Colombia

Maluma habló de su relación con Shakira tras sensual presentación en España: “Tenemos una energía muy bonita”

El cantante colombiano recordó cómo nació la conexión con la estrella barranquillera durante las grabaciones de 'Chantaje' y aseguró que compartir escenario con ella le provoca adrenalina de la buena

El colombiano visitó 'El Hormiguero' y sorprendió con sus declaraciones sobre la manera en la que llevan la relación con la barranquillera - crédito @flexyad/IG

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Maluma visitó El Hormiguero en su paso por España y se confesó sobre su amistad con Shakira, su pasión por los caballos y el momento en que perdió el rumbo tras más de una década de carrera sin parar.

El cantante colombiano llegó al programa con la agenda todavía cargada de adrenalina: un día antes había compartido escenario con Shakira en el penúltimo concierto de su gira en Madrid, en el Macondo Park, donde interpretaron juntos en directo por primera vez su nuevo tema, Agua.

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Fue, según él mismo reconoció, una noche de energía pura. “Nuestra química no sabe mentir”, dijo en el programa, citando la propia letra de la canción.

Shakira y Maluma: ocho años de complicidad dentro y fuera del estudio

La conexión entre ambos artistas viene de lejos. La primera vez que trabajaron juntos fue hace ocho años, con Chantaje, un tema que grabaron en España en una sesión que se prolongó casi hasta las 5:00 a. m. del día siguiente.

Un sensual baile y el acento paisa del artista destacaron durante la presentación - crédito Maluma / Instagram
Un sensual baile y el acento paisa del artista destacaron durante la presentación - crédito Maluma / Instagram

Maluma lo recordó con detalle en El Hormiguero: “El tiempo se me va volando cuando estoy con ella, no te voy a mentir. Aparte de que tenemos una bonita relación, somos grandes amigos”, afirmó.

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Esa complicidad, dijo, se traduce en algo que va más allá de la profesionalidad. “Yo me atrevo a decir que Shaki es, como decimos en Colombia, una parcera. Siempre que trabajamos juntos, la pasamos increíble. Por eso es que no se nota si estamos trabajando o realmente estamos ahí divirtiéndonos”, explicó ante Motos.

El presentador le preguntó si lo que siente al salir al escenario con ella son nervios. Maluma lo negó de forma tajante: “Ya no son los nervios esos que lo matan a uno. Ya es como adrenalina, y de la buena”. Y añadió que lleva tiempo trabajando en esa transformación mental: “Las palabras transforman la química del cerebro, y eso ha sido muy bonito para mí en estos últimos dos años”.

Cría caballos criollos colombianos “por puro amor a los animales”

La cantante barranquillera impresionó con su habilidad como jinete en un caballo de paso fino - crédito maluma / Instagram
La cantante barranquillera impresionó con su habilidad como jinete en un caballo de paso fino - crédito maluma / Instagram

Más allá de la música, Maluma habló de su otra gran pasión: los caballos. El artista tiene un rancho con criadero al que acude siempre que su agenda se lo permite. “Vivo de la música, pero mi hobby son los animales. Me encanta el deporte e ir al gimnasio, pero antes de irme al estudio, me gusta irme a la finca”, contó.

Los ejemplares que cría son caballos criollos colombianos, y subrayó que no es un negocio: lo hace por “puro amor a los animales”. Entre ellos hay uno llamado “20-20”, que adquirió un protagonismo especial cuando Shakira visitó su propiedad y lo montó. “Monta excelentemente, tiene una postura perfecta”, reconoció con admiración.

“Perdí el propósito, el rumbo”: el momento más difícil de su carrera

Uno de los pasajes más personales de la entrevista llegó cuando Maluma habló del período en que, pese al éxito, se sintió perdido. Tras más de diez años de trabajo sin pausa, llegó un momento en que cumplir el sueño de vivir de la música dejó de ser suficiente. “Perdí el propósito, el rumbo”, admitió.

"Agua" ya está disponible en plataformas digitales y presenta un merengue centrado en la metáfora entre el agua y el fuego, narrativa igualmente aplicada a su videoclip - crédito Sony Music
"Agua" ya está disponible en plataformas digitales y presenta un merengue centrado en la metáfora entre el agua y el fuego, narrativa igualmente aplicada a su videoclip - crédito Sony Music

Ese tiempo coincidió con una acumulación de golpes emocionales: el nacimiento de su hija mayor, Paris —en marzo de 2024—, y el fallecimiento de su abuela. “Empecé a vivir en un estado de alerta constante. No podía dormir, estaba siempre preocupado”, relató.

Después de consultar a varios especialistas, optó por un camino sin medicación: “A través de diferentes prácticas conseguí cambiar, apegarme más a mi familia, a Dios, y me siento un ser humano diferente”.

Actualmente, según contó, está en uno de los mejores momentos de su vida. El 14 de septiembre nació Orión, su segundo hijo con Susana Gómez, que completa la familia que siempre imaginó junto a Paris. Y para 2027 ya tiene en marcha una nueva gira.

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