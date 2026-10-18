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Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

El equipo Leopardo quiere extender su liderato, en casa y ante el líder del campeonato en el encuentro que abre la jornada dominical de la fecha 15 en el fútbol colombiano

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-crédito Aymer Andrés Álvarez/El País-Colprensa
América de Cali es líder de la Liga, mientras que Bucaramanga es quinto en la tabla de posiciones - crédito Aymer Andrés Álvarez/El País-Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali, válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026, que se jugará en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana.

El pitazo inicial está programado para las 4:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso que puede clasificar a los “Diablos Rojos” o acercar al objetivo al “Leopardo”.

11:47 hsHoy

Ficha del partido

  • Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - Fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026.
  • Lugar: estadio Américo Montanini - Bucaramanga, Colombia.
  • Fecha y hora: domingo 18 de octubre - 4:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

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