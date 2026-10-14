Deportes

Se canceló el partido Millonarios vs. Once Caldas por mal estado de la gramilla en El Campín en Bogotá: la Dimayor señaló a Sencia

Pese a que la entidad y el Distrito garantizaron que la gramilla se vería en buenas condiciones para el encuentro, la Dimayor informó lo contrario a pocos minutos del juego

Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

Guardar

Había mucha expectativa por el encuentro entre Millonarios y Once Caldas, pendiente por la fecha 13 de la Liga BetPlay. El partido marcaría el nuevo estreno de la gramilla de El Campín, en Bogotá, tras su recuperación luego del concierto de BTS, grupo musical de K-pop originario de Corea del Sur, y la polémica por el poco tiempo disponible para realizar los trabajos necesarios sobre el campo de juego.

La Dimayor informó que el compromiso debió cancelarse porque era imposible disputar el encuentro en las condiciones de la cancha, pese a la cantidad de público que iba a ingresar al escenario deportivo y lo apretado del calendario de ambas escuadras en el segundo semestre de 2026.

PUBLICIDAD

El hecho vuelve a poner bajo cuestionamiento a Sencia, administrador de El Campín, y a la Alcaldía de Bogotá, que acompañó los trabajos sobre la gramilla. No es la primera vez que el campo queda en tan mal estado que impide la disputa de un partido profesional, en medio de los conciertos y de la falta de tiempo para una intervención más amplia.

La Dimayor revisó la gramilla y confirmó que se debió cancelar el compromiso por el estado del césped, minutos antes de iniciar - crédito Dimayor

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

MillonariosSebastián MosqueraSebastián Mosquera MillonariosYeiner RomeroMillonarios vs Once CaldasColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kevin Viveros relató cómo pasó de pensar en el retiro del fútbol a ser goleador en Brasil: “Nadie estuvo, hasta los amigos se perdían”

El delantero colombiano se quedó sin equipo en el 2021, después de que debutó como profesional en América de Cali y de los pasos por Atlético y Leones F.C

Kevin Viveros relató cómo pasó de pensar en el retiro del fútbol a ser goleador en Brasil: “Nadie estuvo, hasta los amigos se perdían”

Marchas del 14 de octubre en Colombia provocaron el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay por temas de seguridad

Por las manifestaciones de distintos sectores contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, programadas para el miércoles, se tomó la determinación de reprogramar el encuentro en El Campín, lo que también apretará el calendario del segundo semestre

Marchas del 14 de octubre en Colombia provocaron el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay por temas de seguridad

Cuándo es el próximo partido de la selección Colombia femenina, después de vencer a Venezuela: enfrentará a Australia

Ese duelo será el último de la Tricolor en el 2026. Servirá como preparación para el Mundial 2027 y oficiará como visitante

Cuándo es el próximo partido de la selección Colombia femenina, después de vencer a Venezuela: enfrentará a Australia

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

El colombiano, que terminó en el puesto 20 en el Tour de Francia, bajó puestos en comparación con un pedalista que fue sorpresa en la Vuelta a España 2026

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

La selección Colombia femenina ganó 2-1 ante Venezuela de visita y en duelo amistoso como preparación al Mundial 2027

Manuela Vanegas y Gabriela Rodríguez le dieron la victoria a la Tricolor, mientras que Enyerliannys Higuera descontó para el equipo local

La selección Colombia femenina ganó 2-1 ante Venezuela de visita y en duelo amistoso como preparación al Mundial 2027
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Halloween en Colombia: los 10 disfraces virales que muchos quieren llevar este año

Halloween en Colombia: los 10 disfraces virales que muchos quieren llevar este año

Joe Manganiello señaló a un ‘ex’ de Sofía Vergara de haberle causado problemas de salud mediante una supuesta maldición vudú

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Eva Rey arremetió contra Matador por llamar “ratita” a la primera dama: “Mira que yo no quería creer que eres misógino”

Deportes

Marchas del 14 de octubre en Colombia provocaron el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay por temas de seguridad

Marchas del 14 de octubre en Colombia provocaron el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay por temas de seguridad

Cuándo es el próximo partido de la selección Colombia femenina, después de vencer a Venezuela: enfrentará a Australia

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

La selección Colombia femenina ganó 2-1 ante Venezuela de visita y en duelo amistoso como preparación al Mundial 2027

Richard Ríos, jugador de la selección Colombia, anotó su primer gol con Al Ittihad de Arabia Saudita: fue de media distancia por la Champions Asiática