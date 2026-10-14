Joe Manganiello señaló a un ‘ex’ de Sofía Vergara de haberle causado problemas de salud mediante una supuesta maldición vudú

El intérprete relató en Bloodlines que recibió una explicación sobrenatural para un problema intestinal y llegó a considerar un viaje a Ecuador - crédito Danny Moloshok/REUTERS

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Joe Manganiello relató que un chamán vinculó sus problemas de salud con una supuesta maldición vudú dirigida contra él por un expareja de Sofía Vergara, así lo confirmó el actor en su libro de memorias llamado Bloodlines, que fue lanzado el 13 de octubre de 2026.

El intérprete aseguró que la consulta espiritual fue realizada durante su matrimonio con la actriz colombiana y que la información que recibió lo dejó desconcertado, pues le dijeron que se trataba de una supuesta maldición.

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En el libro, Joe Manganiello cuenta que habló por teléfono con un chamán establecido en Cuba. Durante esa conversación, el hombre le habría advertido que padecía un malestar intestinal y que debía prestarle atención a su estado físico. El actor señaló que el dato le resultó inquietante porque, según escribió, ni siquiera algunas personas de su círculo familiar conocían ese problema.

La reacción de Manganiello fue mirar a Sofía Vergara con una mezcla de temor, enojo e incredulidad. En su relato, el chamán atribuyó el supuesto origen de la enfermedad a una persona del pasado de la actriz que aún mantendría sentimientos hacia ella.

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De acuerdo con el testimonio incluido en Bloodlines, el hombre aseguró que alguien había realizado un ritual de vudú en Nueva Orleans. También le habría dicho que Manganiello necesitaba una “purificación” y protección espiritual. El chamán propuso encontrarse durante dos días fuera de Estados Unidos y sugirió Ecuador como posible destino.

El famoso aseguró que un chamán le dio detalles privados sobre su salud y señaló a alguien del pasado de Sofía Vergara - crédito @sofiavergara/Instagram

El actor relacionó la advertencia con Nick Loeb

Manganiello explicó que, tras escuchar la versión, trató de identificar a quién podía referirse el chamán. En ese momento, pensó en Nick Loeb, empresario y exprometido de Vergara, debido a que los dos pusieron fin a su compromiso en 2014; poco después ella inició su relación con él, así que lo asoció de inmediato.

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El actor describió a Loeb como la última pareja relevante de Vergara antes de su relación. En sus memorias, además, aludió a un grave accidente automovilístico que Loeb sufrió años atrás y que, según Manganiello, le provocó múltiples fracturas y una prolongada hospitalización.

Manganiello sostuvo que el vínculo de Loeb con Nueva Orleans hizo que la explicación del chamán le pareciera, desde su perspectiva, menos arbitraria: “¿Por qué la cosa más descabellada que jamás había escuchado tenía que tener tanto sentido?”, escribió el actor al recordar el episodio.

El intérprete también admitió que consideraba extraños esos pensamientos. Sin embargo, afirmó que la precisión de la información sobre su salud lo llevó a tomarse la advertencia con seriedad e incluso a buscar vuelos hacia Guayaquil, en Ecuador, donde se habría planteado asistir a la cita propuesta.

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El actor dio detalles de la insólita advertencia que recibió durante su matrimonio con Sofía Vergara - crédito Danny Moloshok/REUTERS

Cabe mencionar que el actor no indicó que hubiera enfrentado a su entonces supuesto involucrado ni detalló si finalmente viajó para reunirse con el chamán.

Hasta el momento, no se conocen declaraciones públicas de la actriz sobre el episodio narrado por su exesposo.

La historia fue publicada en medio de los nuevos detalles que se han conocido sobre la relación que ambos mantuvieron durante casi una década, pues Manganiello y Vergara se casaron en 2015, luego de un breve noviazgo, y anunciaron su separación en 2023 tras siete años de matrimonio.

La pareja era una de las más queridas del mundo del espectáculo - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

La separación de los actores se realizó en 2023

Tras la ruptura, distintas versiones apuntaron a que la diferencia sobre la posibilidad de tener hijos influyó en la decisión de la pareja. Manganiello deseaba convertirse en padre, mientras que Vergara ya tiene un hijo, Manolo González Vergara, fruto de su anterior matrimonio con Joe González.

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La actriz, conocida mundialmente por Modern Family y por su papel como jueza en America’s Got Talent, se convirtió en tendencia en redes sociales por este nuevo capítulo que se sumó a la historia de una de las exparejas más conocidas de Hollywood.