Un gol de Jorge Carrascal hizo estallar el escenario más importante del fútbol mundial, estadio Maracaná, según la prensa brasileña

Jorge Carrascal acumuló dos goles y tres asistencias con Flamengo y su rendimiento fue elogiado por la prensa de Brasil - crédito @carrascall/Instagram

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Jorge Carrascal convirtió su reciente rendimiento en uno de los temas de la prensa brasileña después de encadenar un gol y dos asistencias en las tres últimas presentaciones de Flamengo. El volante de la selección Colombia aportó un pase de gol ante Red Bull Bragantino el 20 de septiembre, asistió frente a Santos el 8 de octubre y definió el clásico contra Fluminense el 11 de octubre de 2026.

El periódico popular Meia Hora puso el foco en su influencia para la victoria en el Fla-Flu, el clásico entre Flamengo y Fluminense, con una portada que definió al colombiano como el futbolista que le entregó “Victoria y liderato” a la hinchada rojinegra.

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La alusión respondió al triunfo por 1-0 en el estadio Maracanã de Río de Janeiro, resultado con el que Flamengo llegó a 64 puntos y conservó el primer puesto del Campeonato Brasileño.

La prensa no limitó el elogio a la definición ante Fluminense. El portal deportivo ge.globo destacó que Carrascal fue “decisivo” en los últimos tres encuentros de Flamengo, con dos asistencias y un gol.

La descripción de GeGlobo sobre el momento actual de Jorge Carrascal - crédito ge.globo.com

Tres partidos, dos asistencias y un gol para Flamengo

El medio brasileño también vinculó esta serie con su crecimiento en el segundo semestre de 2026, luego de un primer tramo del año en el que el jugador alternó actuaciones y sufrió expulsiones.

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La racha comenzó el domingo 20 de septiembre de 2026, en el triunfo 2-1 contra Red Bull Bragantino por la fecha 28 del Brasileirão. Carrascal jugó 72 minutos y asistió a Guillermo Varela en la apertura del marcador. De acuerdo con la plataforma de estadísticas FotMob, recibió una calificación de 8,1 en ese encuentro.

Sus cifras fueron 41 pases correctos de 44 intentos, cinco pases clave, una asistencia y tres recuperaciones, según Sofascore. FotMob lo calificó con 8,3, la nota más alta de su secuencia reciente.

En ese compromiso, el colombiano también dejó una acción individual que fue reseñada por la prensa local: recibió un pase de Paquetá, superó a tres rivales y avanzó hasta el área de Santos. Aunque Flamengo dejó escapar una ventaja de dos goles en el segundo tiempo, la producción de Carrascal volvió a situarlo entre los nombres más influyentes del equipo de Río de Janeiro.

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El reporte de O Globo sobre el momento actual de Jorge Carrascal con Flamengo - crédito O Globo

El clásico Flamengo ante Fluminense y la importancia de Jorge Carrascal

La consolidación llegó el domingo 11 de octubre de 2026. Flamengo venció 1-0 a Fluminense en el Maracanã y Carrascal marcó a los 20 minutos del segundo tiempo. Paquetá envió un centro y el colombiano definió de primera ante el arquero Fábio. Jugó 89 minutos y recibió una valoración de 8,0 de FotMob.

El diario O Globo presentó al mediocampista como el hombre que “definió” el Fla-Flu y sostuvo que su gol permitió a Flamengo mantenerse por delante de Palmeiras en la clasificación. Lance!, otro de los medios deportivos de Brasil, resaltó que Carrascal había participado antes en Jorge Carrascal, futbolista de la selección Colombia, fue elogiado por la prensa en Brasil por su rendimiento con Falmengode las situaciones más claras del partido: giró entre dos marcadores y habilitó a Paquetá.

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Ge.globo, por su parte, fue más allá del resultado inmediato. En su análisis del clásico señaló que Carrascal aportó volumen y alternativas ofensivas a Flamengo en un contexto de ausencias en el mediocampo.

El portal añadió que, desde el regreso de la Copa del Mundo de 2026, el colombiano acumuló cuatro goles y siete asistencias en 15 partidos.

Jorge Carrascal hizo estallar el escenario más importante del fútbol mundial, que es el estadio Maracaná según el medio de comunicación Lance - crédito Lance.com

Los próximos partidos de Flamengo

Libertadores — semifinal, partido de ida: jueves 15 de octubre de 2026, a las 5:30 p. m., ante Club Estudiantes de La Plata.

Brasileño — jornada 31: domingo 18 de octubre, a las 2:30 p. m., ante Esporte Clube Bahia.

Libertadores — semifinal, partido de vuelta: jueves 22 de octubre, a las 19.30 (hora de Colombia), ante Club Estudiantes de La Plata.

Brasileño — jornada 32: lunes 26 de octubre a las 6:00 p. m., ante Clube Atlético Mineiro.

Brasileño — jornada 33: jueves 29 de octubre a las 6:00 p. m., ante Vasco da Gama.