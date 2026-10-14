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Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos con Sencia por el mal estado de El Campín y la cancelación de un partido: “Se están como robando la plata”

Los aficionados se vieron molestos por la reprogramación del partido ante Once Caldas luego de que la Dimayor determinara que no se cumplían las condiciones necesarias con relación a la gramilla, pese a los trabajos de la concesión

El Campín
La gramilla de El Campín no quedó bien para el partido de Millonarios vs. Once Caldas, pues se levanta con facilidad - crédito Dimayor
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Hay un nuevo escándalo en el fútbol colombiano por la decisión de la Dimayor de cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas, que se iba a jugar en el estadio El Campín, de Bogotá, debido a que el escenario no tenía la gramilla en buenas condiciones y era imposible disputar el encuentro.

Debido a eso, los hinchas de Millonarios lanzaron toda clase de críticas contra Sencia, el administrador del escenario deportivo, debido a que la organización había garantizado que la cancha se vería bien para el duelo de la fecha 13 de la Liga BetPlay, incluso horas antes había dado el visto bueno.

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Queda por saber cuál será la nueva fecha del partido por el campeonato colombiano, además de cuánto tardará el estadio para recuperar la gramilla pues tiene más juegos de Santa Fe y Millonarios, así como los ocho conciertos que quedan en el año que seguirán afectando la cancha.

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