Las senadoras Sara Castellanos y María Lucía Villalba cuestionaron el posible IVA sobre el internet de hogares de estratos 1, 2 y 3 (@sarag12/X)

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La congresista de Salvación Nacional Sara Castellanos celebró a través de sus redes sociales que el Ministerio de Hacienda aceptó una serie de propuestas para el proyecto de Ley de Rescate, entre ellas mantener sin impuesto sobre las ventas el servicio de internet de los hogares de estratos 1, 2 y 3.

Según explicó en un video, la iniciativa también conservaría en 5% el IVA para los servicios de aseo, vigilancia y empresas de servicios temporales, frente a la posibilidad de que la tarifa aumentara a 19%.

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La congresista sostuvo que los sectores de aseo, vigilancia y trabajo temporal requieren un tratamiento diferenciado por su impacto en el empleo de personas con discapacidad.

Sara Castellanos indicó que el Ministerio de Hacienda se alineó con las propuestas (@sarag12/X)

“Las empresas de vigilancia y aseo que dan trabajo a las personas con discapacidad mantienen el IVA al 5%, ya no sube al 19%”, afirmó.

“Hacienda aceptó estas propuestas en la #LeyDeRescate. Y el ajuste empieza por casa: habrá tope a los sueldos y primas de los altos cargos del Estado”, señaló Castellanos.

La propuesta incluye un límite a los ingresos de los altos funcionarios

Castellanos también indicó que el Gobierno aceptó una propuesta para establecer un límite a los salarios y primas de los altos cargos del Estado.

“El Estado se aprieta el cinturón”, expresó la congresista, que agregó que la medida buscaría fijar un “techo salarial” para los funcionarios públicos.

La legisladora presentó los cambios como acuerdos alcanzados con la cartera de Hacienda durante las discusiones sobre la Ley de Rescate. El alcance final de las medidas dependerá del texto que continúe su trámite en el Congreso de la República.

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Castellanos afirmó que el Ministerio de Hacienda aceptó mantener sin IVA el servicio de internet para los hogares de menores ingresos (@MinHacienda/X)

La senadora María Lucía Villalba fue vocera de la iniciativa

La senadora del Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba, fue la que pidió al Gobierno retirar de la Ley de Rescate Económico la propuesta tributaria.

La congresista planteó que el ajuste fiscal se concentre en gastos administrativos y entidades del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en vez de encarecer el acceso a la conectividad para los hogares de menores ingresos.

Según sostuvo, la conexión permite estudiar, buscar empleo, comercializar productos y contactar clientes.

De acuerdo con la iniciativa en discusión, no solo los hogares de estratos 1 y 2 pasarían a pagar 19% de IVA por el servicio de internet fijo si la ley entra en vigor, sino que para el estrato 3, el impuesto comenzaría a aplicarse desde 2028.

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La propuesta también prevé que, a partir de 2028, los celulares y las tabletas de hasta $1,15 millones, así como los computadores cuyo precio no supere $2,62 millones, queden gravados con la misma tarifa.

Villalba argumentó que el país mantiene brechas de acceso relevantes. “El 26,1% de los hogares no tiene conexión y, en la ruralidad, la cifra llega a 43,1%”, señaló.

Los datos citados por la senadora coinciden con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2025: el 73,9% de los hogares colombianos tenía acceso a internet, mientras que la cobertura bajaba a 56,9% en centros poblados y zonas rurales dispersas.

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Como alternativa, la senadora propuso suprimir la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y trasladar sus funciones al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También planteó liquidar la Agencia Nacional Digital y que sus responsabilidades pasen a la misma cartera.

La legisladora sugirió que Computadores para Educar deje de funcionar como entidad independiente y se convierta en un programa del ministerio. Además, pidió que los gastos administrativos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic) no excedan el 5% de sus ingresos corrientes.

Otro de los puntos expuestos por Villalba es la venta de la participación estatal en 4-72, con la condición de que se mantenga la prestación del servicio postal universal.

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“Entendemos la urgencia fiscal que atraviesa Colombia, pero el ajuste no puede salir de la gente que está menos conectada, la que menos plata tiene”, expresó la senadora.