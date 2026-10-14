Exministra negó haber presenciado la presunta agresión de Verónica Alcocer contra Petro que relató Angie Rodríguez: evalúa acciones legales

La exministra afirmó que nunca presenció actos de violencia de Verónica Alcocer contra Gustavo Petro y señaló que siempre recibió un trato respetuoso por parte de la familia presidencial - crédito Presidencia de la República y Colprensa

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Gloria Inés Ramírez Ríos, exministra de Trabajo durante el gobierno de Gustavo Petro, rechazó las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez sobre un supuesto episodio de violencia física de Verónica Alcocer contra el entonces presidente, ocurrido en febrero de 2025 en la oficina presidencial.

A través de un comunicado publicado el 13 de octubre de 2026, la exfuncionaria negó haber presenciado los hechos y solicitó que se corrijan públicamente las afirmaciones en las que se utilizó su nombre.

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La controversia surgió después de que Rodríguez, relatara en una entrevista con Semana que habría escuchado gritos, insultos y golpes durante un enfrentamiento entre Petro y Alcocer. Según su versión, Ramírez se encontraba en el lugar a la espera de una reunión con el entonces mandatario.

Sin embargo, la exministra rechazó esa descripción y aseguró que el episodio en el que Rodríguez pretende involucrarla nunca ocurrió. “Desmiento categóricamente esa afirmación. El episodio en el que pretende involucrarme nunca ocurrió y su relato es falso”, afirmó en el documento dirigido a la opinión pública, señalando que nunca presenció actos de violencia de Alcocer contra Petro y sostuvo que, durante su relación con la familia presidencial, recibió un trato respetuoso.

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Gloria Ramírez pidió rectificación a Angie Rodríguez

La exfuncionaria anunció que estudiará con su equipo de abogados la pertinencia de emprender acciones jurídicas por el uso de su nombre y la atribución de hechos y declaraciones que desmintió - crédito @AntonioSanguino/X

En el comunicado, Ramírez cuestionó que se le atribuya la condición de testigo de un hecho que, según afirmó, no presenció. Por esa razón, pidió a Rodríguez corregir sus declaraciones y solicitó a los medios de comunicación que difundieron la versión otorgar a su aclaración una visibilidad equivalente.

“Mi nombre y mi trayectoria no pueden utilizarse para dar credibilidad a hechos que no presencié ni a declaraciones que no hice”, expresó la exministra, quien también advirtió que evaluará posibles acciones legales por el uso de su nombre y la atribución de hechos y expresiones que rechazó.

Ramírez vinculó la controversia con el escenario político y sostuvo que la forma en que se presentan y amplifican los señalamientos contribuye, a su juicio, a una estrategia de desprestigio contra el proyecto político del Pacto Histórico.

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En ese sentido, aseguró que las denuncias deben esclarecerse con pruebas y garantías, y advirtió que la difusión de las versiones en los medios no puede sustituir las investigaciones correspondientes ni justificar retaliaciones políticas.

La exministra también se refirió a la defensa de los derechos de las mujeres y a su rechazo a cualquier forma de violencia. Según indicó, esos principios han orientado su trayectoria pública y continuarán guiando sus actuaciones frente a la controversia.

¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre Gustavo Petro y Verónica Alcocer?

Angie Rodríguez aseguró que escuchó gritos, insultos y golpes provenientes de la oficina de Gustavo Petro, por lo que pidió al personal de seguridad que ingresara al lugar, pero, según su relato, los funcionarios se negaron a intervenir - crédito Presidencia de la República y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En una entrevista con Semana, Angie Rodríguez respaldó varias de las revelaciones de Eva Ferrer, examiga de Verónica Alcocer, y aseguró que ella misma fue víctima de presuntas agresiones físicas y verbales por parte de la ex primera dama. Además, relató un episodio en el que, según su versión, Alcocer habría agredido al entonces presidente en febrero de 2025.

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La exdirectora del Dapre explicó que acababa de llegar al cargo cuando escuchó lo que ocurría en la oficina de Petro. De acuerdo con su testimonio, la cercanía de su puesto de trabajo le permitió oír gritos, insultos y sonidos que interpretó como golpes. “Se empezó a escuchar gritos, insultos. O sea, ella le estaba pegando al presidente”, manifestó Rodríguez durante la entrevista.

La exfuncionaria aseguró que llamó al personal de seguridad y pidió que ingresara a la oficina, pero, según su relato, los funcionarios le respondieron que no podían intervenir en ese tipo de discusiones. Rodríguez afirmó que insistió en que el entonces mandatario estaba siendo golpeado y cuestionó que no se tomaran medidas.

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En su narración, también mencionó a Ramírez como una persona que esperaba reunirse con Petro y que habría reaccionado llorando ante lo que ocurría. Esa referencia fue precisamente la que motivó la aclaración pública de la exministra, quien negó haber presenciado el supuesto episodio.

Rodríguez agregó que, pese a las presuntas agresiones, entre Petro y Alcocer habría existido un “pacto criminal”, expresión que utilizó para describir una supuesta relación de beneficios mutuos vinculada a las gestiones de la exprimera dama. Estas afirmaciones hacen parte de su testimonio y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre los hechos denunciados.

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Antonio Sanguio mostró respaldo a Gloria Ramírez tras revelaciones de Angie Rodríguez - crédito @AntonioSanguino/X

El también exministro del Trabajo Antonio Sanguino que compartió el comunicado de Ramírez, respaldó públicamente su versión a través de una publicación en X, en la que cuestionó las declaraciones de Rodríguez y relacionó la controversia con supuestos intentos de afectar al gobierno de Petro.

“Esta declaración de mi compañera y colega Gloria Ramírez desmiente afirmaciones de Angie Rodríguez. ¡La verdad debe esclarecerse! Se pretende, a punta de falacias, socavar la reputación del proyecto progresista y enlodar al presidente Gustavo Petro. La mano de la extrema derecha y del tecnofascismo es grotescamente inocultable”, escribió el funcionario.

En el mismo comunicado, Gloria Ramírez introdujo otro asunto político al cuestionar la atención a las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026. Mencionó las dudas sobre la recepción y el manejo de las donaciones, incluida la participación de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, representada por la actual primera dama, y pidió claridad sobre los recursos recaudados, su destino y los mecanismos de control.

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La exministra concluyó que estudiará con su equipo de abogados la pertinencia de emprender acciones jurídicas por las declaraciones de Angie Rodríguez que considera falsas.