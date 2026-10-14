Alcalde Galán pidió investigar a Sencia por el mal estado de la grama de El Campín de Bogotá y advirtió que no aceptará más excusas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con el CEO de Sencia Mauricio Hoyos, cuya organización tendrá un proceso en el Idrd por mal estado de la cancha de El Campín - crédito Colprensa

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El estado de la cancha de El Campín, en Bogotá, provocó la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas el martes 13 de octubre de 2026. Pese a que la empresa Sencia había garantizado que el campo estaría en buenas condiciones, la Dimayor determinó que la gramilla no era apta para disputar el encuentro.

Ante esa situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió iniciar un proceso por posible incumplimiento. Sencia era la encargada del reacondicionamiento y la mejora del campo mediante métodos especiales, entre ellos sembrar el césped en otra zona de la ciudad para instalarlo en el estadio.

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Por otro lado, Sencia respondió a los cuestionamientos y a la decisión de la Dimayor, que aún debe informar la nueva fecha del encuentro correspondiente a la fecha 13. La situación del escenario deportivo para las próximas semanas también sigue por definirse.

“Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables”

En días anteriores, la Alcaldía de Bogotá le había dado todo el apoyo a Sencia en los buenos y malos momentos, sobre todo en las etapas de crisis por los cambios de fechas para la construcción del nuevo estadio y los problemas con la gramilla tras los conciertos en los últimos años.

Sin embargo, ese respaldo se acabó porque Galán, en su cuenta de X, escribió en la noche del 13 de octubre que era inaceptable lo que pasó con el juego de Millonarios vs. Once Caldas por la Liga BetPlay: “Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables”.

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Este fue el anuncio de Carlos Fernando Galán por lo ocurrido con la cancha de El Campín en la noche del 13 de octubre - crédito @CarlosFGalan/X

“Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol”, mencionó el mandatario sobre los pasos a seguir con el contrato entre las partes.

Galán fue más claro y afirmó que “no admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”, con la que mostró la postura del Distrito ante la organización, que ya se encuentra en el ojo del huracán.

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Ante miles de personas en El Campín, la Dimayor encontró que la gramilla se soltaba con facilidad de su base y no estaba en condiciones para un partido - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De esta manera, el concesionario tiene mucho por hacer y responder ante los aficionados, la Alcaldía de Bogotá y los clubes en la capital por lo que pasó con la cancha, además de lo que pasará con los empresarios de conciertos que están involucrados en el tema por la realización de esas presentaciones.

“Es una decisión subjetiva”

Infobae Colombia tuvo información por parte de una fuente de Sencia por la decisión de la Dimayor sobre la cancelación del partido, en la que no estuvo de acuerdo porque consideraba que la gramilla si era óptima para recibir Millonarios vs. Once Caldas, incluso pese a la fuerte lluvia del día.

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“Es una decisión subjetiva. El reglamento dice que hay unos parámetros y se cumplían todos de manera técnica. Vinieron y subjetivamente decidieron decir que no se cumplía. Pero no está basado en reglamentos. Lo que se mide técnicamente, todo estaba ok; si bien ha llovido mucho, la cancha estaba jugable”, señaló.

Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

En su pronunciamiento en redes sociales, la Dimayor mencionó que confió en la organización para ese encuentro y su trabajo con el césped, pero se encontraron con una realidad que era imposible de aceptar, por eso tomó la decisión de cancelar el juego en Bogotá: “A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente”.

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