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Cuándo es el próximo partido de la selección Colombia femenina, después de vencer a Venezuela: enfrentará a Australia

Ese duelo será el último de la Tricolor en el 2026. Servirá como preparación para el Mundial 2027 y oficiará como visitante

Selección Colombia femenina
La Selección Colombia femenina comenzó su preparación para el Mundial 2027 en la Isla de Margarita, Venezuela - crédito FCF
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La selección Colombia femenina cerrará su calendario de 2026 con una serie de dos amistosos frente a Australia en territorio oceánico, como visitante y con la mirada puesta en la Copa Mundial de Brasil 2027.

El primer partido se jugará el sábado 28 de noviembre, a las 3:35 a. m., hora de Colombia, en el GIO Stadium de Canberra. El segundo será el miércoles 2 de diciembre, a la misma hora colombiana, en el GMHBA Stadium de Geelong, en el estado de Victoria.

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La Tricolor llegará a esos compromisos después de imponerse a Venezuela en los dos amistosos disputados en la Isla de Margarita durante la fecha FIFA de octubre. El sábado 10 de octubre ganó 1-0 con anotación de Ingrid Guerra y el martes 13 de octubre volvió a vencer a la Vinotinto por 2-1, con goles de Manuela Vanegas y Gabriela Rodríguez. En ese encuentro, Enyerliannys Higuera descontó para el equipo local.

La selección Colombia suma partidos amistosos de preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 - crédito FCF
La selección Colombia suma partidos amistosos de preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 - crédito FCF

La serie ante Australia será la última actividad de Colombia en 2026 y tendrá un valor de preparación rumbo al Mundial, que se realizará en Brasil entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027.

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El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia ya aseguró su presencia en el torneo y utilizará las fechas FIFA restantes para consolidar la nómina y medir su rendimiento ante selecciones clasificadas a la cita orbital.

Las fechas, horarios y escenarios de Colombia ante Australia

El primer amistoso entre Colombia y Australia se disputará el sábado 28 de noviembre en el GIO Stadium de Canberra. El compromiso comenzará a las 7:35 p. m. en la capital australiana, horario que corresponde a las 3:35 a. m. en Colombia. El estadio recibió por última vez a las Matildas en junio de 2025, cuando el seleccionado local venció 4-1 a Argentina.

La selección Colombia está clasificada a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 por ser campeona de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol - crédito FCF
La selección Colombia está clasificada a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 por ser campeona de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol - crédito FCF

Cuatro días después, el miércoles 2 de diciembre, ambas selecciones se medirán de nuevo en el GMHBA Stadium de Geelong. El encuentro también está programado para las 7:35 p. m. de Australia y las 3:35 a. m. de Colombia. Será el cierre de la gira de la Tricolor y de la última fecha FIFA femenina de 2026, prevista entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre.

Los dos partidos se jugarán en condición de visitante para Colombia. Para Australia, la serie será una oportunidad de volver a enfrentar a un rival sudamericano antes del Mundial de 2027. La única vez que ambos equipos se cruzaron fue el 26 de febrero de 2025, en la SheBelieves Cup disputada en Estados Unidos: la selección colombiana se impuso 2-1, con goles de Wendy Bonilla y Catalina Usme. Hayley Raso convirtió para las australianas.

¿Cómo llega Australia para el partido ante Colombia?

Australia llegará al duelo tras su más reciente resultado confirmado: la derrota 4-2 frente a Alemania, el viernes 9 de octubre de 2026, en un amistoso jugado en Karlsruhe. El conjunto dirigido por Joe Montemurro también tenía programado un partido ante Haití para el 13 de octubre, en Chambly, Francia, antes de volver a reunirse para enfrentar a Colombia.

Australia será el próximo rival de la selección Colombia femenina, después de vencer a Venezuela - crédito Denes Erdos/AP Photo
Australia será el próximo rival de la selección Colombia femenina, después de vencer a Venezuela - crédito Denes Erdos/AP Photo

La selección Colombia, por su parte, cerró la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol como campeona invicta. El jueves 5 de junio aseguró uno de los cupos directos al Mundial al vencer 1-0 a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali, resultado con el que llegó a 17 puntos. Cuatro días más tarde, el martes 9 de junio, derrotó 4-3 a Paraguay en Asunción y terminó el torneo con 20 unidades, producto de seis victorias y dos empates.

Con la clasificación asegurada, los amistosos ante Venezuela y Australia forman parte de la planificación hacia Brasil 2027. Colombia conocerá a sus rivales mundialistas el viernes 11 de diciembre, cuando se realice el sorteo de la fase de grupos en Río de Janeiro.

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