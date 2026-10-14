Kevin Viveros relató cómo pasó de pensar en el retiro del fútbol a ser goleador en Brasil: “Nadie estuvo, hasta los amigos se perdían”

La emoción de Kevin Viveros, delantero de Atlético Paranaense, y su familia tras conocer su primera convocatoria a la selección Colombia - crédito @AthleticoPR/X

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Kevin Viveros, futbolista colombiano que fue convocado a la selección por primera vez en la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026, recordó el momento más difícil de su trayectoria: el año 2021, cuando sin equipo pensó en retirarse del profesionalismo de esta disciplina.

La confesión ocurrió en diálogo con Blu Radio, en la tarde del martes 13 de octubre del 2026. Juan Carlos Cortés, periodista de esa emisora, le preguntó: “Kevin, hoy son frutos muy dulces, pero hay una etapa de su vida donde se nos perdió el radar. ¿Esos dos años para usted qué fueron? ¿Y pensó en algún momento en abandonar el fútbol?”.

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A lo que Viveros respondió: “Sí, estuve un año sin jugar. Salí de América de Cali, me entregaron los papeles y fue muy duro para mí. Muy duro, pues uno, después de venir haciendo su proceso, ¿qué hace sin jugar?”.

Viveros es el goleador del Brasileirão con 21 anotaciones, finalizada la jornada 30 en la que su equipo, Atlético Paranaense, venció 4-1 a Chapecoense precisamente con dos anotaciones del delantero nacido en Buenaventura el 26 de abril del 2000 y que tiene 26 años.

“No perdí nunca la fe, me mantenía entrenando y jugando. Lo que me invitaran mis compañeros y amigos, iba a jugar porque en ese momento estaba desempleado”, agregó.

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Kevin Viveros tiene contrato con Athletico Paranaense hasta el 2028 - crédito Athletico Paranaense

La importancia de Nayarid Restrepo, esposa de Kevin Viveros, en ese momento difícil

Durante 2021, cuando Viveros no tenía equipo, conoció a la que el 12 de junio de 2026 se convirtió oficialmente en su esposa. Nayarid Restrepo fue fundamental, según relató el delantero, en ese momento difícil y llegó al punto de que le daba para los pasajes del transporte en el que se movilizaba para que se vieran.

“Algunas veces, cuando yo no tenía para irla a visitar, ella me pagaba el pasaje para yo ir. En ese tiempo me la pasaba mucho con ella; disfruté entrenar en la mañana. Los fines de semana, si no hacía nada, irme para donde mi novia porque no tenía más nada. Mi familia también me ayudaba con algo enviándome de Buenaventura; no era mucho, pero me servía porque era un momento muy duro”, dijo Viveros.

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El delantero con pasado en La Equidad, Deportivo Cali y Atlético Nacional, entre otros, hizo énfasis en que nunca perdió la fe y, por el contrario, iba a aprovechar la oportunidad que le surgiera para regresar al fútbol profesional.

Kevin Viveros explicó cómo pasó de pensar en el retiro del fútbol profesional a ser goleador en Brasil - crédito @kevinviveros9/Instagram

Carabobo F.C: la oportunidad para volver

Y así lo logró. El 16 de enero del 2022, según el registro de Transfermarkt, que es una plataforma especializada en el mercado de pases del fútbol internacional, Viveros fichó por Carabobo F.C., equipo de la primera división de Venezuela, y su impacto fue inmediato.

“En 38 partidos, marqué 21 goles. Ese tiempo le agradezco mucho a Dios porque creo que nunca perdí la fe en él. Dándome inteligencia y paciencia para no desfallecer, que iba a llegar la oportunidad para cambiar la vida de mi familia, y así fue”, confesó Viveros en ese mismo diálogo con ese medio de comunicación colombiano.

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Athletico Paranaense es tercero en la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil - crédito Athletico Paranaense

“Nadie estuvo, hasta los amigos se perdían. Solo estuvieron mi familia y mi novia, que era en ese momento; ahora es mi esposa, los que estuvieron para mí. Agradezco a Dios y a Carabobo por darme la oportunidad, porque un año sin jugar y ficharme, y hacer todo lo que hice allá también, fue una locura. Desde ahí empecé a surgir; hasta ahora no paro y espero seguir creciendo más”, concluyó.

Después de Carabobo F.C., su carrera se desarrolló de la siguiente forma:

Las estadísticas de Kevin Viveros por los distintos clubes donde ha pasado, según la plataforma internacional Transfermarkt - crédito Transfermarkt

FK Sarajevo - Bosnia y Herzegovina - 0 goles en 1 partido.

Deportivo Cali - Colombia - 7 goles en 23 partidos.

La Equidad - Colombia - 8 goles en 21 partidos.

Atlético Nacional - Colombia - 14 goles en 59 partidos.

Atlético Paranaense de Brasil, el más reciente, en donde al 13 de octubre del 2026 acumuló 32 goles en 59 partidos.