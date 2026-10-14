Deportes

Alcalde Galán pidió investigar a Sencia por el mal estado de la grama de El Campín de Bogotá y advirtió que no aceptará más excusas

El funcionario también se vio molesto por la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas y le hizo la solicitud al Idrd, porque el concesionario garantizó que la cancha estaría lista para el encuentro deportivo revisto para el martes 13 de octubre de 2026

Carlos Fernando Galán y Sencia
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con el CEO de Sencia Mauricio Hoyos, cuya organización tendrá un proceso en el Idrd por mal estado de la cancha de El Campín - crédito Colprensa
Guardar

El estado de la cancha de El Campín, en Bogotá, provocó la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas el martes 13 de octubre de 2026. Pese a que la empresa Sencia había garantizado que el campo estaría en buenas condiciones, la Dimayor determinó que la gramilla no era apta para disputar el encuentro.

Ante esa situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió iniciar un proceso por posible incumplimiento. Sencia era la encargada del reacondicionamiento y la mejora del campo mediante métodos especiales, entre ellos sembrar el césped en otra zona de la ciudad para instalarlo en el estadio.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Sencia respondió a los cuestionamientos y a la decisión de la Dimayor, que aún debe informar la nueva fecha del encuentro correspondiente a la fecha 13. La situación del escenario deportivo para las próximas semanas también sigue por definirse.

“Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables”

En días anteriores, la Alcaldía de Bogotá le había dado todo el apoyo a Sencia en los buenos y malos momentos, sobre todo en las etapas de crisis por los cambios de fechas para la construcción del nuevo estadio y los problemas con la gramilla tras los conciertos en los últimos años.

Sin embargo, ese respaldo se acabó porque Galán, en su cuenta de X, escribió en la noche del 13 de octubre que era inaceptable lo que pasó con el juego de Millonarios vs. Once Caldas por la Liga BetPlay: “Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables”.

PUBLICIDAD

El Campín
Este fue el anuncio de Carlos Fernando Galán por lo ocurrido con la cancha de El Campín en la noche del 13 de octubre - crédito @CarlosFGalan/X

Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol”, mencionó el mandatario sobre los pasos a seguir con el contrato entre las partes.

Galán fue más claro y afirmó que “no admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”, con la que mostró la postura del Distrito ante la organización, que ya se encuentra en el ojo del huracán.

Aplazamiento Millonarios VS Once Caldas.
Ante miles de personas en El Campín, la Dimayor encontró que la gramilla se soltaba con facilidad de su base y no estaba en condiciones para un partido - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De esta manera, el concesionario tiene mucho por hacer y responder ante los aficionados, la Alcaldía de Bogotá y los clubes en la capital por lo que pasó con la cancha, además de lo que pasará con los empresarios de conciertos que están involucrados en el tema por la realización de esas presentaciones.

“Es una decisión subjetiva”

Infobae Colombia tuvo información por parte de una fuente de Sencia por la decisión de la Dimayor sobre la cancelación del partido, en la que no estuvo de acuerdo porque consideraba que la gramilla si era óptima para recibir Millonarios vs. Once Caldas, incluso pese a la fuerte lluvia del día.

“Es una decisión subjetiva. El reglamento dice que hay unos parámetros y se cumplían todos de manera técnica. Vinieron y subjetivamente decidieron decir que no se cumplía. Pero no está basado en reglamentos. Lo que se mide técnicamente, todo estaba ok; si bien ha llovido mucho, la cancha estaba jugable”, señaló.

Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

En su pronunciamiento en redes sociales, la Dimayor mencionó que confió en la organización para ese encuentro y su trabajo con el césped, pero se encontraron con una realidad que era imposible de aceptar, por eso tomó la decisión de cancelar el juego en Bogotá: “A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente”.

Temas Relacionados

SenciaEl CampínCarlos Fernando GalánAlcaldía de BogotáDimayorMillonarios vs Once CaldasColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, y el consejo que llevó a Kevin Viveros y Luis Javier Suárez a aumentar su racha goleadora

La recomendación del estratega nacional se dio durante la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, y el consejo que llevó a Kevin Viveros y Luis Javier Suárez a aumentar su racha goleadora

Convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar al Medellín en la Copa 2026: Alexis Henríquez, exjugador del equipo, recordó los clásicos que jugó

El ‘Poderoso’ no dio a conocer su nómina para el partido, que está programado para el miércoles 14 de octubre, a las 8:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot

Convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar al Medellín en la Copa 2026: Alexis Henríquez, exjugador del equipo, recordó los clásicos que jugó

Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos con Sencia por el mal estado de El Campín y la cancelación de un partido: “Se están como robando la plata”

Los aficionados se vieron molestos por la reprogramación del partido ante Once Caldas luego de que la Dimayor determinara que no se cumplían las condiciones necesarias con relación a la gramilla, pese a los trabajos de la concesión

Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos con Sencia por el mal estado de El Campín y la cancelación de un partido: “Se están como robando la plata”

Kevin Viveros relató cómo pasó de pensar en el retiro del fútbol a ser goleador en Brasil: “Nadie estuvo, hasta los amigos se perdían”

El delantero colombiano se quedó sin equipo en el 2021, después de que debutó como profesional en América de Cali y de los pasos por Atlético y Leones F.C

Kevin Viveros relató cómo pasó de pensar en el retiro del fútbol a ser goleador en Brasil: “Nadie estuvo, hasta los amigos se perdían”

Marchas del 14 de octubre en Colombia provocaron el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay por temas de seguridad

Por las manifestaciones de distintos sectores contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, programadas para el miércoles, se tomó la determinación de reprogramar el encuentro en El Campín, lo que también apretará el calendario del segundo semestre

Marchas del 14 de octubre en Colombia provocaron el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay por temas de seguridad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

La presencia de Shakira une a tres generaciones en las listas compartidas de Spotify: esto dicen los números

La presencia de Shakira une a tres generaciones en las listas compartidas de Spotify: esto dicen los números

Marcela Reyes recordó la muerte de B-King durante una entrevista: la madre y la hermana del artista le exigieron respeto por su memoria

Halloween en Colombia: los 10 disfraces virales que muchos quieren llevar este año

Joe Manganiello señaló a un ‘ex’ de Sofía Vergara de haberle causado problemas de salud mediante una supuesta maldición vudú

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

Deportes

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, y el consejo que llevó a Kevin Viveros y Luis Javier Suárez a aumentar su racha goleadora

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, y el consejo que llevó a Kevin Viveros y Luis Javier Suárez a aumentar su racha goleadora

Convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar al Medellín en la Copa 2026: Alexis Henríquez, exjugador del equipo, recordó los clásicos que jugó

Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos con Sencia por el mal estado de El Campín y la cancelación de un partido: “Se están como robando la plata”

Kevin Viveros relató cómo pasó de pensar en el retiro del fútbol a ser goleador en Brasil: “Nadie estuvo, hasta los amigos se perdían”

Marchas del 14 de octubre en Colombia provocaron el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay por temas de seguridad