Alcaldía de Yarumal reporta 12 afectados tras consumir fiambres en una jornada laboral: esto se sabe

El consumo de fiambres provocó la emergencia de salud entre los asistentes al evento municipal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Doce personas recibieron atención médica tras una celebración del Día de la Familia organizada para trabajadores de la Alcaldía de Yarumal. Las afectaciones se reportaron después de la entrega de fiambres durante la jornada realizada el viernes 16 de octubre en el sector del Preventorio, en el norte de Antioquia.

La situación quedó bajo revisión de las autoridades sanitarias, que buscan establecer si los malestares correspondieron a una intoxicación alimentaria o si obedecieron a otra causa. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial que vincule los alimentos con los casos atendidos.

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La Administración Municipal informó que “durante el evento, se presentó una situación de presunta intoxicación alimentaria que afectó a un grupo de asistentes. Ante esta situación, se activaron los protocolos de verificación y atención médica prioritarios para garantizar el bienestar, la valoración y el cuidado de todas las personas afectadas”.

La entidad señaló que trabaja con las autoridades sanitarias para aclarar las circunstancias del incidente. También lamentó lo ocurrido durante la jornada destinada a sus colaboradores y familiares.

La Alcaldía de Yarumal divulgó el reporte oficial sobre los afectados por la intoxicación el 17 de octubre- crédito Alcaldía Yarumal/Facebook

En el comunicado oficial, la Alcaldía indicó que “en coordinación con las autoridades de salud competentes, ya se están adelantando las verificaciones técnicas y sanitarias correspondientes para determinar las causas exactas de lo sucedido”.

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El propósito de esas actuaciones es determinar las causas de los síntomas reportados. La administración municipal reiteró que mantendrá el acompañamiento a las personas afectadas mientras se conocen las conclusiones de la revisión sanitaria.

La Alcaldía explicó que la alimentación para la actividad fue adquirida por medio del operador logístico contratado para organizar la celebración del Día de la Familia.

“La adquisición de los alimentos se realizó a través del operador logístico contratado para el evento. Con el fin de apoyar el comercio local, se seleccionó como proveedor a la empresa de alimentación de un emprendedor yarumaleño que previamente había radicado una propuesta comercial en la Alcaldía solicitando ser tenido en cuenta en los procesos institucionales”, agregó el documento.

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Doce personas resultaron afectadas por una presunta intoxicación alimentaria durante una jornada institucional en Yarumal - crédito Alcaldía Yarumal/Facebook

La Administración Municipal no atribuyó responsabilidad al proveedor por los problemas de salud. Su comunicado mantiene abierta la investigación sobre las causas de las afectaciones.

Las conclusiones sanitarias serán las que definan si los fiambres estuvieron relacionados con los casos médicos. Hasta que se conozcan esos resultados, las autoridades no descartan otras posibilidades.

Los asistentes reportaron vómito y dolor abdominal

Los testimonios recogidos entre los asistentes relacionaron el inicio de las molestias con el almuerzo distribuido en la actividad. Entre los síntomas mencionados figuran el vómito y el dolor abdominal.

Uno de los denunciantes afirmó que varios miembros de su familia resultaron afectados. Según su relato, su hermano tuvo que acudir a un servicio de urgencias.

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Cerca de 150 personas participaron en la jornada de bienestar laboral Día de la Familia en el municipio de Yarumal- crédito Alcaldía Yarumal/Facebook

Otro ciudadano indicó que él y su esposa también presentaron problemas de salud después de consumir los fiambres. Esos relatos forman parte de la información que ahora revisan las autoridades competentes.

La cifra oficial corresponde a 12 personas que requirieron valoración médica. Las verificaciones deberán definir si hubo una intoxicación alimentaria, cuál habría sido su origen y si existe alguna relación con la comida entregada durante la celebración.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación?

Los síntomas más frecuentes de una intoxicación alimentaria son:

diarrea;

dolor o cólicos abdominales;

náuseas;

vómitos;

fiebre;

dolor de cabeza y malestar general.

También puede haber signos de deshidratación, como sed intensa, boca seca, poca orina, orina oscura, mareos o debilidad. Los síntomas pueden comenzar a las pocas horas o incluso varios días después de consumir el alimento, según la causa.

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Es recomendable consultar de urgencia si hay diarrea con sangre, fiebre alta, vómitos persistentes que impiden retener líquidos, confusión, desmayo, visión borrosa, dificultad para hablar o tragar, o síntomas de deshidratación.