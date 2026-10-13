Eva Rey arremetió contra Matador por llamar “ratita” a la primera dama: “Mira que yo no quería creer que eres misógino”

La periodista española cuestionó al caricaturista por aludir al físico de Ana Lucía Pineda y le reprochó recurrir a descalificaciones en el debate público - crédito @mevale.eva/ Instagram

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Eva Rey cuestionó al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por los calificativos que dirigió contra la primera dama Ana Lucía Pineda. La periodista española rechazó que el debate sobre las ayudas a los damnificados por el terremoto en Pereira derivara en comentarios sobre la apariencia física de la esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

En un video publicado en sus redes sociales, Rey afirmó que no suele pronunciarse de manera directa sobre discusiones políticas, pues prefiere abordar esos temas con sus invitados en su pódcast. Sin embargo, explicó que decidió hacerlo esta vez tras la publicación de Matador en X, donde se refirió a Pineda como “ratita” y “pati raquítica”.

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La comunicadora recordó que entrevistó al caricaturista durante el verano, cuando ella se encontraba en España y él participó a distancia desde Pereira. Según mencionó, esa conversación tuvo lugar cerca de las elecciones y después de que Matador hiciera comentarios sobre la exsenadora Paloma Valencia. “De verdad, Matador, qué aburrimiento, en serio. No tienes argumentos ya como para no tener que meterte con el físico nuestro”, expresó Eva Rey en el video.

La periodista cuestionó que Matador recurriera a descalificaciones personales en vez de centrar su mensaje en las inquietudes sobre las ayudas humanitarias. El caricaturista había cuestionado a la primera dama por el destino de la asistencia destinada a los afectados por el sismo de magnitud 7,4 que ocurrió el 10 de agosto.

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“Ya aburres”, Eva Rey arremetió contra Matador por sus comentarios sobre Ana Lucía Pineda - crédito @eva_reyoficial @analu_pineda/Instagram/ Instagram - Colprensa -

Eva Rey cuestionó los calificativos de Matador contra Ana Lucía Pineda

La polémica se originó por una publicación difundida en X por la cuenta de Julio César González Quiceno. El mensaje incluía una fotografía de Ana Lucía Pineda y cuestionaba la llegada de ayudas a las personas damnificadas en Pereira.

“Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, escribió Matador.

La publicación provocó reacciones de respaldo y rechazo en redes sociales. Integrantes del Gobierno nacional criticaron el tono del mensaje y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse para ataques personales contra mujeres.

En su pronunciamiento, Eva Rey hizo alusión al término “ratita” y explicó que la palabra incluso tiene una connotación afectiva para ella por un recuerdo de infancia. Aun así, enfatizó que el problema no era un apodo aislado, sino la reiteración de comentarios sobre el físico de mujeres que participan o son vinculadas al debate político.

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El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

“Cuando uno tiene la inteligencia suficiente para no tener que meterse con el físico, sobre todo de las mujeres, porque eso además ya desencadena un patrón”, manifestó la periodista.

Rey apareció sin maquillaje y con parches en el rostro para cuestionar, de forma irónica, la importancia que se otorga a la apariencia en medio de discusiones públicas. “Lo importante es esto”, dijo mientras apuntaba a su cabeza, en referencia al contenido de los argumentos.

La periodista recordó comentarios previos del caricaturista sobre Paloma Valencia

Durante su intervención, la comunicadora también mencionó que Matador había hecho previamente observaciones sobre el aspecto físico de Paloma Valencia. Rey señaló que no quería calificar al caricaturista, aunque admitió que esos antecedentes la llevaron a preguntarse si existe un patrón en la forma en que se expresa sobre mujeres.

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“Mira que yo no quería creer que eres misógino, pero empiezo a pensar que un poquito sí”, afirmó.

La periodista planteó que Matador podía cuestionar a la primera dama por la gestión o el alcance de las ayudas sin recurrir a alusiones físicas. Rey sostuvo que cualquier persona tiene derecho a manifestar una crítica, pero consideró que el debate debe sostenerse sobre hechos, decisiones o posturas públicas.

Eva Rey cuestionó a Matador por no pronunciarse sobre Verónica Alcocer y centrarse en ataques contra Ana Lucía Pineda - crédito Sergio Acero/Colprensa

“¿Podías haber hecho unas declaraciones sobre todas las acusaciones y señalamientos que están saliendo sobre la ex primera dama Verónica Alcocer sin meterte con su físico? Pero podías decir algo, ¿no? Manifestarte. Y, en cambio, solo te da por manifestarte por la actual primera dama”, dijo.

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La periodista también aclaró que tiene cercanía con Ana Lucía Pineda y con el presidente Abelardo de la Espriella, aunque afirmó que sus relaciones personales no la llevan a insultar o señalar a figuras de sectores políticos distintos. “Yo también soy cercana a gente de la izquierda o no tan cercana y no voy señalando ni insultando”, agregó antes de pedirle a Matador que revisara el tono de sus mensajes.