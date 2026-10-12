Colombia

Viña Machado reconoció que se equivocó al decir que no cree en el feminismo: “Lo dije peor”

La actriz de ‘Cien años de soledad’ volvió a hablar sobre la frase que generó polémica en La Tobón Show y, en el pódcast ‘Somos volcanes’, admitió que su comentario invalidó la lucha histórica del movimiento feminista

Viña Machado
Viña Machado habló sobre el error que cometió al no reconocer el feminismo - crédito @vinamachado/Instagram
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Viña Machado se sentó frente a las cámaras del pódcast Somos volcanes del medio digital Volcánicas, para hacer algo que no suele verse en medio de una polémica: reconocer que se equivocó, pero sin pedir perdón por eso. “Yo no vengo a recoger mis palabras”, aclaró la actriz, conocida por su papel en Cien años de soledad.

La frase que la puso en el centro de la discusión la dijo semanas atrás en La Tobón Show, el espacio conducido por Laura Tobón: “No creo en el feminismo, creo en la igualdad”. Esta vez, en el nuevo pódcast, fue más lejos al explicar qué tan grave considera haber dicho eso.

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“Yo lo dije peor. Yo no dije que no era feminista. Yo dije: ‘No creo en el feminismo’. Y desde ahí anular todo un movimiento, desde ahí anular toda una historia, toda una lucha”, reconoció Machado.

Por qué distingue entre “no ser feminista” y “no creer en el feminismo”

Dibujo de una protesta callejera de mujeres diversas. Llevan pancartas con mensajes como "ALTO AL ACOSO", "NI UNA MÁS" y "RESPETO".
La actriz reconoció que existe detrás del feminismo hay un movimiento importante entre las mujeres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para la actriz, el problema no está en identificarse o no con una causa, sino en negar su existencia. “Una cosa muy distinta es que yo diga: ‘No soy feminista’, es válido. Es muy válido no ser algo o ser una cosa, pero yo lo dije peor. Yo dije: ‘No creo’”, diferenció ante el pódcast.

Esa distinción resume el conflicto que atraviesa públicamente Viña Machado desde que sus declaraciones en La Tobón Show se viralizaron: decir que no cree en el feminismo equivale, según ella misma reconoció, a desconocer un movimiento histórico y las luchas de generaciones de mujeres, aunque ella misma se beneficie de derechos conquistados por ese movimiento.

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“¿Cómo vas a anular algo de lo que gozas? ¿Cómo vas a desconocerlo?”, se preguntó la actriz frente al micrófono de Somos volcanes, en referencia a los derechos que, según ella, disfruta gracias a “un camino pavimentado por otras mujeres”.

La autocrítica que hizo sobre su propio conocimiento del tema

La fotografía sorprendió a sus seguidores, pues la famosa no tiene ningún tabú con la edad - crédito Viña Machado / Instagram
La fotografía sorprendió a sus seguidores, pues la famosa no tiene ningún tabú con la edad - crédito Viña Machado / Instagram

Machado no se detuvo en la frase que generó el rechazo. Fue más allá y apuntó a la raíz del problema: su falta de lectura sobre el movimiento feminista.

“He llegado a la conclusión de que he leído muy poco de feminismo y eso me hace una ignorante del tema”, admitió ante el pódcast. Según explicó, nunca sintió la necesidad de profundizar porque estuvo rodeada de lo que ella llama “feministas silenciosas”.

“Porque una cosa es ser feminista y la otra es ser una activista del feminismo. Y siento que muchas somos feministas desde el silencio, desde nuestros propios actos”, planteó la actriz, antes de reconocer que en su entorno, tanto femenino como masculino, nunca hubo “un reconocimiento” explícito del feminismo hasta que estalló la polémica.

Esa falta de formación, dijo, fue lo que la llevó a cometer el error que ahora intenta reparar públicamente: “Mi poca lectura hacia el feminismo y al decir no creer fue como invalidarlo, fue como negarlo, fue como echar eso en un saco roto”.

El efecto que más le pesa de sus declaraciones

La actriz expuso su postura durante una charla con Laura Tobón, una intervención que recibió la réplica de Laura Camila Vargas por separar los derechos de mujeres de sus luchas históricas - crédito @lauracamilavargas96/IG

Lo que más incomoda a Machado no es haber recibido críticas, sino haber funcionado como caja de resonancia. “Me di cuenta de que también hay muchas personas que piensan como yo dije, que resonaron con esas palabras. Y a mí me está pesando tanto no lo que dije, sino el resonador”, explicó ante el pódcast.

Según su propio planteo, esas personas que compartían su postura revelan un problema más amplio: el acceso limitado a información sobre el movimiento. “Sí hay más Viñas que han tenido poco acceso a la literatura, a lo que es realmente el movimiento”, sostuvo.

De ahí surgió, según contó, su decisión de exponerse otra vez en público, esta vez con una propuesta distinta: “Lo que estoy buscando en ponerme aquí es decir: ‘Oiga, aprendamos juntas’. ¿Quién nos puede guiar? ¿Quién es ese faro más allá de las grandes autoras?”.

La tensión entre invalidar y validar que la tiene “cruzada”

La actriz lamentó que su pronunciamiento hubiera funcionado como caja de resonancia y no como reflexión - crédito Europa Press/Daniel Romero
La actriz lamentó que su pronunciamiento hubiera funcionado como caja de resonancia y no como reflexión - crédito Europa Press/Daniel Romero

Machado describió un conflicto interno que, según sus palabras, no ha logrado resolver del todo. Por un lado, está el peso de haber invalidado un movimiento. Por otro, la sensación de que sus declaraciones terminaron siendo usadas para justificar posturas con las que ella no está de acuerdo.

“Ha sido tomado como validar un montón de conductas con las que no comulgo, con las que no estoy de acuerdo. Entonces, esas dos cosas, entre la invalidación y la validación de un montón de atrocidades, es lo que me ha tenido cruzada emocionalmente”, relató la actriz ante el pódcast.

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