fuertes enfrentamientos entre los protestantes y la fuerza pública, por lo que tuvo la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) para evitar que aumente la violencia en este sector de la capital.

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La protesta reunió a colectivos sociales, feministas y organizaciones Lgbtiq+ en defensa de las obras retiradas del museo - crédito Sebastián BARROS / AFP

Horas después de la manifestación, se conoció que los manifestantes habría utilizado menores de edad como escudos durante la confrontación policial. Así lo denunció Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en una extensa publicación en X.

“Anoche, frente al Museo Nacional, vimos una de las expresiones más miserables de la cobardía: unos muy machitos que, para hacerse los valientes, terminaron escudándose en los niños”, escribió la funcionaria en la res social.

En su intervención, la encargada de la entidad nacional sostuvo que los menores fueron usados durante toda la noche para proteger a los manifestantes y cuestionó que esa conducta se justificara en nombre de la protesta.

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Restrepo comparó lo ocurrido con el uso de menores como escudos en el conflicto armado y rechazó que esas prácticas lleguen a las calles.

La directora del Icbf, Carolina Restrepo, denunció el presunto uso de menores de edad durante los enfrentamientos registrados cerca del Museo Nacional - crédito @carorestrepocan/X

“Durante años hemos denunciado cómo la guerrilla utiliza a la niñez como escudo en medio del conflicto armado, y ahora resulta que hay quienes parecen estar aprendiendo esas mismas prácticas para trasladarlas a nuestras calles”, alertó.

A su vez, indicó que el derecho a la protesta no puede, en su visión, justificar la intervención de niños, niñas y adolescentes para que sean sean puestos en medio de una confrontación.

“Se dan cuenta de lo que están haciendo? Se dan cuenta de la barbaridad que significa utilizar a un niño para protegerse uno mismo? Porque una cosa es protestar, reclamar, levantar la voz, ejercer los derechos y otra, muy distinta, es esconderse detrás de un niño para no asumir las consecuencias de los propios actos”, manifestó.

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Restrepo calificó este hecho como “cobardía” e insistió en que los menores “no son escudos, no son instrumentos de protesta, no son herramientas para desafiar a las autoridades ni para despertar simpatías”.

La directora del Icbf terminó su denuncia con una condena directa a los que, según ella, provocaron hechos durante el plantón y después evitaron responder por sus actos.

“Qué vergüenza! Muy machitos para provocar, pero muy cobardes para dar la cara. Con la niñez, no. Ni en la guerra ni en las calles”, puntualizó.

Así se vieron los disturbios y la intervención policial en el Museo Nacional - crédito @ColombiaOscura/X - @LinaGarciaSi/X

Detalles de la protesta

Las publicaciones difundidas en redes sociales describieron la presencia de agentes antidisturbios y un operativo que, para algunos participantes, resultó desproporcionado frente al carácter artístico y pacífico de la protesta.

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Otra denuncia en redes indicó que la fuerza pública habría destruido una exposición alternativa instalada con las obras retiradas de la programación del museo. La publicación incluyó una imagen de piezas y cajas en el suelo, junto con la pregunta: “¿Qué de violento puede tener el arte?”.

Sin embargo, un video publicado por El Tiempo mostró que, durante el paso de las tanquetas, algunos manifestantes tomaron bloques de la muestra alternativa y cajas para lanzarlos contra las autoridades.

Así se vio la intervención de tanquetas de la Unadi - crédito jairopaezfotos/Instagram

Frente a la denuncia de Carolina Restrepo sobre la presunta utilización de niños durante la protesta, no hay información o material difundido al público que de veracidad a lo expresado por la directora del Icbf.

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En la manifestación participaron la exsenadora del Pacto Histórico María José Pizarro, los exministros de Cultura Juan David Correa y Patricia Ariza, y Susana Muhamad, además de colectivos feministas y organizaciones Lgbt+.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá informó que la mayoría de los asistentes se retiró, aunque algunas personas con el rostro cubierto permanecieron en la carrera 7.ª con calle 34 (centro de Bogotá) y lanzaron objetos contundentes contra la Policía.

Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, expresó preocupación por la presencia de los Escuadrones Móviles Antidisturbios y de un vehículo lanzagua. Consideró que esos recursos eran “innecesarios y desproporcionados” en una protesta que describió como pacífica, y advirtió que su cercanía puede aumentar la tensión entre manifestantes y agentes.

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la presencia de vehículos lanzagua y escuadrones antidisturbios en la movilización - crédito MarnIris/X

La defensora recordó que la Corte Constitucional ha señalado que la ocupación del espacio público y las afectaciones a la movilidad pueden formar parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta. La obstrucción de vías, sostuvo, no elimina por sí sola el carácter pacífico de una movilización.

Aunque el Decreto 1525 de 2026 permite que unidades antidisturbios permanezcan cerca de una protesta, Marín afirmó que su uso debe evaluarse según las necesidades y condiciones concretas de cada escenario. “Estas afectaciones, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una manifestación”, afirmó.