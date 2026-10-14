Colombia

Fuga de 41 reclusos en Santa Marta: alcalde Carlos Pinedo informó cuántos recapturados van y dijo que “avanzamos sin tregua”

El Distrito informó avances en las labores de recaptura, con operativos coordinados desde el PMU y apoyo de nuevas unidades policiales para evitar que los delincuentes logren evadir a la justicia

Las autoridades adelantan labores de búsqueda y control y piden apoyo de la ciudadanía - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta / X
Las autoridades adelantan labores de búsqueda y control y piden apoyo de la ciudadanía - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta / X
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El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, informó en la noche del 13 de octubre de 2026 que 12 de los 41 reclusos que escaparon del Centro de Traslado por Protección Sur ya se encuentran bajo control de las autoridades. El nuevo reporte indica que hubo tres capturas en Santa Marta y Ciénaga, además de nueve retornos, mientras continúa la búsqueda de las otras 29 personas.

“Frente a la fuga de 41 reclusos, las acciones de nuestra Fuerza Pública coordinadas desde el PMU ya dejan balance de 12 personas nuevamente en poder de las autoridades, correspondientes a tres capturas logradas en Ciénaga y Santa Marta, así como nueve retornos”, señaló el mandatario distrital a través de su cuenta de X.

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El escape de los detenidos ocurrió durante un motín registrado en la madrugada del lunes 12 de octubre de 2026 en el centro transitorio ubicado en el sector de Santa Ana.

Pinedo Cuello agregó en su pronunciamiento que “la Policía ya tiene ubicados a dos fugitivos más, cuya recaptura es inminente. No escatimaremos esfuerzos para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los samarios”.

Comunicado oficial del alcalde de Santa Marta sobre la recaptura de 12 reclusos - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta / X
Comunicado oficial del alcalde de Santa Marta sobre la recaptura de 12 reclusos - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta / X

La búsqueda continúa con 96 nuevos policías

El alcalde aseguró que el dispositivo de búsqueda fue reforzado con la llegada de 96 nuevos integrantes de la Policía Nacional, quienes se sumaron a las labores coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU). En el operativo participan unidades de inteligencia, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) y otras especialidades.

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“Con el fortalecimiento del pie de fuerza y la llegada de las 96 nuevas unidades policiales, avanzamos sin tregua en los operativos para la recaptura de los 29 prófugos restantes. La criminalidad no tiene cabida en Santa Marta”, afirmó el alcalde.

Entretanto, la Policía Nacional pidió a la ciudadanía suministrar información que ayude a localizar a los demás involucrados: “Continuamos desarrollando labores de prevención y búsqueda en diferentes sectores de la ciudad. Si tiene información que contribuya a ubicar a estas personas, comuníquese de inmediato a la línea 📞 320 302 0509”.

El Distrito ofreció una recompensa de hasta $15 millones por datos que permitan ubicar a alias Mongolo y de hasta $5 millones por cada uno de los demás prófugos. Por su parte, la Gobernación del Magdalena anunció hasta $50 millones por información sobre alias Mongolo y alias El Guajiro, también conocido como “Johan”.

Estos son los rostros de los procesados que se fugaron - crédito Policía Nacional / X
Estos son los rostros de los procesados que se fugaron - crédito Policía Nacional / X

Los objetivos prioritarios de las autoridades

La fuga incluyó a Mario Alejandro Méndez Aguiar, alias Mongolo, señalado por las autoridades como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). También escapó Yojan Amauris Cujia Orozco, alias El Guajiro o Johan, investigado por el homicidio de un patrullero en Ciénaga.

Según la información conocida sobre la evasión, el motín estuvo precedido por reclamos de los internos sobre la alimentación, demoras en los procesos judiciales y libertades pendientes. Durante los desórdenes hubo quema de elementos dentro de las instalaciones y fue necesaria la intervención de unidades antidisturbios.

Las autoridades desplegaron sus capacidades para ubicar y recapturar a los fugados del Centro de Traslado por Protección - crédito Alcadía Santa Marta
Las autoridades desplegaron sus capacidades para ubicar y recapturar a los fugados del Centro de Traslado por Protección mientras se revisan las condiciones de los centros de reclusión - crédito Alcaldía Santa Marta / X

Noticias Caracol difundió un video en el que aparece un hombre con el rostro cubierto, camisa y gorro camuflados. Fuentes de inteligencia consultadas por el medio consideran que la grabación fue hecha y distribuida desde el centro transitorio como parte de la preparación de la fuga.

La fuga reavivó las alertas sobre el hacinamiento y las condiciones de seguridad de los centros de traslado. Entretanto, la Alcaldía de Santa Marta anunció gestiones ante el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para revisar alternativas de capacidad, custodia y adecuaciones en las instalaciones, no solo en este, sino en otros centros de reclusión de la región.

Cabe mencionar que el presidente Abelardo de la Espriella confirmó cambios en la Policía de Santa Marta el 12 de octubre de 2026 por la fuga de los procesados: “No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida. El coronel de la Policía Yeison López será llamado a calificar servicios por su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección; por no informar oportunamente sobre estos hechos y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo de ayer de la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera”.

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