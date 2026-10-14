La jugadora de la selección Colombia Ana María Guzmán se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla: podría perderse el Mundial 2027

Ana María Guzmán juega la Copa América Femenina Ecuador 2025 con la selección Colombia - crédito Conmebol

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Pese a las dos victorias en los partidos amistosos de la selección Colombia femenina contra Venezuela, el combinado cafetero sufrió la lesión de Ana María Guzmán, que ahora tiene el riesgo de perderse la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El Palmeiras Femenino fue el encargado de anunciar la lesión de ligamento cruzado anterior en la defensora, que fue clave en el título de la Liga Femenina de Naciones y que se perfilaba para ser convocada a su segunda Copa del Mundo: “La lateral derecha Ana Guzmán sufrió una lesión ayer (13), durante la Fecha FIFA, en el amistoso de la Selección de Colombia contra Venezuela. Los exámenes señalaron una rotura en el ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha” dice el post.

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“La Mona” Guzmán estaba en la lista de jugadoras inscritas a la Copa Libertadores Femenina que se jugará en Quito en la segunda quincena de octubre: “La atleta está siendo acompañada por el Departamento Médico del club y deberá someterse a cirugía dentro de 4 a 6 semanas.Deseamos mucha fuerza a la atleta en este momento y una recuperación plena. ¡Estamos contigo!”.

Ana María Guzmán ha jugado 18 partidos con Palmeiras en la primera división del fútbol de Brasil - crédito Palmeiras

Esta es la segunda lesión de ligamento cruzado que sufre la futbolista de 21 años. La primera fue en noviembre de 2023 en un entrenamiento con el Bayern Múnich de Alemania.

Así fue el partido de Colombia vs. Venezuela en donde se lesionó Ana María Guzmán

La selección femenina de Colombia cerró su gira por Venezuela con una victoria por 2-1 ante el equipo local en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Isla de Margarita. Con este resultado, las dirigidas por Angelo Marsiglia sumaron dos triunfos en sus dos partidos en territorio venezolano.

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La selección Colombia suma partidos amistosos de preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 - crédito FCF

La ventaja colombiana llegó en el minuto 17, cuando Manuela Vanegas convirtió un penal. En el tiempo añadido de la primera parte, al 45+5, Gabriela Rodríguez amplió la diferencia tras recibir un pase de Kelly Ibargüen y definir por encima de la arquera venezolana. La selección local descontó en el minuto 88.

En el primer encuentro de la gira, Colombia derrotó 1-0 a Venezuela. El partido llegó sin goles al descanso y Ingrid Guerra marcó en la segunda mitad para darle el triunfo al conjunto dirigido por Marsiglia.

La historia de Ana María Guzmán: de pedir plata para los pasajes a campeona con Colombia

La lateral Guzmán marcó el gol que le dio el título de la Liga de Naciones Femenina 2026 a la selección Colombia, después de una formación atravesada por dificultades económicas y mudanzas familiares. Ana María Guzmán pasó de reunir dinero para los pasajes de bus a celebrar un campeonato con la camiseta nacional.

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Ana María Guzmán sumaría minutos como titular con Colombia ante Paraguay en Quito - crédito FCF

Su proceso deportivo comenzó en Estrato Dorado FC, donde contó con el respaldo de sus hermanos. “Mis hermanos me ayudaron demasiado, me dieron mucha fuerza”, afirmó la futbolista, que luego continuó su formación en el Club Atlético Dosquebradas.

Alrededor de los 13 años, el entrenador Carlos Ariel le propuso trasladarse a Pereira para seguir creciendo como jugadora. La mudanza implicó dejar su entorno y adaptarse a una ciudad con exigencias académicas y personales que no conocía.

El cambio de escuela fue uno de los primeros obstáculos. “Me metieron a un colegio donde veía como 15 materias. En mi pueblo veía muchas menos. Hasta tenía que aprender a tocar flauta. Eso me pegó duro”, relató entre risas.

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Durante los primeros seis meses en Pereira vivió con una familia que apenas conocía y no podía salir sola. “En mi pueblo yo permanecía en la calle jugando, pero allá no podía ni ir a la esquina”, recordó.

Sus padres se trasladaron después a Pereira para acompañarla, aunque las limitaciones económicas siguieron presentes. Su padre era quien más contribuía para que pudiera asistir a entrenamientos y competencias, pero la familia debía buscar recursos de distintas formas.

“Nos tocaba vender boletas, hacer rifas o pedir ayuda a personas cercanas para conseguir lo de un pasaje”, explicó. En algunas ocasiones, debía elegir entre comprar una merienda después de entrenar o reservar ese dinero para regresar a casa.

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