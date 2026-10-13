Colombia

Eva Rey arremetió contra Matador por llamar “ratita” a la primera dama: “Mira que yo no quería creer que eres misógino”

La periodista española rechazó que el caricaturista aludiera al físico de la esposa de Abelardo de la Espriella y le pidió discutir con argumentos

La periodista española cuestionó al caricaturista por aludir al físico de Ana Lucía Pineda y le reprochó recurrir a descalificaciones en el debate público - crédito @mevale.eva/ Instagram

Guardar

Eva Rey cuestionó al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por los calificativos que dirigió contra la primera dama Ana Lucía Pineda. La periodista española rechazó que el debate sobre las ayudas a los damnificados por el terremoto en Pereira derivara en comentarios sobre la apariencia física de la esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

En un video publicado en sus redes sociales, Rey afirmó que no suele pronunciarse de manera directa sobre discusiones políticas, pues prefiere abordar esos temas con sus invitados en su pódcast. Sin embargo, explicó que decidió hacerlo esta vez tras la publicación de Matador en X, donde se refirió a Pineda como “ratita” y “pati raquítica”.

PUBLICIDAD

La comunicadora recordó que entrevistó al caricaturista durante el verano, cuando ella se encontraba en España y él participó a distancia desde Pereira. Según mencionó, esa conversación tuvo lugar cerca de las elecciones y después de que Matador hiciera comentarios sobre la exsenadora Paloma Valencia. “De verdad, Matador, qué aburrimiento, en serio. No tienes argumentos ya como para no tener que meterte con el físico nuestro”, expresó Eva Rey en el video.

La periodista cuestionó que Matador recurriera a descalificaciones personales en vez de centrar su mensaje en las inquietudes sobre las ayudas humanitarias. El caricaturista había cuestionado a la primera dama por el destino de la asistencia destinada a los afectados por el sismo de magnitud 7,4 que ocurrió el 10 de agosto.

PUBLICIDAD

“Ya aburres”, Eva Rey arremetió contra Matador por sus comentarios sobre Ana Lucía Pineda - crédito @eva_reyoficial @analu_pineda/Instagram/ Instagram - Colprensa -
“Ya aburres”, Eva Rey arremetió contra Matador por sus comentarios sobre Ana Lucía Pineda - crédito @eva_reyoficial @analu_pineda/Instagram/ Instagram - Colprensa -

Eva Rey cuestionó los calificativos de Matador contra Ana Lucía Pineda

La polémica se originó por una publicación difundida en X por la cuenta de Julio César González Quiceno. El mensaje incluía una fotografía de Ana Lucía Pineda y cuestionaba la llegada de ayudas a las personas damnificadas en Pereira.

“Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, escribió Matador.

La publicación provocó reacciones de respaldo y rechazo en redes sociales. Integrantes del Gobierno nacional criticaron el tono del mensaje y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse para ataques personales contra mujeres.

En su pronunciamiento, Eva Rey hizo alusión al término “ratita” y explicó que la palabra incluso tiene una connotación afectiva para ella por un recuerdo de infancia. Aun así, enfatizó que el problema no era un apodo aislado, sino la reiteración de comentarios sobre el físico de mujeres que participan o son vinculadas al debate político.

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X
El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

“Cuando uno tiene la inteligencia suficiente para no tener que meterse con el físico, sobre todo de las mujeres, porque eso además ya desencadena un patrón”, manifestó la periodista.

Rey apareció sin maquillaje y con parches en el rostro para cuestionar, de forma irónica, la importancia que se otorga a la apariencia en medio de discusiones públicas. “Lo importante es esto”, dijo mientras apuntaba a su cabeza, en referencia al contenido de los argumentos.

La periodista recordó comentarios previos del caricaturista sobre Paloma Valencia

Durante su intervención, la comunicadora también mencionó que Matador había hecho previamente observaciones sobre el aspecto físico de Paloma Valencia. Rey señaló que no quería calificar al caricaturista, aunque admitió que esos antecedentes la llevaron a preguntarse si existe un patrón en la forma en que se expresa sobre mujeres.

“Mira que yo no quería creer que eres misógino, pero empiezo a pensar que un poquito sí”, afirmó.

La periodista planteó que Matador podía cuestionar a la primera dama por la gestión o el alcance de las ayudas sin recurrir a alusiones físicas. Rey sostuvo que cualquier persona tiene derecho a manifestar una crítica, pero consideró que el debate debe sostenerse sobre hechos, decisiones o posturas públicas.

Verónica Alcocer es devota de una virgen - crédito Sergio Acero/Colprensa
Eva Rey cuestionó a Matador por no pronunciarse sobre Verónica Alcocer y centrarse en ataques contra Ana Lucía Pineda - crédito Sergio Acero/Colprensa

“¿Podías haber hecho unas declaraciones sobre todas las acusaciones y señalamientos que están saliendo sobre la ex primera dama Verónica Alcocer sin meterte con su físico? Pero podías decir algo, ¿no? Manifestarte. Y, en cambio, solo te da por manifestarte por la actual primera dama”, dijo.

La periodista también aclaró que tiene cercanía con Ana Lucía Pineda y con el presidente Abelardo de la Espriella, aunque afirmó que sus relaciones personales no la llevan a insultar o señalar a figuras de sectores políticos distintos. “Yo también soy cercana a gente de la izquierda o no tan cercana y no voy señalando ni insultando”, agregó antes de pedirle a Matador que revisara el tono de sus mensajes.

Temas Relacionados

Eva ReyMatadorPrimera DamaAna Lucía PinedaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

El “Gigante de Baviera” retorna a las actividades en el torneo de clubes más importante del mundo

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

Esposa de australiano apuñalado 25 veces luego de asistir al festival EDC en Medellín, denunció que fue “secuestrado”

Cindy Aguilera, esposa de Frank Stephen Ramírez, busca ayuda para costear el viaje a Colombia y cubrir los gastos médicos de su esposo, mientras se adelantan las investigaciones por parte de las autoridades en el Valle de Aburrá

Esposa de australiano apuñalado 25 veces luego de asistir al festival EDC en Medellín, denunció que fue “secuestrado”

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

La venezolana mostró una comparación de su figura antes y después del embarazo, aunque aclaró que priorizará la alimentación de su bebé antes de decidirse a entrar al quirofano

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Petro arremetió contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella tras la fuga de 41 presos en Santa Marta: “¿Samarios y samarias, quien va perdiendo?”

El expresidente cuestionó al jefe de Estado, al recordar que finalizó el proyecto de plantas desalinizadoras para Santa Marta, al calificarlo como “no viable”

Petro arremetió contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella tras la fuga de 41 presos en Santa Marta: “¿Samarios y samarias, quien va perdiendo?”

Gerente del Banco de la República confirmó que en 2026 tampoco se cumplirá la meta de inflación: responsabilizó al salario mínimo de Gustavo Petro

Leonardo Villar advirtió ante el Senado de la República que el país podría completar hasta siete años fuera del objetivo, tras el repunte de los precios desde mediados de 2025 y comienzos de 2026 en distintos sectores, además del aumento del salario mínimo

Gerente del Banco de la República confirmó que en 2026 tampoco se cumplirá la meta de inflación: responsabilizó al salario mínimo de Gustavo Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Mary Méndez deberá someterse a una cirugía tras un accidente en bicicleta: “Se me complicó”

Shakira superó a The Weeknd y a Karol G con la gira que más asistentes ha tenido del mundo: más de 50.000 personas por ‘show’

Violeta Bergonzi se sometió a nuevos procedimientos para tratar las secuelas de una lipectomía: sorprendió con el resultado

Luisa Fernanda W reveló cómo descubrió que Pipe Bueno consumía drogas y cuál era su escondite: “Esperé que se metiera a bañar”

Deportes

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

Casi 900 policías, así será el operativo de seguridad para el clásico Paisa entre Nacional y Medellín en Copa Colombia

Colombia vs. Venezuela - en vivo HOY: siga aquí el último partido de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

Camila Osorio no pudo terminar su partido en el WTA de Wuhan, China: la tenista colombiana se quejó de problemas en su espalda

Jhon Durán y tres jugadores titulares de la selección Colombia entre los cinco futbolistas más devaluados del 2026: de quiénes se trata