Convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar al Medellín en la Copa 2026: Alexis Henríquez, exjugador del equipo, recordó los clásicos que jugó

-crédito David Jaramillo/Colprensa

Guardar

Atlético Nacional convocó a 20 jugadores para el clásico ante Deportivo Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026. El partido se disputará el miércoles 14 de octubre, a las 8:30 p. m.

El encuentro será a partido único: el ganador clasificará a las semifinales de la Copa BetPlay. Nacional y Medellín se enfrentarán con ambas hinchadas presentes en el estadio, según anticiparon integrantes del conjunto verdolaga.

PUBLICIDAD

En la Copa, Nacional y Medellín disputaron 20 partidos: cada equipo obtuvo ocho victorias y hubo cuatro empates. Cuando definieron una serie, el equipo verde se impuso en las dos ocasiones: en la semifinal de 2024 y en la final de 2025.

La convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito Atlético Nacional

Los convocados de Atlético Nacional

Arqueros

Franco Armani

Luis Marquínez

Defensas

Néider Parra

César Haydar

Jhon Jáder Moreno

Andrés Román

Milton Casco

Samuel Velásquez

Volantes

Juan Manuel Zapata

Jorman Campuzano

Felipe Marín

Matheus Uribe

Edwin Cardona

James Rodríguez

Elías Cabrera

Juan Manuel Rengifo

Delanteros

Kevin Parra

Ian Poveda

Nicolás Rodríguez

Emmanuel Benítez

Las bajas de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito Atlético Nacional

Las bajas de Atlético Nacional para el clásico paisa

Alfredo Morelos, según el parte médico del club, evoluciona favorablemente , pero continúa en rehabilitación de una lesión muscular en el semimembranoso del muslo derecho.

Marlos Moreno tampoco estará por una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho y tiene pendiente un control de imagen.

Andrés Sarmiento hace trabajo controlado en el campo tras una lesión muscular

Andrés Reyes sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha

William Tesillo presenta fatiga muscular en el recto anterior del muslo izquierdo. Ninguno tiene una fecha de regreso definida.

Las voces de Atlético Nacional en la previa del clásico paisa

Alexis Henríquez, exjugador de Atlético Nacional e integrante del cuerpo técnico, recordó los clásicos que disputó y se refirió al desafío de avanzar de fase: “Tuve la gran fortuna de mucho tiempo jugarlo, sabiendo y consciente de que son dos cosas diferentes estando en el campo y ahora en el cuerpo técnico, pero consciente de que es un partido importante para todos, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra hinchada, y nosotros con la gran disposición de ganar el partido y así pasar a la otra fase de la copa”.

PUBLICIDAD

Sobre la presencia de las dos hinchadas, Henríquez afirmó: “Siempre ha sido bueno para nosotros los protagonistas. Va a ser importante que estén las dos hinchadas, porque se ve un marco totalmente diferente. Solamente esperemos que sea un partido bueno, agradable para nosotros, ganemos y salga todo en paz y que disfrutemos esta gran fiesta”.

Además, habló de las ausencias del plantel: “Desafortunadamente, hemos sufrido mucha baja, pero bueno, hay que solucionarlo de la mejor manera. Durante el entrenamiento tenemos el plan diseñado para el gran partido. Tenemos un partido importante y de cualquier manera hay que pasar esa llave, sabiendo que nos hacen falta jugadores importantes, pero también tenemos jugadores para solucionar este problema que tenemos”.

PUBLICIDAD

Las otras dos bajas de Atlético Nacional para enfrentar a Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional

Nicolás Rodríguez definió el cruce como “un partido especial para todos”: “Bueno, creo que es un partido especial para todos. La verdad, va a ser un bonito espectáculo. Un partido en el cual vienen los dos equipos bien. Queremos seguir sumando, queremos seguir avanzando en copa, que es lo más importante”.

El delantero también expresó su expectativa por aportar al equipo: “Esperemos que, confiando en Dios, todo se dé de la mejor manera, que podamos seguir sumando, anotar, que el profe me tenga ahí listo para lo que me necesite y la verdad es que poder aportar al equipo”.

PUBLICIDAD

Sobre el objetivo de Nacional, añadió: “Pensar en lo que sabemos hacer, que es ir a ganar y darle alegría a nuestra hinchada”, concluyó.