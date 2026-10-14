Colombia

María Fernanda Cabal reaccionó al vandalismo de encapuchados en la Circunvalar en Bogotá: “Descaro e impotencia”

La militante del Partido Republicano divulgó en sus redes sociales el episodio en el que manifestantes con rostros cubiertos, en inmediaciones de la Universidad Distrital, incendiaron llantas, troncos y paralizaron la zona

María Fernanda Cabal cuestionó al presidente Gustavo Petro tras la denuncia sobre bloqueos en la Circunvalar - crédito Colprensa - captura @kroarbelaez/X
María Fernanda Cabal cuestionó al presidente Gustavo Petro tras la denuncia sobre bloqueos en la Circunvalar - crédito Colprensa - captura @kroarbelaez/X
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La exsenadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó al expresidente Gustavo Petro, luego de que se divulgara una denuncia sobre bloqueos y actos vandálicos en la avenida Circunvalar de Bogotá, en inmediaciones de la sede Vivero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que se presentaron en la tarde del martes, 13 de octubre de 2026.

La manifestación se concentró entre las calles 10 y 12D, en el sector cercano a la institución educativa. Allí, un grupo de personas bloqueó la calzada con canecas, lo que obligó a modificar los recorridos de los buses zonales y las rutas alimentadoras del sistema de transporte.

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La dirigente política relacionó los hechos, difundidos por la excongresista Carolina Arbeláez, con la movilización convocada por el expresidente Petro para el miércoles 14 de octubre.

¿Este es el preámbulo de la marcha de Petro mañana? Encapuchados bloqueando la ciudad y ciudadanos pagando las consecuencias”, escribió Cabal en sus redes sociales.

Manifestantes bloquearon la avenida Circunvalar con canecas cerca de la sede Vivero de la Universidad Distrital - crédito @MariaFdaCabal/X
Manifestantes bloquearon la avenida Circunvalar con canecas cerca de la sede Vivero de la Universidad Distrital - crédito @MariaFdaCabal/X

La congresista también afirmó que el ex jefe de Estado saldrá a protestar por asuntos que, a su juicio, no resolvió durante su administración. “Qué descaro, qué impotencia. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar a este señor que, como buen comunista, no sabe sino de caos, terror y muerte?”, añadió en su publicación.

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Los disturbios, bloqueos y quema de llantas en la Circunvalar

La denuncia inicial fue divulgada por Carolina Arbeláez, que aseguró que un grupo de encapuchados bloqueó la avenida Circunvalar, quemó llantas y afectó el tránsito de ciudadanos que regresaban a sus casas.

“Petro en la oposición llama a la calle y lo que aparecen son encapuchados bloqueando vías, quemando llantas y afectando a miles de ciudadanos que solo quieren llegar a sus casas a estar con sus hijos. Este bloqueo me tocó en la distrital de la av. Circunvalar. Esto no es protesta pacífica: es desorden y violencia, que es lo que promueve Petro en Bogotá… y así es como quieren llegar nuevamente a la Alcaldía, generando el caos y la destrucción”, sostuvo la excongresista.

Carolina Arbeláez difundió imágenes del cierre vial y pidió aplicar medidas contra quienes participaron de los hechos - crédito @kroarbelaez/X
Carolina Arbeláez difundió imágenes del cierre vial y pidió aplicar medidas contra quienes participaron de los hechos - crédito @kroarbelaez/X

Arbeláez calificó la situación como “desorden y violencia” y vinculó los hechos con la estrategia política del petrismo en Bogotá. Además, dirigió un mensaje al ministro del Interior, Rodrigo Lara, para que se aplique el decreto que regula la protesta social.

El episodio provocó bloqueos y desvíos en la avenida Circunvalar, en el oriente de Bogotá. De hecho, afectó a más de 7.400 usuarios de TransMilenio, según informes de la empresa de transporte masivo.

El cierre tuvo mayor impacto sobre los vehículos que circulaban en sentido norte-sur, en un corredor que comunica el centro de la capital con las vías hacia los municipios de Choachí y Fómeque, en Cundinamarca.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, algunas personas con el rostro cubierto habrían utilizado artefactos incendiarios artesanales. En el punto hizo presencia la fuerza pública - crédito @papoaminCD / X

TransMilenio ordenó desvíos para buses zonales y alimentadores

La primera alerta de TransMilenio se conoció cerca de las 4:00 p. m., cuando la empresa informó que la protesta era ajena a su operación y anunció desvíos para garantizar la circulación de sus servicios en el área afectada.

Los cambios alteraron los desplazamientos de pasajeros que se dirigían hacia el centro, el oriente y el sur de Bogotá, así como de quienes debían conectar con otras rutas del sistema.

Hacia las 4:50 p. m., los desvíos aún permanecían activos. La empresa recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales antes de desplazarse por la zona.

La manifestación a la altura de la sede Vivero obligó a desviar rutas zonales y alimentadoras de TransMilenio. Las autoridades desplegaron equipos de tránsito y Diálogo Social - crédito @papoaminCD / X

En el lugar hicieron presencia unidades antidisturbios de la Policía, el Grupo Guía, agentes civiles de tránsito y funcionarios del equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno. Las autoridades buscaron contener la situación, orientar a los conductores y facilitar la reapertura de la vía.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a personas con el rostro cubierto en el punto de bloqueo. Según esos registros, algunos de ellos habrían utilizado artefactos incendiarios artesanales, como bombas molotov y papas bomba.

A las 5:59 p. m., TransMilenio informó que los buses zonales y alimentadores retomaban sus trayectos habituales y que quedaban cancelados los desvíos.

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