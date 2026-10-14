El pueblo antioqueño de balcones adornados con flores, arquitectura colonial, embalses naturales y raíces familiares de Juanes

El Anillo Vial atraviesa varias veredas y permite conocer fincas lecheras, viñedos, charcos y paisajes rurales en un recorrido circular que comienza y termina en el casco urbano - crédito @antioquiaesmagica / IG

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A 97 kilómetros de Medellín hay un municipio donde las fachadas tradicionales, las flores y los escenarios montañosos forman parte de su identidad. Se trata de Carolina del Príncipe, una población del departamento de Antioquia que combina patrimonio arquitectónico, espacios culturales y alternativas para quienes buscan disfrutar de la naturaleza lejos del movimiento de las grandes ciudades.

Uno de sus principales distintivos es el título de Jardín Colonial de América, relacionado con la conservación de su arquitectura y la tradición de decorar los balcones con flores. Cada octubre, esta costumbre cobra protagonismo durante el Festival de los Balcones, una celebración en la que los habitantes adornan sus viviendas y resaltan la apariencia característica de las calles. Así lo destaca el portal Antioquia Travel, que también reconoce el potencial turístico del municipio.

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Dentro de las 17 localidades que integran esta subregión, existe un municipio que resalta por sus referencias históricas y arquitectónicas, Carolina del Príncipe - crédito @antioquiaesmagica / IG

La oferta local permite organizar una visita que combine caminatas por el centro histórico, recorridos por espacios culturales y actividades al aire libre. Los embalses de Troneras y Miraflores, junto con las rutas que atraviesan las veredas, hacen parte de los atractivos que han posicionado a Carolina del Príncipe como un destino de turismo ecológico.

Un legado colonial ligado a la historia y la música

La historia del municipio se remonta a finales del siglo XVIII. De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, su nombre hace referencia a Carlos IV, quien era príncipe heredero de España cuando se fundó la población, durante el reinado de su padre, Carlos III.

Parte de ese pasado permanece en el parque principal y en las construcciones tradicionales que rodean el centro urbano. La Gobernación destaca la conservación de la arquitectura colonial y la presencia del templo parroquial, cuya estructura constituye uno de los puntos representativos del municipio.

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La música también ocupa un lugar especial en la memoria de Carolina del Príncipe. La localidad es reconocida por los vínculos familiares que tiene con Juanes, uno de los artistas colombianos más destacados. El cantante pasó parte de su infancia en el pueblo, donde escuchaba las canciones que sonaban en las cantinas del parque principal. En ese mismo espacio se encuentra un monumento en su honor, que recuerda la relación del artista con esta población antioqueña.

En el parque principal se encuentra un monumento dedicado a Juanes, cuya familia tiene raíces en el municipio y donde el artista pasó parte de su infancia -crédito Francy González / Señal Colombia

Otro lugar de interés es el Museo Religioso, dedicado a preservar elementos vinculados con la historia de la parroquia de la Inmaculada Concepción. Allí se conservan retratos, ornamentos sacerdotales y objetos antiguos que permiten conocer aspectos de las tradiciones religiosas y las costumbres de otras generaciones. Antioquia es Mágica incluye este espacio entre los atractivos del municipio y recomienda programar la visita con anticipación, debido a que no siempre está abierto al público.

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La Casa de la Cultura es otra parada para quienes desean acercarse a la vida artística local. El edificio conserva características de la arquitectura colonial y funciona como sede de escuelas de formación musical, grupos de teatro y danza, además de albergar la Biblioteca Municipal. También dispone de espacios destinados a la lectura, el acceso a computadores y proyectos culturales que se extienden a las veredas.

Embalses y rutas para explorar los paisajes de Antioquia

Fuera del casco urbano, Carolina del Príncipe ofrece escenarios para quienes prefieren el contacto con el entorno natural. Según Antioquia Travel, la riqueza paisajística y la presencia de los embalses de Troneras y Miraflores son factores que fortalecen el potencial ecoturístico de la población.

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El embalse de Miraflores se encuentra aproximadamente a 20 minutos del municipio, en una zona montañosa rodeada de vegetación. Sus aguas y sus alrededores ofrecen un ambiente para descansar y contemplar el paisaje. Entre las actividades mencionadas para este lugar están la pesca, el remo y las caminatas por sectores cercanos. Además de su atractivo turístico, el embalse cumple una función en la generación de energía hidroeléctrica.

El Festival de los Balcones se celebra en octubre y reúne a los habitantes alrededor de la tradición de decorar las fachadas con arreglos florales, una costumbre que identifica a la población- crédito @antioquiaesmagica / IG

Otra opción es recorrer el Anillo Vial, una ruta circular que comienza en el casco urbano, atraviesa diferentes veredas y termina nuevamente en el centro de Carolina del Príncipe. A lo largo del trayecto se pueden observar fincas lecheras, viñedos, charcos y paisajes rurales que muestran la diversidad del territorio.

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