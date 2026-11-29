Antonio Sanguino advirtió que el Dane estaría sacando una conclusión engañosa sobre el deterioro salarial (Senado de la República)

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El exministro del Trabajo Antonio Sanguino advirtió sobre una presunta manipulación de datos por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en relación con los ingresos de los colombianos. Su señalamiento surge de un informe reciente que presentó la entidad, en la que se evidencia una reducción en el número de personas que devengan el salario mínimo en el país.

De acuerdo con los datos suministrados por el Dane, entre enero y septiembre de 2025, 2,34 millones de trabajadores reportaron aganar el salario mínimo (10,1%). Ahora bien, en el mismo período de 2026, 1,13 millones de personas reportaron estar percibiendo el mínimo (4,8%), lo que quiere decir que hubo una importante caída, de más del 50%.

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Sin embargo, de acuerdo con Sanguino, ese dato no correspondería a la realidad. Según una estadística que compartió, entre enero y septiembre de 2025, 2.191.315 personas afirmaron ganar un salario mínimo, que para entonces estaba en $1.423.500. De ese total de ciudadanos, 67.966 dijeron estar devengando $1.420.000 (cifra redondeada, que se acerca al mínimo), mientras que 2.123.349 sí afirmaron haber estado ganando el salario mínimo establecido para ese momento.

Según el Dane, entre enero y septiembre de 2026, 1,13 millones de personas reportaron estar percibiendo el mínimo (Luisa González/Reuters)

Por otro lado, entre enero y septiembre de 2026, 2.390.992 trabajadores reportaron ganar el mínimo, que en ese momento pasó a ser de $1.750.905. De la totalidad, 1.022.402 afirmaron estar recibiendo como sueldo esa cifra exacta, mientras que 1.368.590 indicaron ganar el mínimo, pero redondearon la cifra.

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En la estadística que compartió se indica que, al parecer, el Dane no tuvo en cuenta a las personas que redondearon la cifra del mínimo al reportar sus ingresos mensuales.

“¡Son 199.677 más, no menos! ¿De dónde sale entonces la supuesta caída? De que 1.368.590 trabajadores declararon ganar $1.750.000, apenas $905 menos que el mínimo legal de $1.750.905. Si solo se cuentan quienes reportaron la cifra exacta, la estadística cambia radicalmente. ¡Están convirtiendo una diferencia de $905 en una conclusión engañosa sobre el deterioro salarial de más de un millón de trabajadores! Así se ambienta el raponazo de diciembre al salario de la gente", explicó el ex jefe de cartera.

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Datos presentados por el exministro Antonio Sanguino indican que aumentó el número de personas que ganan el mínimo en Colombia (@AntonioSanguino/X)

De igual manera, afirmó que le preocupa que algunos medios de comunicación “amplifiquen” las cifras presentadas de manera oficial por el Dane, sin contrastar los microdatos ni explicar la metodología que se utilizó y que respalda esas conclusiones. Asimismo, indicó que resulta todavía más preocupante el hecho de que el Gobierno nacional llegue a utilizar esos datos para eventualmente justificar un “recorte al salario vital”.

“La independencia del DANE al servicio de una decisión política contra el bolsillo de los trabajadores”, aseveró el exministro en su cuenta de X.

El exministro Antonio Sanguino pidió control político para el Dane (@AntonioSanguino/X)

Así las cosas, pidió que en el Congreso de la República se haga un debate de control político para que la entidad explique en detalle el informe que presentó ante la ciudadanía. “¡La manipulación de las cifras del @DANE_Colombia es cada vez más grave! Solicito que se convoque un debate de control político y que, de comprobarse esta burda manipulación, se exijan responsabilidades, incluso si eso le cuesta al Gobierno su segundo director de la entidad en apenas unos meses", precisó.

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La excongresista del Pacto Histórico María José Pizarro se unió a la crítica del exministro Antonio Sanguino e instó a los congresistas del partido político a que se encarguen de convocar el debate de control político. “Ahí tienen lo que sería una manipulación gravísima de las cifras del DANE. La bancada del @PactoCol debe citar de inmediato un debate de Control Político”, escribió la exsenadora en una publicación en X.

María José Pizarro Rodríguez respaldó la idea de un control político para el Dane (@PizarroMariaJo/X)

En medio de la controversia que surgió por las cifras, algunos políticos se han pronunciado y han señalado al gobierno anterior, liderado por el expresidente Gustavo Petro, de tener responsabilidad en la posible disminución del número de personas que ganan el mínimo en Colombia.

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