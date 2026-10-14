Fluminense le hizo advertencia a Jhon Arias previo al juego de la Copa Libertadores con Palmeiras: “Ahora es la guerra”

El venezolano Yeferson Soteldo siendo marcado por Jhon Arias en el último Palmeiras vs. Fluminense-crédito Sergio Moraes/REUTERS

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Fluminense, Palmeiras y Arias abrirán el 14 de octubre de 2026, a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), una semifinal de la Libertadores en el Maracaná, donde el colombiano volverá a enfrentar a su exclub ante un estadio colmado y una afición que prepara silbidos y provocaciones por su regreso al fútbol brasileño con el equipo paulista.

El encuentro tendrá un antecedente reciente en el Campeonato Brasileño, cuando Arias ya jugó frente al conjunto carioca. La crisis que atravesaba entonces Fluminense redujo la convocatoria, una situación distinta de la que se espera para esta eliminatoria.

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La serie se definirá en São Paulo el 21 de octubre, también a las 7:30 p. m., en el Nubank Parque de São Paulo. Fluminense será local en la ida porque tuvo una campaña inferior en la fase de grupos, y si hay igualdad en el resultado global, la clasificación se resolverá mediante penales.

El duelo individual y la búsqueda de ventaja en Río de Janeiro

El excompañero de Jhon Arias habló sobre el regreso del colombiano al estadio Maracaná para disputar las semifinales de la Copa Libertadores-crédito Globo Esporte (El excompañero de Jhon Arias habló sobre el regreso del colombiano al estadio Maracaná para disputar las semifinales de la Copa Libertadores-crédito Globo Esporte

Renê, lateral izquierdo de Fluminense, consideró que enfrentar a Arias añade un componente especial a la semifinal.

“Está también eso en el enfrentamiento: el tipo que estaba con nosotros aquí. Es alguien que no necesita presentación, un gran jugador que atravesaba un momento extraordinario con nosotros. Jugaba muchísimo”, dijo.

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El defensor sostuvo que el colombiano mantiene ese nivel en Palmeiras:

“Creo que debe estar jugando muy bien allí también, porque es un crack. Será un duelo difícil. Es un hombre con mucha calidad, pero estamos allí para honrar la camiseta de Fluminense, sin importar quién esté del otro lado”.

Renê explicó que existe respeto por el excompañero, aunque el objetivo deportivo modifica el vínculo durante los 180 minutos de la llave.

“La afición, claro, le tiene cariño por lo que hizo aquí, pero ahora es guerra. Está del otro lado, cada uno busca lo suyo. Espero jugar dos grandes partidos contra él y estar en el campo para intentar evitar, al máximo, que pueda perjudicarnos en este camino hacia el título”.

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El regreso de Arias tras su salida hacia Wolverhampton

Nonato junto al delantero Hulk-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

La relación entre Jhon Arias y los hinchas de Fluminense pasó de la admiración a la ruptura en pocos meses. Sus reiterados pedidos para salir del club condujeron a su transferencia a Wolverhampton a mediados de 2025, sin que eso deteriorara inicialmente el vínculo con la afición.

El futbolista se despidió con emoción y aseguró que, si volvía a Brasil, solo vestiría la camiseta de Fluminense. Sin embargo, aceptó posteriormente la propuesta de Palmeiras, una decisión que cambió la percepción de buena parte de los seguidores tricolores.

Nonato, mediocampista de Fluminense y compañero de Arias desde 2021, separó la amistad de la competencia en declaraciones exclusivas a Globo Esporte Brasil:

“Es como bromeamos: amigos, amigos; negocios aparte. Es una persona con la que tuve una gran relación aquí en Fluminense. Llegamos juntos en 2021”.

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El volante añadió que las decisiones personales tienen consecuencias:

“Todos tenemos que tomar decisiones en la vida. Él tomó las suyas, yo tomé las mías. Cada elección trae una consecuencia, una renuncia y, en fin, le corresponde haber tomado sus decisiones. Yo tomo las mías. Cada uno hace lo que cree mejor. No estoy aquí para juzgar a nadie. Le deseo mucha suerte, menos contra Fluminense”, explicó.

La presión de las tribunas se concentrará en Arias cada vez que toque el balón, pero dentro del plantel prevalece el reconocimiento por lo que aportó al club. Varios de los jugadores que participarán en la serie compartieron entrenamientos y partidos con el colombiano.

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Técnico del Fluminense y su concepto sobre Jhon Arias

Marcão explicó la importancia que tuvo Jhon Arias en su paso por el Fluminense-crédito Thiago Ribeiro/REUTERS

El técnico Marcão también destacó la influencia que Arias tuvo en Fluminense, pero pidió que el respaldo de los hinchas se extienda a la presión sobre todo Palmeiras.

“Es un jugador que nos dio tantas cosas buenas, positivas. Es un amigo, pero hoy juega para el rival y contaremos con nuestra afición para presionar, no solo a él sino a todo el equipo de Palmeiras”.

El entrenador planteó que el equipo utilizará “estrategia, energía y ambiente” para imponerse en el Maracaná y viajar con ventaja a São Paulo. La transmisión de ambos partidos estará a cargo de Globo y ge tv.

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