Emiro Navarro lanzó dura advertencia a Robert Farah en ‘MasterChef Celebrity’ en medio de reto de campo: “Ya me hiciste la payasada dos veces”

La advertencia de Emiro Navarro a Robert Farah que cambió la conformación de equipos - crédito cortesía Canal RCN

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Emiro Navarro recurrió al humor para convencer a Robert Farah de sumarse a su grupo en un reto de campo de MasterChef Celebrity Colombia. El creador de contenido le pidió al extenista que eligiera al equipo amarillo y, entre risas, le advirtió que no le hablara más si tomaba otra decisión.

El momento ocurrió durante la conformación de las brigadas para una prueba gastronómica en la que los participantes debían preparar platos inspirados en distintas cocinas del mundo. La dinámica incluyó una ventaja para Robert Farah y el actor Jimmy Vásquez, quienes obtuvieron cartas comodín que les permitían escoger libremente el grupo al que querían incorporarse.

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El resto de los concursantes ya tenía asignada una estación y un menú específico. Esa diferencia convirtió la elección de los dos beneficiados en una instancia relevante para las brigadas, que buscaron sumar integrantes de acuerdo con las exigencias de cada preparación.

Jimmy Vásquez utilizó primero su carta y se incorporó al equipo verde, integrado por Sebastián Villalobos, Luciano D’Alessandro y Emmanuel Restrepo. El grupo tenía a su cargo una propuesta de sándwiches con sabores vinculados a la gastronomía mexicana.

Después llegó el turno de Farah. La elección del extenista concentró las miradas de los participantes, que comenzaron a plantear sus argumentos para llevarlo a sus respectivas estaciones. En ese escenario, Emiro Navarro tomó la palabra para invitarlo al equipo amarillo, donde ya estaban la actriz Verónica Orozco y el actor Sebastián Vega.

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La brigada amarilla debía trabajar con preparaciones de inspiración mediterránea. Navarro apeló a los orígenes familiares de Farah para sostener que podía aportar al desafío, debido a la ascendencia libanesa del deportista.

“Acá lo vamos a hacer todos, somos un equipo”, dijo Navarro antes de presentar su propuesta. Luego añadió que querían a Farah porque les correspondía cocinar comida mediterránea. “Muy cerca de donde él viene, su familia libanesa”, expresó.

El creador de contenido elevó el tono de la invitación con una advertencia que provocó risas entre los presentes. “No te llegas a venir para acá y a mí no me hables más...Ya me hiciste la payasada dos veces”, le dijo a Farah, en referencia a la posibilidad de que decidiera unirse a otra brigada.

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Robert Farah eligió al equipo amarillo para el reto de cocina mediterránea

El intercambio se desarrolló en un tono de complicidad. Navarro insistió en que el equipo amarillo podía avanzar con una propuesta sólida y señaló que todos asumirían responsabilidades durante el reto. Su intervención combinó la presión propia de la competencia con la cercanía que mantiene con Farah dentro del programa.

Tras escuchar las propuestas de los demás participantes, Robert Farah eligió sumarse al equipo amarillo. La decisión fue celebrada por Navarro, Orozco y Vega, quienes completaron su grupo para iniciar la preparación de los platos asignados.

Farah explicó ante las cámaras que tuvo en cuenta el menú mediterráneo, aunque también reconoció que la advertencia de su compañero influyó en la elección. Según dijo, prefirió evitar que Navarro se lo recordara durante los días posteriores de competencia si optaba por otra estación.

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“Tenía que escoger a Emiro porque sabía que se iba a enojar conmigo y me lo iba a sacar en cara todos los días”, señaló el extenista al explicar por qué se inclinó por el equipo amarillo.