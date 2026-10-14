Colombia

Implicado en el homicidio del estudiante Fredy Guzmán en Transmilenio será condenado a 17 años de prisión tras un preacuerdo

El procesado Kevin Leonardo Naranjo Lemus aceptó cargos por asesinato y tentativa de robo contra el universitario atacado en abril de 2026, en la estación Minuto de Dios, en Bogotá

Kevin Naranjo Lemus es el segundo capturado y judicializado por el crimen de Fredy Guzmán Cárdenas - crédito Fiscalía
Kevin Leonardo Naranjo Lemus recibirá una pena de 17 años y seis meses de prisión por el homicidio de un estudiante universitario en Bogotá - crédito Composición fotográfica prensa Fiscalía General de la Nación
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A 17 años y seis meses de prisión será condenado Kevin Leonardo Naranjo Lemus por su participación en el homicidio de Fredy Santiago Guzmán, el estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) asesinado durante un intento de hurto en una estación de Transmilenio, en el occidente de Bogotá.

Una juez de conocimiento avaló el preacuerdo firmado entre el procesado y la Fiscalía General de la Nación. La lectura formal de la sentencia quedó programada para el 29 de octubre de 2026, según informó el ente acusador en un comunicado emitido el martes 13 de octubre.

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No fue el agresor directo, pero facilitó la fuga

El crimen ocurrió la noche del 15 de abril de 2026. De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, Fredy Santiago Guzmán esperaba un articulado para regresar a su residencia cuando fue abordado por al menos tres personas que intentaron despojarlo de su teléfono celular.

La investigación de la Fiscalía estableció que Naranjo Lemus sostuvo las puertas de un bus articulado para facilitar la fuga de los agresores - crédito Fiscalía General de la Nación
La investigación de la Fiscalía estableció que Naranjo Lemus sostuvo las puertas de un bus articulado para facilitar la fuga de los agresores - crédito Fiscalía General de la Nación

Durante el intento de hurto, el joven opuso resistencia y recibió una herida con arma cortopunzante en el pecho que le causó la muerte, pese a que alcanzó a ser trasladado al Hospital de Engativá.

La Fiscalía estableció que la participación de Naranjo Lemus no correspondió al ataque con arma blanca. Su rol, según las pruebas, fue posterior y determinante para la huida.

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“Usted detenía las puertas del articulado para que de esta manera permanecieran abiertas y sus compañeros de empresa criminal ingresaran y escaparan en el bus”, señaló la fiscal del caso durante las audiencias.

En el preacuerdo aprobado, Naranjo aceptó responsabilidad por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa. En un primer momento, cuando fue imputado por esos mismos delitos agravados, el procesado no había aceptado cargos y un juez de control de garantías lo envió a prisión (medida de aseguramiento en centro carcelario).

El acusado aceptó la responsabilidad en los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa tras un preacuerdo - crédito Fiscalía General de la Nación
El acusado aceptó la responsabilidad en los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa tras un preacuerdo - crédito Fiscalía General de la Nación

El hombre fue capturado semanas después del crimen en el sector de Cedritos, en el norte de Bogotá, mientras trabajaba en un restaurante de comidas rápidas en la calle 147.

Cómo ingresaron a la estación Minuto de Dios

La reconstrucción de la Fiscalía detalla que Naranjo Lemus y al menos otros dos hombres ingresaron de forma irregular a la estación Minuto de Dios entre las 9:30 p. m. y las 10:00 p. m. por las puertas laterales, justo en el punto donde se encontraba la víctima.

Según el ente investigador, Harold Figueroa Ballén, otro de los judicializados, fue el que abordó directamente al estudiante universitario. “Lo amedrentó con arma blanca con el objetivo de hurtarle sus pertenencias, su celular. La víctima opuso resistencia al asalto, a lo que usted lo lesiona y lo golpea en varias oportunidades”, describió la fiscalía.

Tras la agresión, Naranjo detuvo un articulado que estaba por salir de la estación para permitir que el grupo escapara, mientras Fredy Santiago quedó herido en la plataforma a la espera de asistencia médica.

¿Qué pasa con el otro capturado?

El segundo judicializado por el crimen permanece en un centro carcelario mientras avanza su proceso penal - crédito Fiscalía General de la Nación
El segundo judicializado por el crimen permanece en un centro carcelario mientras avanza su proceso penal - crédito Fiscalía General de la Nación

Por estos mismos hechos, la Fiscalía también logró la judicialización de Harold Figueroa Ballén, que permanece privado de la libertad en centro carcelario.

El ente acusador no precisó en su más reciente comunicado si Figueroa Ballén ha buscado un preacuerdo o cuál es el estado actual de su proceso penal. Las actuaciones judiciales continúan para esclarecer el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Con la aprobación del preacuerdo de Naranjo Lemus, el caso del estudiante de la Uniminuto, que generó rechazo en la comunidad universitaria y entre usuarios del sistema de transporte masivo, avanza hacia su primera condena en firme, a seis meses de ocurrido el crimen.

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