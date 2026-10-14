Se canceló el partido Millonarios vs. Once Caldas por mal estado de la gramilla en El Campín en Bogotá: la Dimayor señaló a Sencia

Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

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Había mucha expectativa por el encuentro entre Millonarios y Once Caldas, pendiente por la fecha 13 de la Liga BetPlay. El partido marcaría el nuevo estreno de la gramilla de El Campín, en Bogotá, tras su recuperación luego del concierto de BTS, grupo musical de K-pop originario de Corea del Sur, y la polémica por el poco tiempo disponible para realizar los trabajos necesarios sobre el campo de juego.

La Dimayor informó que el compromiso debió cancelarse porque era imposible disputar el encuentro en las condiciones de la cancha, pese a la cantidad de público que iba a ingresar al escenario deportivo y lo apretado del calendario de ambas escuadras en el segundo semestre de 2026.

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El hecho vuelve a poner bajo cuestionamiento a Sencia, administrador de El Campín, y a la Alcaldía de Bogotá, que acompañó los trabajos sobre la gramilla. No es la primera vez que el campo queda en tan mal estado que impide la disputa de un partido profesional, en medio de los conciertos y de la falta de tiempo para una intervención más amplia.

La Dimayor revisó la gramilla y confirmó que se debió cancelar el compromiso por el estado del césped, minutos antes de iniciar - crédito Dimayor

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