Presidente de la Dimayor advirtió sobre los retrasos en los partidos de la Liga BetPlay por problemas con los estadios: “Nos obligaría a terminar sin televisión”

El estadio El Campín es objeto de críticas a raíz de la concesionaria Sencia y el cuidado de la grama- crédito FCB Melgar

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El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que la Liga BetPlay II-2026 podría extenderse hasta enero si los partidos aplazados por el mal estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín no pueden reprogramarse a tiempo el 14 de octubre de 2026 en Zona Libre de Humo.

La alerta surgió tras la cancelación del encuentro entre Millonarios y Once Caldas, el 13 de octubre de 2026 por el mal estado de la cancha y que Dimayor informó a través de su cuenta de X.

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El presidente de la Dimayor informó sobre la posibilidad de que la Liga BetPlay termine en 2027-crédito @ZonaLibreDeHumo/X (El presidente de la Dimayor informó sobre la posibilidad de que la Liga BetPlay termine en 2027-crédito @ZonaLibreDeHumo/X)

El escenario todavía tiene siete conciertos programados para lo que resta de 2026, entre ellos los de Fonseca, Ryan Castro, Tigres del Norte, Megaland, Juntos de Nuevo Misión Campín y Karol G. La grama fue instalada en rollos como parte de un plan de Sencia con el IDRD, pero no quedó en condiciones para disputar el partido.

El traslado al estadio de Techo tampoco aparece como una alternativa viable para Millonarios y Santa Fe, que tienen más de 15 mil abonos vendidos. La disponibilidad de escenarios y el retraso de los encuentros podría alterar el calendario de ambos clubes durante la Liga BetPlay II-2026.

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“No quiero llegar a extremos, pero que vayamos hasta enero nos obligaría a terminar el FPC sin TV”, dijo Zuluaga al portal Zona Libre de Humo. El dirigente también señaló que los aplazamientos obligarían a modificar la programación prevista para el torneo.