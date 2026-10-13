Richard Ríos, jugador de la selección Colombia, anotó su primer gol con Al Ittihad de Arabia Saudita: fue de media distancia por la Champions Asiática

El gol colombiano en Arabia Saudita, Richard Ríos con Al Ittihad en la Liga de Campeones de la AFC, ante Shabab Al-Ahli. Primera anotación del volante en ese país - crédito ESPN Live

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Richard Ríos, habitual en la selección Colombia de mayores, anotó su primer gol desde que llegó al fútbol de Arabia Saudita. El volante fue titular con Al-Ittihad y jugó todo el partido ante Shabab Al-Ahli, en un duelo válido por la segunda fecha de la AFC Champions League Elite, el principal torneo continental de clubes de Asia.

La anotación de Ríos significó el descuento para Al-Ittihad, que terminó perdiendo 2-1. El colombiano recibió el pase de su compañero Marwan Al-Sahafi, quien ingresó en el minuto 63 de la segunda mitad y remató de primera hacia el segundo palo, el más lejano para el arquero Matheus Donelli, que no pudo detener el disparo.

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El momento justo del remate de Richard Ríos para su anotación con Al-Ittihad, la primera desde que llegó al club - crédito @ittihadclub.sa/Instagram

La derrota dejó al colombiano Richard Ríos y Al-Ittihad en el puesto 11 de la fase de liga de la Champions de Asia, con un punto tras dos partidos y dos unidades menos que Al-Nassr, último equipo ubicado entre los ocho clasificados a la fase eliminatoria al término de la segunda fecha.

Al-Ittihad venía de empatar 1-1 con Al Shamal SC en la primera fecha del torneo, compromiso en el que Richard Ríos también fue titular y jugó todo el partido.

Según Sofascore, la plataforma de análisis de rendimiento del fútbol profesional, estos fueron los registros del colombiano en el partido:

65 pases precisos de 74 que intentó , lo que le deja un promedio de asertividad del 88%. En campo rival, la zona donde más importancia tienen esos toques, acertó 52 y promedió el mismo porcentaje de asertividad. Además, en los pases de larga distancia, aquellos que superan los 32 metros, el colombiano completó 4 de 7.

5 remates al arco contrario , solo 1 de esos fue a puerta, el que terminó en gol.

93 veces tocó el balón , con el que recorrió en total 197,4 metros, lo cual está dentro del promedio de un mediocampista, y 14 de esas ocasiones que lo tuvo en su poder, lo perdió tras una presión del rival. Dos veces recibió una falta del rival e intentó un único remate en el cual tuvo éxito.

2 contribuciones defensivas, con 3 recuperaciones de balón y ganó 4 de los 8 duelos que disputó. Cometió 3 faltas y nunca fue regateado.

Las estadísticas de pases, que son una de las más determinantes para los volantes, de Richard Ríos con Al-Ittihad - crédito Sofascore

Las reacciones de la prensa al gol de Richard Ríos

Los medios saudíes no publicaron análisis detallados centrados en Richard Ríos. La excepción fue Al Bilad, que calificó el remate del colombiano, que terminó en gol, como un disparo potente: “La presión de Al-Ittihad dio sus frutos en el minuto 66 con un gol que redujo la desventaja, después de que Richard Ríos lanzara un potente disparo con la pierna derecha desde fuera del área que se coló en la esquina inferior derecha de la portería de Shabab Al-Ahli”.

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Al Bilad y su crónica del partido de Al-Ittihad, equipo del colombiano Richard Ríos - crédito Al Bilad.com

Por su parte, Arriyadiyah destacó que Ríos recortó la desventaja en el minuto 66, pero enmarcó su actuación dentro de una noche negativa para el conjunto de Yeda: “Esta fue la primera derrota del Al-Ittihad en el torneo continental, tras el empate 1-1 con el Al-Shamal de Catar en la primera jornada. Esto refleja la situación del año pasado, cuando tampoco consiguieron la victoria en sus dos primeros partidos, sufriendo derrotas consecutivas ante el Al-Wahda de los Emiratos Árabes Unidos (1-2) y sus compatriotas, el Shabab Al-Ahli (0-1)”.

“En la segunda mitad, lograron recortar distancias gracias al gol del colombiano Richard Ríos en el minuto 66, pero no fue suficiente para evitar su segunda derrota consecutiva esta temporada, tras la caída por 2-3 ante el Al-Hilal el sábado pasado en la octava jornada de la Liga Profesional Saudí”, expuso el medio, que destacó la repetición del mal inicio de Al-Ittihad en este torneo.

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Arriyadiyah y su informe del partido del Al-Ittihad, equipo del colombiano Richard Ríos - crédito Arriyadiyah.com

¿Cuándo volverá a jugar el Al-Ittihad de Richard Ríos?

Al-Ittihad volverá a jugar el martes 20 de octubre, cuando enfrentará a Al-Ettifaq en la fecha 10 de la Saudi Pro League, la liga nacional de Arabia Saudita. El equipo ocupaba el cuarto puesto, con 17 puntos, al término de la octava jornada. Su próximo rival era séptimo, con 12 unidades.

Por la AFC Champions League Elite, Richard Ríos y Al-Ittihad volverán a jugar el lunes 26 de octubre, cuando visitarán a Neftchi, de Uzbekistán, en la tercera jornada del campeonato. Buscarán su primera victoria y los tres puntos que les permitan ingresar provisionalmente en la zona de clasificación a los playoffs. Al término de la segunda fecha, el equipo estaba fuera de los puestos que otorgan un cupo a la siguiente ronda.

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