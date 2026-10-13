Colombia

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

La esposa del cantante samario comentó en una publicación que hizo la actriz, en la que comparó las posiciones políticas atribuidas a las figuras públicas, y su reacción se viralizó

El meme circula en redes sociales desde hace años, pero toma relevancia cada que la actriz lo comparte en sus plataformas digitales - crédito Margarita Rosa de Francisco y Claudia Elena Vásquez / Instagram
El meme circula en redes sociales desde hace años, pero toma relevancia cada que la actriz lo comparte en sus plataformas digitales - crédito Margarita Rosa de Francisco y Claudia Elena Vásquez / Instagram
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La empresaria y exreina Claudia Elena Vásquez reaccionó al meme que Margarita Rosa de Francisco revivió el 13 de octubre de 2026 en Instagram y que contrapuso las figuras de la “exesposa socialista” y la “esposa capitalista” de Carlos Vives. Su mensaje se concentró en explicar qué significa para ella el capitalismo y en relacionar esa visión con los proyectos que desarrolla junto al cantante.

La publicación replicada por De Francisco la mostraba a ella en la primera categoría y a Vásquez junto al artista en la segunda. Ante la viralización de la imagen, la esposa del cantante samario dejó su respuesta y planteó qué significa para ella el término.

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“Este meme me parece una buena oportunidad para aclarar algo”, escribió Vásquez, que continuó: “Capitalista, en el sentido que a mí me interesa, no es una etiqueta ideológica ni un estilo de vida de ‘ganar a cualquier precio’. Es, simplemente, alguien que es amigo y respetuoso del comercio: de los intercambios voluntarios entre personas libres”.

La actriz volvió a resubir uno de los memes más populares con su rostro y la esposa de su ex le respondió - crédito Margarita Rosa de Francisco / Instagram
La actriz revivió uno de los memes más populares con su rostro y la esposa de su ex le respondió - crédito Margarita Rosa de Francisco / Instagram

En su comentario, Vásquez aludió a las ideas del economista Friedrich Hayek sobre el comercio y la coordinación entre personas. Según expuso, los intercambios voluntarios permiten que cada individuo aporte conocimientos y capacidades sin una dirección central.

La empresaria vinculó ese planteamiento con iniciativas cercanas a Carlos Vives, entre ellas la escuela de música Río Grande, el sello Gaira Música Local, el restaurante El Cumbia House y la fundación Tras La Perla. Esta última promueve proyectos sociales en el Caribe colombiano.

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“Todo eso se sostiene sobre libertad y agencia de las personas involucradas, no sobre la dependencia de recursos públicos”, señaló en su publicación. También señaló que, cuando un intercambio es voluntario, las partes entregan aquello que saben hacer y obtienen algo que valoran.

El mensaje incluyó una diferenciación entre su visión de la actividad económica y la dependencia de decisiones políticas para asignar recursos. Para Vásquez, ese modelo puede afectar la responsabilidad individual y la información que poseen quienes participan en una comunidad o actividad productiva.

La esposa del reconocido artista precisó que su postura no está dirigida contra la solidaridad ni contra las expresiones culturales: “Ser ‘capitalista’ en este sentido no es oponerse a la solidaridad ni a la cultura”, afirmó y sorprendió a sus seguidores al cerrar su intervención con un mensaje directo para la actriz: “Un abrazo, querida Margarita”.

La relación de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez es muy popular en las plataformas digitales - crédito Marco Bello/REUTERS
La relación de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez es muy popular en las plataformas digitales - crédito Marco Bello/REUTERS

Reacciones de los internautas

El comentario se viralizó y no pasó desapercibido entre los seguidores de la actriz y la empresaria, que les dejaron varias reacciones demostrando su sorpresa por esta interacción.

Entre ellos se destacan: “Una respuesta culta, respetuosa y elegante” y “Me identifico como una persona de izquierda, pero tu mensaje lo explica muy bien; la gente pone todo el peso en los políticos, cuando en realidad todos los ciudadanos aportamos diariamente al comportamiento económico que mueve al mundo. Las admiro a las dos”.

En contraste, no faltaron las críticas por parte de los seguidores de la actriz: “Alguien se ofendió fuerte. Es un meme. No es una declaración de guerra” y “Creo que este meme era más duro con Margarita que contigo”.

Las reacciones no se hicieron esperar y el tema sigue generando opiniones divididas - crédito Marco Bello/REUTERS
Las reacciones no se hicieron esperar y el tema sigue generando opiniones divididas - crédito Marco Bello/REUTERS

La vida amorosa de Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco

El cantante y la actriz se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Gallito Ramírez, emitida en la década de 1980; allí iniciaron una relación y luego la pareja se casó el 20 de agosto de 1988 en Cali, pero su romance no duró mucho porque se separaron 2 años después.

Con el paso de los años, ambos han dado muestras públicas de cercanía y respeto, lo que se puede apreciar en los eventos: una buena relación tras su divorcio.

En la actualidad, Carlos Vives está casado con Claudia Elena Vásquez, ex reina de belleza y empresaria, desde 2008. Ella participa en la gestión de varios de los emprendimientos culturales y comerciales asociados al artista.

En cuanto a Margarita Rosa de Francisco, contrajo matrimonio el 14 de diciembre de 2025 con el fotógrafo y productor neerlandés Will Van Der Vlugt, después de una relación de más de 15 años. Aunque estuvo casada también con Daniel Castello, esa relación duró solo unos cuantos meses.

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