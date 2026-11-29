Mauricio Gómez Amín hizo la declaración en medio de su intervención en la jornada final del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, en Cartagena, el viernes 27 de noviembre de 2026 (@Elolfato/X)

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Congresistas y exfuncionarios vinculados al Pacto Histórico solicitaron una retractación al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, luego de que el jefe de cartera calificara como “bandidos” a los militantes del proyecto político liderado por el expresidente Gustavo Petro.

Los dirigentes opositores pidieron además a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación abrir investigaciones contra el titular de la cartera económica por presunta participación en política y utilización de recursos públicos en escenarios electorales.

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El pronunciamiento de Mauricio Gómez ocurrió durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura celebrado en Cartagena, evento en el que convocó a empresarios y ministros a no ceder espacios políticos frente a las elecciones previstas para 2027 y 2030.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, calificó de "bandidos" a integrantes del Pacto Histórico (Cámara Colombiana de la Infraestructura)

Al dirigirse a los asistentes al encuentro gremial, el ministro expresó : “Ministros, tenemos que ponernos del lado de la gente trabajadora de Colombia, que ellos sientan que también tienen gobierno, que esto no es un gobierno de pocos, que esto es el gobierno para todos y tenemos que ser audaces en eso”.

“La narrativa tiene que cambiar, que entiendan que la derecha en este país es una derecha responsable y social que trabaja por la gente más necesitada de nuestro país”, señaló.

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Posteriormente, Gómez aludió a las elecciones territoriales en Colombia, momento en el que lanzó señalamientos contra dirigentes de la izquierda: “¿Cuánto costarían sus empresas si el bandido de [Iván] Cepeda hubiera ganado? Aquí estuve dando la pelea con esos bandidos como senador. Y aquí se me paró Carlos Carrillo, acuérdense, a amenazarme. Bandido, él y todos los petristas”.

El ministro de Comercio lanzó duros cuestionamientos contra Iván Cepeda y Carlos Carrillo, además llamar "bandidos" a los petristas (Juan Diego Cano/Presidencia - Reuters)

La petición de Carlos Carrillo al ministro de Comercio

Tras difundirse el video del discurso, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo radicó a través de su cuenta en la red social X un derecho de petición para exigir soportes probatorios o una rectificación.

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“1. Haga públicas las pruebas de condenas o evidencias en mi contra que sustenten su afirmación injuriosa al llamarme bandido, durante su intervención en el marco del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura en la ciudad de Cartagena”, escribió Carrillo.

A renglón seguido, el exdirector de la Ungrd pidió: “2. Haga públicas las evidencias de cualquier amenaza que yo haya emitido en contra suya”.

Y concluyó su mensaje al señalar: “3. En caso de no contar con la evidencia, le solicito se retracte públicamente de las afirmaciones injuriantes y calumniosas proferidas en mi contra”.

Carlos Carrillo radicó un derecho de petición para que el ministro Mauricio Gómez presente pruebas de los señalamientos en su contra o retire públicamente sus afirmaciones (@CarlosCarrilloA/X)

Otros militantes del Pacto Histórico lanzaron sus peticiones ante las palabras del ministro

Por su parte, el representante a la Cámara por Boyacá José Luis Bohórquez pidió al ministro retirar sus palabras mediante un mensaje publicado en la misma red social.

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“Sr. Ministro @MauricioGomezCO, usted está siendo muy irresponsable. Esto aparte de fomentar odio. Es una condena de muerte en este país. Usted es un funcionario público. Le solicito se retracte (sic)”, posteó.

El congresista José Luis Bohórquez rechazó las declaraciones del ministro y le pidió retractarse (@JLuisBohorquez/X)

De igual manera, el representante Heráclito Landinez rechazó los señalamientos colectivos contra ciudadanos de oposición y señaló: “Un ministro de Estado no puede utilizar su posición para estigmatizar a millones de ciudadanos ni convertir las diferencias políticas en señalamientos colectivos”.

“Calificar de ‘bandidos’ a quienes tienen una determinada posición política es desconocer el pluralismo y la responsabilidad que implica representar a todos los colombianos”, escribió el congresista del Pacto Histórico.

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En el mismo pronunciamiento, Landinez agregó que la función ministerial exige responder por los sectores bajo su dirección y sostuvo: “La oposición no es el enemigo del Gobierno. Es parte esencial de la democracia. Ningún funcionario está por encima de la obligación de respetar a quienes piensan diferente. El poder no otorga licencia para insultar, dividir ni descalificar a los ciudadanos”.

Heráclito Landinez afirmó que ningún funcionario debería utilizar su cargo para descalificar a ciudadanos por sus posiciones políticas (@HERACLITOL/X)

A los pedidos de rectificación se sumó la excongresista María José Pizarro, que solicitó al Ministerio Público examinar la actuación del funcionario: “Señores de la @PGN_COL esto es participación en política, las declaraciones del Ministro ameritan como mínimo una revisión”.

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“Ahora, lo chistoso es ver a los ministros compitiendo a ver quien es más ‘tigre’ para ganar puntos, desconociendo lo que representamos y que están insultando a media Colombia”, dijo Pizarro en una crítica directa a los altos funcionarios de Abelardo de la Espriella.

María José Pizarro solicitó a la Procuraduría examinar las declaraciones de Mauricio Gómez Amín (@PizarroMariaJo/X)

En la misma línea, la senadora Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, solicitó a la Procuraduría abrir una investigación disciplinaria al señalar que Gómez viajó a Cartagena en comisión oficial con viáticos pagados con recursos públicos para hablar de elecciones y ofrecer recompensas a empresarios.

“1. Habría ido en comisión oficial, con viáticos pagados por las y los colombianos.

2. Habló de las elecciones del próximo año y del 2030.

3. Le pidió a las y los empresarios no cederle un milímetro a la oposición.

4. Trató de bandidos al senador Iván Cepeda, a Carlos Carrillo y a las personas progresistas.

5. Dijo que están “listos para la guerra” y cerró con la consigna de campaña.

6. Les prometió a los empresarios que “cualquier esfuerzo que hagan hoy será bien recompensado”, enumeró la congresista en X.

Alejandra Omaña cuestionó que el ministro hablara de elecciones y lanzara señalamientos contra la oposición (@aleomanao/X)

De igual manera, el exministro de Minas y Energía Edwin Palma, en el gobierno de Gustavo Petro, afirmó que las declaraciones ameritan control político e investigación disciplinaria.

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“Eso da para un debate de control político y para una investigación disciplinaria. Usar el cargo para hablar de elecciones, es evidentemente una falta disciplinaria. @PGN_COL (sic)”, escribió en X.

El exministro de Minas y Energía consideró que las declaraciones de Gómez Amín ameritan una revisión disciplinaria (@PalmaEdwin/X)