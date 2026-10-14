Petro reaccionó a la decisión de Eva Ferrer de no presentarse ante la Fiscalía: el expresidente señaló que Vicky Dávila y Gabriel Gilinski son los que deben responder penalmente

Petro reaccionó a la no comparecencia de Eva Ferrer ante la Fiscalía - crédito Icbf/Juan Diego Cano/Presidencia

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Eva Ferrer no compareció el 14 de octubre de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación porque, según su abogado Jhony Batalla, aún no recibió precisiones sobre las medidas de seguridad que le brindarán para declarar sobre una presunta red criminal vinculada con vuelos oficiales hacia Venezuela. La exasesora del gobierno de Gustavo Petro se encuentra fuera del país tras haber recibido amenazas de muerte.

“Haga la cita, pero no le dicen primero que todo cuál va a ser la seguridad de ella. Por eso, básicamente, vengo a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar (...) Voy a garantizarle el debido proceso. Le voy a decir, señor fiscal, cómo me va a garantizar la seguridad de Eva para que ella venga acá y aporte el material”, mencionó el representante jurídico de la española a los medios de comunicación.

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La cita estaba prevista para la mañana de ese miércoles. Batalla acudió a coordinar las garantías necesarias para que su clienta pueda rendir declaración y entregar las pruebas que asegura poseer.

El togado tampoco descartó que sus evidencias también sean presentadas ante la justicia de los Estados Unidos. “Está dispuesta a entregar declaración y evidencia tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos o donde la requieran, de acuerdo a las declaraciones que da, porque si ustedes ven la declaración, pues se puede inferir que hay delitos transnacionales”, comentó.

Petro solicitó la rectificación a Revista Semana por las acusaciones publicadas - crédito @petrogustavo/X

Luego de que la exasesora catalana no asistiera a la citación de la Fiscalía, el expresidente Gustavo Petro señaló que las personas que deben responder penalmente son los líderes de la revista Semana, medio de comunicación donde se publicó la entrevista de Eva Ferrer.

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Para Petro, el propósito de la periodista Vicky Dávila y Gabriel Gilinski con la divulgación del artículo periodístico era desestabilizar su entorno familiar.

“Es la señora Victoria y el señor Gabriel Guillinsky, directora y propietario de la revista Semana quienes deben responder penal y civilmente por el exabrupto que han cometido al entregar hasta la portada para una calumnia solo con el objetivo de sembrar odio y cizaña contra mi núcleo familiar (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Por ello, “exijo la rectificación en la misma dimensión que usaron para la calumnia o asumir el proceso judicialmente”.

Petro respondió acusaciones de Eva Ferrer contra la ex primera dama sobre tráfico de armas, drogas y dólares en aviones oficiales

El exjefe de Estado vinculó el conflicto con solicitudes de contratación que, según expuso, no aceptó - crédito @petrogustavo/X

El expresidente de la República Gustavo Petro rechazó en sus redes sociales las acusaciones formuladas por Eva Ferrer contra la madre de sus hijas menores y aseguró que los aviones oficiales de su administración “jamás viajaron con armas clandestinas ni drogas”. También afirmó que apartó de sus cargos a funcionarios sospechosos de esas prácticas antes de su llegada al gobierno.

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El dirigente sostuvo que la denuncia contra su familia carece de pruebas y cuestionó que se basara en un testimonio indirecto. “He solicitado a todas las personas afectadas por un infundio tan enorme y que cuenta como prueba con el dicho de Eva de que: ‘una persona me dijo’”, expresó en su cuenta de X.

Petro vinculó el conflicto con solicitudes de contratación que, según afirmó, no aceptó. “La acusación de Eva contra la madre de mis hijas menores, sin ninguna prueba, es de una maledicencia total”, dijo.

En esa misma línea, defendió a la familia de Alcocer y mencionó al abogado y periodista Jorge Emilio Alcocer, a quien atribuyó apoyo en su lucha contra el narcoparamilitarismo en Sucre. Aseguró que esa familia se apartó del poder y la codicia durante el período de violencia y masacres contra campesinos en la región.

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Petro señaló que sabe de donde vienen las acusaciones en contra de su expareja - crédito @petrogustavo/X

“Se de que lugar inmundo y sanquinario proviene el ataque a mi familia mostrándola como narcotraficante de drogas y armas, cuando conozco de la ayuda que me dio el señor, abogado y periodista Jorge Emilio Alcocer en la lucha contra el narcoparamilitarismo de Sucre y del apoyo que recibe de Emilio Alcocer uno de los fundadores del departamento de Sucre, abuelo y bisabuelo de mis hijas, sin una mancha de corrupción en sus vidas públicas y profesionales (sic)”, expuso.

Petro afirmó que hace 37 años firmó un acuerdo de paz mediante el cual abandonó personalmente el uso de armas en la política. “He cumplido letra por letra”, sostuvo al negar que hubiera participado en negocios de armas, drogas o dinero mediante aeronaves estatales.

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El líder de la oposición pidió que los afectados presenten denuncias ante los tribunales contra Eva, la directora y el dueño de la revista que difundió las acusaciones, en caso de que no exista una retractación pública con la misma difusión de la denuncia.